Lula diz que Bolsonaro sabe as 'burrices' que fez: 'Ele não é inocente'
O presidente Lula afirmou hoje que Jair Bolsonaro e os outros réus da trama golpista julgados pelo STF sabem a "burrice" que fizeram. Ele também afirmou que o ex-presidente "não é inocente".
"Nós estamos vivendo um momento delicado no Brasil: o brasileiro que foi candidato, eleito pelo povo brasileiro, sabe que cometeu as burrices que cometeu —que sabe que cometeu—, que está sendo julgado e que mandou o filho para os Estados Unidos pedir para o governo Trump taxar o Brasil", disse, durante cerimônia de implementação do Programa União com Municípios pela Redução do Desmatamento e Incêndios Florestais, em Manaus.
Lula ainda alegou que "essa gente tá sendo julgada pelos desmantelos que fez", mas "já estão pedindo anistia, e nem foi condenado ainda". O presidente aproveitou para comparar o julgamento de Bolsonaro com o seu da Lava Jato, dizendo que poderia ter fugido e evitado a prisão.
"Quando me prenderam, eu poderia ter saído do Brasil. Eu preferi ir para a Polícia Federal, que eu tinha a vontade de desmascarar o Moro e Dallagnol, e eu fiz isso", alegou.
Lula ainda voltou a atacar o deputado federal Eduardo Bolsonaro, que tem atuado nos EUA para pedir sanções ao Brasil.
"Esses caras tiveram a pachorra de mandar a gente pros Estados Unidos pra falar mal do Brasil e para condenar o Brasil, tentando dizer que o pai dele é inocente. O pai dele não é inocente, o pai dele tentou dar um golpe de estado, o pai dele tava aqui arquitetando matar o Lula, matar o Alckmin, matar o Alexandre Moraes; o pai dele não trouxe sequer oxigênio para Manaus, quando estava vendo muita gente morrer", afirmou.
Este país precisa passar por esse momento histórico de cabeça erguida. Este país é soberano. Este país já fez a sua independência; este país tem mulheres, homens e crianças que têm orgulho de ser brasileiro. Nós não queremos ninguém metendo o bedelho. No nosso país, cada um cuide do seu nariz. Do nosso terreiro, cuidamos de nós.
Lula
O presidente ainda voltou a deixar claro que deve disputar a reeleição em 2026. "Olhe bem pra esse jovem de 80 anos que está falando com vocês. Enquanto esse corpo jovem tiver capacidade de resistência, a extrema direita não voltará a governar mais esse país".
