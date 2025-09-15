Médico que exaltou atirador diz que vai à polícia após ameaças aos filhos

O médico pernambucano Ricardo Barbosa informou que irá à polícia e diz estar sofrendo ameaças e discurso de ódio contra ele e seus filhos nos últimos dias.

Em conversa com a coluna na noite de domingo, o neurocirurgião afirmou que está assustado com os inúmeros ataques que ele e sua família estão sofrendo. "Imagens dos meus filhos de 2 e 18 anos estão circulando em publicações de ódio", conta.

Ricardo cita que as ameaças começaram ainda na quinta-feira, um dia após ele publicar um comentário exaltando o atirador de Charlie Kirk em um postagem do Instagram de um site de notícias —que ele diz não lembrar qual. Ele afirma que o nível de reação está completamente desproporcional.