Médica acusada de matar marido em SE é achada morta após voltar a presídio

A médica Daniele Rabelo, 47, foi encontrada morta na tarde de hoje na cela onde estava detida do Presídio Feminino de Nossa Senhora do Socorro (SE). A morte ocorreu pouco depois que ela voltou ao presídio para cumprir mandado de prisão, após ter sido internada em uma clínica de repouso em Aracaju, em 1º de setembro.

Daniele é acusada de mandar matar o marido, o advogado José Lael de Souza Rodrigues Junior, 42. O crime aconteceu em outubro do ano passado na capital sergipana. Ela foi presa em dezembro do ano passado. Desde maio, cumpria prisão domiciliar por ordem do STF. A decisão foi revogada na última semana e ela deveria voltar ao sistema prisional, mas alegou problemas de saúde.

No fim da manhã de hoje, ela passou por uma audiência de custódia. Ficou decidido que seria acompanhada por um médico para tratar seu Transtorno de Personalidade Borderline no presídio, e não na clínica.