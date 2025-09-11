CNJ suspende escolha de desembargador da PB e apura juízes 'fora da margem'
O corregedor nacional de Justiça Mauro Campbell Marques determinou ao TJ-PB (Tribunal De Justiça da Paraíba) no dia 4 que suspendesse imediatamente um novo edital de promoção para desembargador por critério de antiguidade.
A suspensão vale até que se esclareça uma denúncia ligada a outro edital, que escolherá por critério de merecimento um novo desembargador — seis dos 13 juízes que concorrem ao cargo são suspeitos de inflar números de produtividade para ganhar vantagem na disputa.
Para Campbell, a medida é necessária para "resguardar a credibilidade" do Poder Judiciário e que deve haver "transparência absoluta" na seleção e promoção de seus membros. O corregedor aponta "um padrão reiterado de condutas com potencial de afetar a transparência do processo de promoção".
Estão em apuração:
- Movimentações processuais repetidas para inflar a produtividade;
- Arquivamentos sem base legal para melhorar indicadores;
- Manipulação de pautas com adiamentos sucessivos e injustificados;
- Uso de classificações genéricas, como "outras decisões", para atos sem conteúdo real.
Mesmo que o novo edital tenha um critério distinto, não pode ser analisado de forma isolada, pois depende da confiança pública nos procedimentos do tribunal.
A manutenção de processos seletivos concomitantes, sem a devida conclusão da apuração de indícios robustos de manipulação em certame anterior, acarretaria risco de banalização dos mecanismos de aferição de merecimento, além de fragilizar a percepção de imparcialidade administrativa perante a magistratura e a sociedade.
Mauro Campbell
Entenda a denúncia
A denúncia foi apresentada pelo desembargador Aluízio Bezerra Filho em 19 de março; a apuração começou em 3 de abril.
O texto cita "evidências efetivas" de que "cartórios de juízes de varas cíveis e fazendárias promoveram centenas de arquivamentos de processos sem que tenham chegado aos seus términos com a certidão de trânsito em julgado". É o suficiente para que seja contado como trabalho realizado.
Depois do arquivamento, os mesmos juízes desarquivam os processos, que retornam ao trâmite normal. Ou seja, será novamente somado às atividades do magistrado.
O documento diz ainda que juízes das Turmas Recursais estariam remetendo processos sem voto à Secretaria do TJ-PB, onde permaneceriam armazenados por longo período.
Cuida-se de uma 'maquiagem' que ilude a realidade processual do gabinete do juiz e proporciona vantagem indevida na apuração da produtividade para fins de promoção e remoção por merecimento, em detrimento dos juízes de Varas Cíveis, Criminais e Fazendárias. Não há que se alegar que o voto pode ser oral, porque há informações da existência de dezenas de processos em hibernação em desproporção aos que são levados, semanalmente, às sessões de julgamento.
Trecho da denúncia
TJ-PB e associação de magistrados negam irregularidades
O corregedor-geral de Justiça da Paraíba, desembargador Leandro dos Santos, afirma que "não há indícios formais de prática ilícita e que qualquer movimentação processual atípica pode decorrer de equívocos operacionais ou erros humanos".
Ainda estamos em fase de apuração preliminar. Ninguém foi acusado de fraude ou desvio de conduta. Não há no relatório qualquer expressão minha sobre ter existido fraude, de ter provas conclusivas sobre quem quer que seja. Enfim, estamos num momento de apuração de fatos, sendo todos os concorrentes inocentes até que procedimento disciplinar diga o contrário.
Leandro dos Santos, em nota no site do TJ-PB
O presidente da Associação de Magistrados da Paraíba, Alexandre José Gonçalves Trineto, também defende os juízes e afirma que a maioria das inconsistências verificadas "resulta de limitações técnicas do sistema em traduzir atos judiciais complexos em categorias rígidas".
A Corregedoria deixa claro que não há dolo generalizado nem padrão sistemático de conduta irregular, sendo indispensável distinguir dificuldades técnicas de condutas intencionais e fraudulentas.
Alexandre José Gonçalves Trineto, em nota
