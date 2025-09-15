Médico que exaltou atirador diz que vai à polícia após ameaças aos filhos
O médico pernambucano Ricardo Barbosa informou que irá à polícia e diz estar sofrendo ameaças e discurso de ódio contra ele e seus filhos nos últimos dias.
Em conversa com a coluna na noite de domingo, o neurocirurgião afirmou que está assustado com os inúmeros ataques que ele e sua família estão sofrendo. "Imagens dos meus filhos de 2 e 18 anos estão circulando em publicações de ódio", conta.
Ricardo cita que as ameaças começaram ainda na quinta-feira, um dia após ele publicar um comentário exaltando o atirador de Charlie Kirk em um postagem do Instagram de um site de notícias —que ele diz não lembrar qual. Ele afirma que o nível de reação está completamente desproporcional.
"Desde então recebo ameaças pelo WhatsApp, mas as ligações são as principais. Também há publicações no Instagram com exposição dos meus filhos, minha esposa, meus irmãos, além de números de telefones pessoais", conta.
Por conta da reação, Ricardo apagou suas redes sociais, fez nota pedindo desculpas, mas as ameaças não cessaram. Centenas de pessoas passaram a divulgar dados pessoais e cobraram a demissão dos empregos e até a cassação do seu registro no CRM (Conselho Regional de Medicina) de Pernambuco —um processo foi aberto contra ele.
Uma das clínicas onde ele trabalhava anunciou que iria desligá-lo por causa da repercussão. A Unimed, à qual é filiado, disse que ia se reunir para decidir se haverá alguma punição.
Caso chegou ao governo Trump
Ricardo se tornou alvo da extrema direita e o caso chegou ao governo Trump, que anunciou que ele teria o visto dos EUA revogado devido a comentário feito na quarta-feira elogiando a pontaria do atirador que matou Charlie Kirk: "Um salve a este companheiro de mira impecável. Coluna cervical".
Na tarde de sábado, o vice-secretário de Estado dos EUA, Christopher Landau, comentou no X sobre o comentário do médico, citando que foi "a mais assustadora de todo o conteúdo depravado" que ele viu. "Este é um profissional autorizado, que fez o juramento de Hipócrates?", questionou.
Dois dias antes, Landau havia pedido que as pessoas compartilhassem publicações de estrangeiros comemorando o assassinato de Kirk para revogar os vistos deles. Foi então que o vereador do Recife, Thiago Medina (PL), postou o comentário de Ricardo e recebeu o retorno.
Ricardo afirma, porém, que a medida é ineficaz, já que seu visto dos EUA está vencido desde 2023.
Mas o que o preocupa o médico não é o visto, mas sim as páginas e perfis, alguns de políticos com mandato, que têm feito vídeos e postagens com duros ataques e até estimulando violência e vingança.
Médico aciona a polícia
Ricardo afirmou que vai prestar, esta semana, um boletim de ocorrência para que a polícia descubra de onde estão partindo as ameaças. "Prestaremos queixa com várias ameaças e agressões documentadas, além de exposições ilegais", diz.
Ele diz que, por conta da campanha iniciada contra ele, vai se afastar de suas atividades por ao menos um mês. "Será também um período para evitar agressões", afirma.
Em nota enviada à imprensa, o médico disse que o comentário se tratou de "colocação infeliz", que não reflete sua verdadeira opinião. "Sempre fui contrário ao uso de armas e defensor da paz".
"Peço desculpas à família enlutada e registro que montagens e sobreposições de imagens distorceram o conteúdo original, em nada condizendo com os princípios que sempre nortearam minha conduta pessoal e profissional: o respeito à vida e à ética", disse.
