Médica encontrada morta na prisão avisou Justiça sobre risco de suicídio
A defesa da médica Daniele Rabelo, 47, alertou durante audiência de custódia que havia um alto risco de ela tentar suicídio caso voltasse à prisão e ficasse sem acompanhamento permanente de uma pessoa. Ela também informou naquele momento que iria tirar a própria vida caso fosse levada novamente à prisão. Na última terça-feira, uma hora após chegar ao Presídio Feminino de Nossa Senhora do Socorro (SE), ela foi encontrada morta.
Daniele havia sido presa pela primeira vez em novembro de 2024. Ela foi denunciada junto com mais seis pessoas pelo assassinato do marido, o advogado José Lael de Souza Rodrigues Junior, 42. Acusada de ser mandante do crime, alegava inocência.
Em maio deste ano, Daniele foi colocada em prisão domiciliar por decisão do ministro Gilmar Mendes, do STF (Supremo Tribunal Federal). Quando ainda estava cumprindo domiciliar, no dia 1º deste mês, Daniele se internou em uma clínica de repouso em Aracaju para tratar problemas psiquiátricos —ela é diagnosticada com transtorno de personalidade borderline.
Na semana passada, após análise de recurso no STF, a prisão domiciliar foi revogada. Na última terça-feira, um novo mandado de prisão foi expedido. Daniele foi detida dentro da clínica e levada à audiência de custódia.
O UOL teve acesso ao mandado de prisão, expedido antes da audiência. O texto intima o diretor da prisão a "providenciar o acompanhamento psiquiátrico urgente da ré no âmbito do sistema prisional", mas não fala em risco de suicídio.
A coluna também obteve a ata da audiência de custódia, realizada logo após a prisão. No documento, a juíza Lívia Santos Ribeiro, da 5ª Vara Criminal, registra a preocupação da defesa com Daniele e determina ao presídio que providencie "acompanhamento psiquiátrico urgente da ré, tendo em vista a alegação da tentativa de autoextermínio".
Apesar do risco relatado, ao chegar no presídio, ela foi colocada sozinha em uma cela, algo totalmente desaconselhado por especialistas para pessoas com ameaça de suicídio.
A Sejuc (Secretaria de Estado da Justiça e de Defesa do Consumidor) informou ao UOL que o mandado de prisão não informou sobre restrição a objetos, nem a necessidade de acompanhamento por 24 horas. Por isso, Daniele seguiu o protocolo das demais detentas que chegam ao local de ficaram em um isolamento inicial para adaptação.
Advogado chama prisão em cela de "atrocidade"
O advogado da médica, Fábio Trindade, afirma que vai aguardar a conclusão de perícia e investigações para pedir providências. Ele diz que "foi uma decisão infeliz da juíza" optar pela ordem de prisão, em vez de manter a custódia de Daniele na clínica. "Era um tratamento de tempo indeterminado, não havia motivo para encarceramento repentino, levando em conta a condição pessoal dela", afirma Fábio.
O tratamento a que ela estava submetida não tinha prazo, e o que se cometeu foi uma atrocidade: o risco foi amplamente divulgado pela ré e por mim na audiência. A última fala de Daniele para juíza foi: 'A primeira coisa que vou fazer no presídio é me matar'.
Fábio Trindade
Secretaria se diz surpresa com a morte de Daniele
A secretária da Justiça e da Defesa do Consumidor, Viviane Pessoa, diz que a morte de Daniele "foi surpreendente". Ela diz que "a equipe do presídio observou os comandos judiciais, e atendeu a todos".
"Ela foi para uma cela individual para o período de adaptação de todo interno que chega. É também tempo de providenciar a parte de documentação para ela encontrar o advogado. Quando a equipe chegou para conduzi-la ao advogado, já a encontrou desfalecida", explica.
Foi muito rápido, e surpreendeu ainda mais porque Daniele foi uma interna do presídio feminino, passou quatro meses sem nenhuma intercorrência. Foi uma passagem tranquila, um presídio que tem uma movimentação porque recebe grupos religiosos e de ressocialização. A gente seguiu todos os protocolos. A conduta da equipe dentro do sistema prisional foi zelosa, criteriosa, legítima, legal e correta.
Viviane Pessoa
Procurado pelo UOL, o TJ-SE afirmou que não se manifesta sobre processos e citou que, "nesse caso especificamente, o processo tramita em segredo de Justiça".
O TJ-SE disse ainda que a magistrada da audiência de custódia também não se manifestará, tanto em razão de se tratar de processo em segredo deJjustiça, quanto por conta da vedação prevista na Lei Orgânica da Magistratura Nacional.
Especialistas veem gravidade e negligência da Justiça
A forma como o caso de Daniele foi tratado foi "muito grave", na avaliação Karen Scavacini, psicóloga e fundadora do Instituto Vita Alere. "Quando uma pessoa afirma claramente que vai se matar ao chegar no presídio, o manejo técnico imediato deveria ser a avaliação psiquiátrica, observação constante, sem isolamento e sem acesso a meios letais."
Colocar alguém sozinha em cela com lençol, mesmo após essa declaração, contraria as boas práticas de prevenção. Temos evidências claras de que o risco de suicídio aumenta muito em celas individuais e nas primeiras horas de custódia. Além disso, ela estava em tratamento para transtorno psiquiátrico e sem alta clínica, o que reforça a necessidade de manter a continuidade do cuidado em ambiente de saúde, como prevê a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade.
Karen Scavacini
O professor de direito penal da Ufal (Universidade Federal de Alagoas) Welton Roberto acredita que a morte só ocorreu porque houve negligência. "Já que tinha aviso que ela ia se matar, erraram por deixar a sozinha em uma cela e por deixar sem acompanhamento. Com certeza o estado tem uma responsabilidade em relação a esse fato em face ao tratamento psiquiátrico que ela fazia", diz.
Infelizmente, existe uma distância daquilo que se determina judicialmente e o cumprimento pelo estado, ainda mais em um sistema penitenciário praticamente falido no Brasil inteiro.
Welton Roberto
O crime
José Lael era advogado criminalista e foi morto por dois homens, que o abordaram, desceram de uma motocicleta e dispararam contra o carro da vítima. O crime aconteceu no dia 18 de outubro de 2024 na avenida Jorge Amado, no bairro Jardins, zona sul de Aracaju.
O filho dele, Guilherme Rodrigues, 20, que também estava no carro, foi atingido, mas foi socorrido e sobreviveu.
Daniele era uma cirurgiã plástica muito famosa no estado, com 145 mil seguidores apenas no Instagram, onde compartilhava parte de sua rotina de trabalho e momentos com a família. Além de Sergipe, ela também tem registros para atuação nos estados da Bahia e do Rio de Janeiro.
Centro de Valorização da Vida
Caso você esteja pensando em cometer suicídio, procure ajuda especializada como o CVV (Centro de Valorização da Vida) e os CAPS (Centros de Atenção Psicossocial) da sua cidade. O CVV funciona 24 horas por dia (inclusive aos feriados) pelo telefone 188, e também atende por e-mail, chat e pessoalmente. São mais de 120 postos de atendimento em todo o Brasil.
