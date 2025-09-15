Justiça descarta prisão, mas proíbe Ciro Gomes de ofender prefeita do PT

A decisão ainda determina que Ciro Gomes deve se abster de comentários "ainda que de forma indireta, em pronunciamentos públicos ou privados com caráter público (reuniões, entrevistas, eventos, etc.) ou em postagens nas redes sociais ou outros canais públicos de comunicação". Caso descumpra, ele terá multa de R$ 10 mil por manifestação ou postagem.

O advogado de Ciro, Walber Agra, afirmou à coluna que "decisão judicial não se discute, se cumpre". "Mas venho mais uma vez asseverar que em nenhum momento houve qualquer tipo de violência política de gênero, mas uma crítica do preenchimento de cargos e de como o compadrio é feito no Ceará", diz.

O que alegou o juiz

O juiz Victor Nunes Barroso cita que se trata de um caso de "discursos agressivos e persistentes", o que "exige atuação deste juízo, dada a permanência e reiteração".

"Os vídeos acostados aos autos expõem discursos inflamados do denunciado, e até mesmo o fato de não negá-los evidencia a ocorrência dos insultos, limitando-se a defesa a apontar que a finalidade das constantes referências à ofendida tem relação com outro adversário político. Entendo que deve ser aplicada medida cautelar em face do denunciado", afirma.

Sobre o pedido principal da Advocacia do Senado, o juiz entendeu que prisões devem ser usadas apenas em situações "excepcionalíssimas, que só se justificam em casos extremos, podendo ser impostas apenas quando houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria".