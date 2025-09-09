Lula diz que Bolsonaro sabe as 'burrices' que fez: 'Ele não é inocente'

"Quando me prenderam, eu poderia ter saído do Brasil. Eu preferi ir para a Polícia Federal, que eu tinha a vontade de desmascarar o Moro e Dallagnol, e eu fiz isso", alegou.

Lula ainda voltou a atacar o deputado federal Eduardo Bolsonaro, que tem atuado nos EUA para pedir sanções ao Brasil.

"Esses caras tiveram a pachorra de mandar a gente pros Estados Unidos pra falar mal do Brasil e para condenar o Brasil, tentando dizer que o pai dele é inocente. O pai dele não é inocente, o pai dele tentou dar um golpe de estado, o pai dele tava aqui arquitetando matar o Lula, matar o Alckmin, matar o Alexandre Moraes; o pai dele não trouxe sequer oxigênio para Manaus, quando estava vendo muita gente morrer", afirmou.

Este país precisa passar por esse momento histórico de cabeça erguida. Este país é soberano. Este país já fez a sua independência; este país tem mulheres, homens e crianças que têm orgulho de ser brasileiro. Nós não queremos ninguém metendo o bedelho. No nosso país, cada um cuide do seu nariz. Do nosso terreiro, cuidamos de nós.

Lula

O presidente ainda voltou a deixar claro que deve disputar a reeleição em 2026. "Olhe bem pra esse jovem de 80 anos que está falando com vocês. Enquanto esse corpo jovem tiver capacidade de resistência, a extrema direita não voltará a governar mais esse país".