Justiça descarta prisão, mas proíbe Ciro Gomes de ofender prefeita do PT
O juiz Victor Nunes Barroso, da 115ª Zona Eleitoral, proibiu o ex-governador Ciro Gomes (PDT) de ofender ou fazer qualquer "menção injuriosa ou difamatória" contra a prefeita de Crateús (CE), Janaína Carla Farias (PT). A decisão foi dada ontem e atende parcialmente pedido da Advocacia do Senado, que havia pedido de prisão de Ciro.
O processo é referente a suposta "violência contra a mulher candidata ou no exercício do mandato eletivo". A ação foi proposta pela Procuradoria Regional Eleitoral em 2024, quando Janaína exercia o cargo de senadora por ser suplente do ministro Camilo Santana (PT).
A Advocacia do Senado —que atua como assistente de acusação— havia solicitado a prisão preventiva (sem prazo) por "reiteração" de "gravíssimas ofensas" contra a ex-senadora e atual prefeita. Em caso de negativa da prisão, foi pedido que o juiz impusesse medidas cautelares a Ciro.
A decisão ainda determina que Ciro Gomes deve se abster de comentários "ainda que de forma indireta, em pronunciamentos públicos ou privados com caráter público (reuniões, entrevistas, eventos, etc.) ou em postagens nas redes sociais ou outros canais públicos de comunicação". Caso descumpra, ele terá multa de R$ 10 mil por manifestação ou postagem.
O advogado de Ciro, Walber Agra, afirmou à coluna que "decisão judicial não se discute, se cumpre". "Mas venho mais uma vez asseverar que em nenhum momento houve qualquer tipo de violência política de gênero, mas uma crítica do preenchimento de cargos e de como o compadrio é feito no Ceará", diz.
O que alegou o juiz
O juiz Victor Nunes Barroso cita que se trata de um caso de "discursos agressivos e persistentes", o que "exige atuação deste juízo, dada a permanência e reiteração".
"Os vídeos acostados aos autos expõem discursos inflamados do denunciado, e até mesmo o fato de não negá-los evidencia a ocorrência dos insultos, limitando-se a defesa a apontar que a finalidade das constantes referências à ofendida tem relação com outro adversário político. Entendo que deve ser aplicada medida cautelar em face do denunciado", afirma.
Sobre o pedido principal da Advocacia do Senado, o juiz entendeu que prisões devem ser usadas apenas em situações "excepcionalíssimas, que só se justificam em casos extremos, podendo ser impostas apenas quando houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria".
É preciso demonstrar a necessidade premente de segregar cautelarmente indivíduos nocivos do convívio social ou que possam vir a causar transtornos para a garantia da ordem pública, para a conveniência da instrução criminal ou ainda que possam tentar se esquivar da aplicação da lei. Não é o caso dos autos.
Victor Nunes Barroso
Entenda o caso
As falas que suscitaram o pedido ocorreram durante o aniversário do ex-prefeito de Fortaleza Roberto Cláudio (União), em 15 de agosto. Ciro Gomes atacou a prefeita insinuando que ela teria "recrutado moças pobres, de boa aparência, para fazer o serviço sexual sujo do seu Camilo Santana".
Não foi a primeira vez. Em abril de 2024, ele chegou a chamar Janaína de "cortesã" e "assessora para assuntos de alcova", além de dizer que ela organizava "as farras de Camilo Santana". Em maio do ano passado, foi proibido pela Justiça de repetir as ofensas a Janaína.
Ciro foi processado civilmente —e condenado em primeira instância— a pagar indenização por ofensas feitas à política do PT pelas falas. Ele recorre da decisão.
O juiz Victor Nunes Barroso ainda encaminhou ontem o caso para a PF (Polícia Federal) para investigações sobre possível crime de perseguição (stalking) por parte de Ciro contra Janaína.
