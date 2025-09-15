Assine UOL
Carlos Madeiro

Carlos Madeiro

Siga nas redes
Só para assinantesAssine UOL
Reportagem

Avião cai em AL carregado de cocaína com logo falso da SpaceX e australiano

Carlos Madeiro
Colunista do UOL
Droga estava embalada com adesivo da empresa de Elon Musk
Droga estava embalada com adesivo da empresa de Elon Musk Imagem: Divulgação/PM-AL

Um avião com 198 quilos de cocaína caiu na tarde de ontem no meio de um canavial em Coruripe, no litoral sul de Alagoas. A droga estava embalada em dezenas de tabletes, que estavam cobertas com plástico marrom e adesivos da SpaceX.

O caso ainda é envolto de mistério, mas a principal hipótese é de que não tem relação com a empresa do bilionário Elon Musk e que criminosos "usavam" o logo falso para camuflar crime. A polícia investiga para descobrir de onde vinha e para onde iria o avião de pequeno porte. A aeronave, prefixo ZU-IXM, não tem matrícula legal no país e tem registro feito na Zâmbia. O avião viaja com todos os equipamentos de localização por radar desligados.

Avião que caiu em Coruripe (AL)
Avião que caiu em Coruripe (AL) Imagem: Divulgação/PM-AL

Além da droga havia e galões de combustível, que serviriam para abastecer de forma clandestina a aeronave monomotor.

Apenas um corpo foi encontrado: o australiano Timothy J. Clark, de 46 anos, era o único ocupante da aeronave e morreu na hora do impacto. Ele também tinha dois registros de clubes da África do Sul.

O corpo da vítima foi levado para o IML (Instituto Médico Legal), e a droga para a Central de Flagrantes —ambas em Maceió, a 80 km de Coruripe.

Identidade do piloto australiano achado junto ao corpo
Identidade do piloto australiano achado junto ao corpo Imagem: Divulgação

Sobre a investigação da origem e destino da droga, a SSP (Secretaria de Segurança Pública) de Alagoas informou que aguarda uma definição de o caso será apurado pela Polícia Federal —responsável por casos de tráfico de drogas internacional— ou pela Polícia Civil.

Esse tipo de aeronave não tem capacidade de operar em voos intercontinentais, logo, ela deve ter origem e destinos dentro do Brasil, acredita uma fonte da polícia consultada pela coluna.

Continua após a publicidade

Ainda neste domingo, técnicos do Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos), da FAB (Força Aérea Brasileira), chegaram para começar a apurar o caso.

Reportagem

Texto que relata acontecimentos, baseado em fatos e dados observados ou verificados diretamente pelo jornalista ou obtidos pelo acesso a fontes jornalísticas reconhecidas e confiáveis.

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.