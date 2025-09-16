CV faz foguetório após tomar territórios no CE; PM prende 19 e reforça ação

Além da condução das pessoas às delegacias, foram apreendidos nas ações da PM uma arma de fogo, munições e diversos fogos de artifício.

Segundo apurou a coluna, o CV fez festa em alusão a vitórias que teve diante da sua maior rival nas áreas, o GDE (Guardiões do Estado) —que se se anunciou se fundir à facção carioca TCP (Terceiro Comando Puro), que é rival do CV.

FESTA DO CV? INTENSA QUEIMA DE FOGOS HOJE ÀS 19 HORAS, EM TODA FORTALEZA. CV COMEMORANDO TER ASSUMIDO CONTROLE DO LAGAMAR E DE COMUNIDADES DO VICENTE PIZÓN.

Todas essas localidades antes eram dominadas pela facção Guardiões do Estado (GDE). Agora assumiram a bandeira do CV. pic.twitter.com/I83t9zWhMV -- Donizete Arruda (@donizetearruda7) September 16, 2025

Como revelou o UOL na semana passada, um informe de inteligência da Polícia Civil já apontava que a facção estava vencendo a guerra contra a rival e em breve iria "dominar o Ceará".

Segundo a polícia, os bairros de Fortaleza onde houve comemoração foram: