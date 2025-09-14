Juiz faz audiência na calçada para conceder benefício a morador de rua

Amarildo Francisco dos Santos Silva, 57, terá direito a um BPC (Benefício de Prestação Continuada). A decisão veio seis anos após o primeiro pedido feito à Justiça Federal de Alagoas, que concedeu o direito à pessoa em situação de rua após audiência realizada na calçada onde ele dorme todas as noites em Maceió.

A audiência foi realizada na última segunda-feira e comandada pelo juiz Antônio José Araújo, da 9ª Vara Federal em Alagoas. Como ele mora na rua, Amarildo não estava sendo localizado para ser informado sobre a realização de uma audiência de conciliação no Fórum da Justiça Federal.

O juiz alegou que a situação era de urgência, já que Amarildo tem um grave problema de saúde na perna direita —e que dificulta sua locomoção. A solução achada pela Justiça foi então juntar as partes do processo e o procurar na rua: ele foi achado na rua Coronel Cahet, no bairro da Levada, onde Amarildo costuma ficar todos os dias, e na calçada foi realizado o encontro.