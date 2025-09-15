Spray de pimenta 5x ao dia: presas relatam tortura e mortes em cadeia no AP

A DPE (Defensoria Pública do Estado) do Amapá entrou uma ação civil pública contra o Iapen (Instituto Administrativo Penitenciário) após duas presas morrerem com problemas de saúde supostamente agravados por conta de "práticas sistemáticas de torturas" no Centro de Custódia Feminino, em Macapá, que incluiria o uso de ao menos cinco vezes ao dia de spray de pimenta contra as detentas.

Procurado pela coluna, o Iapen não respondeu. Caso haja manifestação, o texto será atualizado.

Uma inspeção no local ocorreu no dia 25 de agosto, após o órgão receber relatos de negativa de atendimento e transferência para um hospital da presa Vitória Daniele Duarte. Ela morreu em 21 de agosto. O caso gerou protestos de familiares das presas, que denunciaram negligência e condições desumanas do presídio.