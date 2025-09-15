Avião cai em AL carregado de cocaína com logo falso da SpaceX e australiano
Um avião com 198 quilos de cocaína caiu na tarde de ontem no meio de um canavial em Coruripe, no litoral sul de Alagoas. A droga estava embalada em dezenas de tabletes, que estavam cobertas com plástico marrom e adesivos da SpaceX.
O caso ainda é envolto de mistério, mas a principal hipótese é de que não tem relação com a empresa do bilionário Elon Musk e que criminosos "usavam" o logo falso para camuflar crime. A polícia investiga para descobrir de onde vinha e para onde iria o avião de pequeno porte. A aeronave, prefixo ZU-IXM, não tem matrícula legal no país e tem registro feito na Zâmbia. O avião viaja com todos os equipamentos de localização por radar desligados.
Além da droga havia e galões de combustível, que serviriam para abastecer de forma clandestina a aeronave monomotor.
Apenas um corpo foi encontrado: o australiano Timothy J. Clark, de 46 anos, era o único ocupante da aeronave e morreu na hora do impacto. Ele também tinha dois registros de clubes da África do Sul.
O corpo da vítima foi levado para o IML (Instituto Médico Legal), e a droga para a Central de Flagrantes —ambas em Maceió, a 80 km de Coruripe.
Sobre a investigação da origem e destino da droga, a SSP (Secretaria de Segurança Pública) de Alagoas informou que aguarda uma definição de o caso será apurado pela Polícia Federal —responsável por casos de tráfico de drogas internacional— ou pela Polícia Civil.
Esse tipo de aeronave não tem capacidade de operar em voos intercontinentais, logo, ela deve ter origem e destinos dentro do Brasil, acredita uma fonte da polícia consultada pela coluna.
Ainda neste domingo, técnicos do Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos), da FAB (Força Aérea Brasileira), chegaram para começar a apurar o caso.
