Médica acusada de matar marido em SE é achada morta após voltar a presídio
A médica Daniele Rabelo, 47, foi encontrada morta na tarde de hoje na cela onde estava detida do Presídio Feminino de Nossa Senhora do Socorro (SE). A morte ocorreu pouco depois que ela voltou ao presídio para cumprir mandado de prisão, após ter sido internada em uma clínica de repouso em Aracaju, em 1º de setembro.
Daniele é acusada de mandar matar o marido, o advogado José Lael de Souza Rodrigues Junior, 42. O crime aconteceu em outubro do ano passado na capital sergipana. Ela foi presa em dezembro do ano passado. Desde maio, cumpria prisão domiciliar por ordem do STF. A decisão foi revogada na última semana e ela deveria voltar ao sistema prisional, mas alegou problemas de saúde.
No fim da manhã de hoje, ela passou por uma audiência de custódia. Ficou decidido que seria acompanhada por um médico para tratar seu Transtorno de Personalidade Borderline no presídio, e não na clínica.
por volta das 16h20, seu advogado foi atendê-la e encontrou Daniele desacordada na cela. A equipe de saúde foi acionada, realizou os primeiros atendimentos e acionou o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), que confirmou a morte no local, segundo a Secretaria de Estado da Justiça e de Defesa do Consumidor.
A direção do presidio instaurou procedimento administrativo para apurar o caso. A Polícia Civil abrirá investigação.
O crime
José Lael era advogado criminalista e foi morto por dois homens, que o abordaram, desceram de uma motocicleta e dispararam contra o carro da vítima. O crime aconteceu no dia 18 de outubro de 2024 na avenida Jorge Amado, no bairro Jardins, zona sul de Aracaju.
O filho dele, Guilherme Rodrigues, 20, que também estava no carro, foi atingido, mas foi socorrido e sobreviveu.
Daniele era uma cirurgiã plástica muito famosa no estado, com 145 mil seguidores apenas no Instagram, onde compartilhava parte de sua rotina de trabalho e momentos com a família. Além de Sergipe, ela também tem registros para atuação nos estados da Bahia e do Rio de Janeiro.
Ela virou suspeita após a polícia ouvir depoimentos e receber imagens de câmeras de segurança. Os vídeos mostraram um carro na porta do prédio onde Lael morava poucos instantes antes de ele sair de casa pela última vez.
O carro acompanhou as vítimas até uma lanchonete, e depois orientou os dois homens em uma moto que matariam Lael em seguida.
A chegada do carro deu um indício novo e importante: alguém teria informado o momento exato que ele saiu de casa. "Fomos investigar e vimos que só a esposa estava em casa", explicou a delegada Juliana Alcoforado, diretora do DHPP (Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa).
Lael e o filho foram a uma lanchonete na orla de Aracaju comprar açaí, a pedido da esposa do advogado. No caminho de volta, foram seguidos. "Em um dado momento a moto emparelha o carro e alguém deflagra os tiros", conta a delegada.
Além das imagens, outro fato chamou a atenção: o comportamento de Daniela após a morte do marido. Irmã da vítima, a também médica Rosane Rodrigues, contou que ela apresentou reação atípica para uma esposa enlutada após perder o marido.
Daniele não foi ao sepultamento do marido. Segundo Rosane, ela foi ao cabeleireiro e depois mandou uma empresa limpar o sofá e as cadeiras da casa para tirar o cheiro dele. No dia seguinte, ao visitar a casa do irmão, Rosane encontrou todos os pertences dele em malas para doação.
Além disso, ela conta que recebeu informações de que Daniele teria, em seguida à morte, alugado uma casa de praia e viajado. "O comportamento não foi o de uma viúva, porque nós estamos dilaceradas, perdemos um ente querido, maravilhoso; uma pessoa protetora que cuidava de nós e incapaz de apunhalar alguém pelas costas".
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.