Carlos Madeiro

Carlos Madeiro

Reportagem

CV faz foguetório após tomar territórios no CE; PM prende 19 e reforça ação

Foguetório foi feito em cidades da Grande Fortaleza
Foguetório foi feito em cidades da Grande Fortaleza Imagem: Reprodução

A PM (Polícia Militar) reforçou o policiamento hoje em bairros de Fortaleza e cidades da região metropolitana um dia após a intensa queima de fogos promovida pelo CV (Comando Vermelho) em comemoração à conquista de áreas de rivais.

Ao todo, foram presas 19 pessoas suspeitas de participarem das ações ontem em três cidades: Fortaleza, Maranguape e Caucaia. Essas pessoas serão investigadas por crimes como organização criminosa e porte ilegal de arma de fogo.

Além da condução das pessoas às delegacias, foram apreendidos nas ações da PM uma arma de fogo, munições e diversos fogos de artifício.

Segundo apurou a coluna, o CV fez festa em alusão a vitórias que teve diante da sua maior rival nas áreas, o GDE (Guardiões do Estado) —que se se anunciou se fundir à facção carioca TCP (Terceiro Comando Puro), que é rival do CV.

Como revelou o UOL na semana passada, um informe de inteligência da Polícia Civil já apontava que a facção estava vencendo a guerra contra a rival e em breve iria "dominar o Ceará".

Segundo a polícia, os bairros de Fortaleza onde houve comemoração foram:

  • Vicente Pinzón
  • Floresta
  • Paupina
  • Cristo Redentor
  • Henrique Jorge
  • Jangurussu
No bairro Cristo Redentor, a PM apreendeu uma pistola 9 mm com numeração raspada e 39 munições após abordar dois suspeitos que tentavam fugir após relatos de pichações alusivas à facção.

Além da capital, em Maranguape foram presos dois suspeitos com três rojões e um isqueiro. Já em Caucaia, a polícia foi acionada por queima de fogos e incêndio em um terreno. No local, foi localizada uma espingarda calibre 12 carbonizada.

A PM do Ceará segue com o patrulhamento reforçado e ações contínuas de inteligência e ostensividade para coibir condutas criminosas, retirar armas e artefatos perigosos de circulação e preservar a ordem pública em todo o Estado.
Nota

