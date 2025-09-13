AGU vê infração na concessão da TV de Collor e aciona STF em ação da Globo

A AGU (Advocacia-Geral da União) encaminhou nesta sexta-feira (12) ofício ao presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), Luís Roberto Barroso, afirmando que o governo federal tem interesse em participar da ação proposta em que a Globo pede rompimento com a afiliada de Alagoas, a TV Gazeta, de propriedade do ex-presidente Fernando Collor.

A AGU cita na manifestação que o Ministério das Comunicações, responsável pelas outorgas de rádios e TVs pelo país, já abriu processo administrativo para avaliar a legalidade da manutenção da concessão da TV, já que Collor foi condenado pelo STF em maio de 2023 e cumpre pena de oito anos e dez meses de prisão pelos crimes de lavagem de dinheiro e corrupção.

"Há indícios claros de infração por parte da entidade afiliada, decorrentes da permanência, em sua estrutura societária e diretiva, de pessoas já condenadas judicialmente, razão pela qual instaurou processo de apuração de infração. Tal situação configura violação às exigências legais de idoneidade para o exercício da atividade de radiodifusão e pode ensejar, inclusive, a penalidade de cassação da outorga", diz a manifestação.