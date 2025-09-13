Médica encontrada morta na prisão avisou Justiça sobre risco de suicídio

Na semana passada, após análise de recurso no STF, a prisão domiciliar foi revogada. Na última terça-feira, um novo mandado de prisão foi expedido. Daniele foi detida dentro da clínica e levada à audiência de custódia.

O UOL teve acesso ao mandado de prisão, expedido antes da audiência. O texto intima o diretor da prisão a "providenciar o acompanhamento psiquiátrico urgente da ré no âmbito do sistema prisional", mas não fala em risco de suicídio.

A coluna também obteve a ata da audiência de custódia, realizada logo após a prisão. No documento, a juíza Lívia Santos Ribeiro, da 5ª Vara Criminal, registra a preocupação da defesa com Daniele e determina ao presídio que providencie "acompanhamento psiquiátrico urgente da ré, tendo em vista a alegação da tentativa de autoextermínio".

Apesar do risco relatado, ao chegar no presídio, ela foi colocada sozinha em uma cela, algo totalmente desaconselhado por especialistas para pessoas com ameaça de suicídio.

A Sejuc (Secretaria de Estado da Justiça e de Defesa do Consumidor) informou ao UOL que o mandado de prisão não informou sobre restrição a objetos, nem a necessidade de acompanhamento por 24 horas. Por isso, Daniele seguiu o protocolo das demais detentas que chegam ao local de ficaram em um isolamento inicial para adaptação.

Advogado chama prisão em cela de "atrocidade"

O advogado da médica, Fábio Trindade, afirma que vai aguardar a conclusão de perícia e investigações para pedir providências. Ele diz que "foi uma decisão infeliz da juíza" optar pela ordem de prisão, em vez de manter a custódia de Daniele na clínica. "Era um tratamento de tempo indeterminado, não havia motivo para encarceramento repentino, levando em conta a condição pessoal dela", afirma Fábio.