CNJ suspende escolha de desembargador da PB e apura juízes 'fora da margem'

O corregedor nacional de Justiça Mauro Campbell Marques determinou ao TJ-PB (Tribunal De Justiça da Paraíba) no dia 4 que suspendesse imediatamente um novo edital de promoção para desembargador por critério de antiguidade.

A suspensão vale até que se esclareça uma denúncia ligada a outro edital, que escolherá por critério de merecimento um novo desembargador — seis dos 13 juízes que concorrem ao cargo são suspeitos de inflar números de produtividade para ganhar vantagem na disputa.

Para Campbell, a medida é necessária para "resguardar a credibilidade" do Poder Judiciário e que deve haver "transparência absoluta" na seleção e promoção de seus membros. O corregedor aponta "um padrão reiterado de condutas com potencial de afetar a transparência do processo de promoção".