Avião cai em AL carregado de cocaína com logo falso da SpaceX e australiano

Além da droga havia e galões de combustível, que serviriam para abastecer de forma clandestina a aeronave monomotor.

Apenas um corpo foi encontrado: o australiano Timothy J. Clark, de 46 anos, era o único ocupante da aeronave e morreu na hora do impacto. Ele também tinha dois registros de clubes da África do Sul.

O corpo da vítima foi levado para o IML (Instituto Médico Legal), e a droga para a Central de Flagrantes —ambas em Maceió, a 80 km de Coruripe.

Identidade do piloto australiano achado junto ao corpo Imagem: Divulgação

Sobre a investigação da origem e destino da droga, a SSP (Secretaria de Segurança Pública) de Alagoas informou que aguarda uma definição de o caso será apurado pela Polícia Federal —responsável por casos de tráfico de drogas internacional— ou pela Polícia Civil.

Esse tipo de aeronave não tem capacidade de operar em voos intercontinentais, logo, ela deve ter origem e destinos dentro do Brasil, acredita uma fonte da polícia consultada pela coluna.