CV faz foguetório após tomar territórios no CE; PM prende 19 e reforça ação
A PM (Polícia Militar) reforçou o policiamento hoje em bairros de Fortaleza e cidades da região metropolitana um dia após a intensa queima de fogos promovida pelo CV (Comando Vermelho) em comemoração à conquista de áreas de rivais.
Ao todo, foram presas 19 pessoas suspeitas de participarem das ações ontem em três cidades: Fortaleza, Maranguape e Caucaia. Essas pessoas serão investigadas por crimes como organização criminosa e porte ilegal de arma de fogo.
Intensa queima de fogos no Grande Pirambu, em Fortaleza (CE) marcando um ano da morte de Tartaruga, narcotraficante do CV morto durante operação no Complexo da Penha, no Rio, no ano passado.-- Submundo Criminal (@submundodocrime) February 1, 2025
Tartaruga era apontado como o 02 do tráfico no bairro.
Além da condução das pessoas às delegacias, foram apreendidos nas ações da PM uma arma de fogo, munições e diversos fogos de artifício.
Segundo apurou a coluna, o CV fez festa em alusão a vitórias que teve diante da sua maior rival nas áreas, o GDE (Guardiões do Estado) —que se se anunciou se fundir à facção carioca TCP (Terceiro Comando Puro), que é rival do CV.
FESTA DO CV? INTENSA QUEIMA DE FOGOS HOJE ÀS 19 HORAS, EM TODA FORTALEZA. CV COMEMORANDO TER ASSUMIDO CONTROLE DO LAGAMAR E DE COMUNIDADES DO VICENTE PIZÓN.-- Donizete Arruda (@donizetearruda7) September 16, 2025
Todas essas localidades antes eram dominadas pela facção Guardiões do Estado (GDE). Agora assumiram a bandeira do CV. pic.twitter.com/I83t9zWhMV
Como revelou o UOL na semana passada, um informe de inteligência da Polícia Civil já apontava que a facção estava vencendo a guerra contra a rival e em breve iria "dominar o Ceará".
Segundo a polícia, os bairros de Fortaleza onde houve comemoração foram:
- Vicente Pinzón
- Floresta
- Paupina
- Cristo Redentor
- Henrique Jorge
- Jangurussu
No bairro Cristo Redentor, a PM apreendeu uma pistola 9 mm com numeração raspada e 39 munições após abordar dois suspeitos que tentavam fugir após relatos de pichações alusivas à facção.
Além da capital, em Maranguape foram presos dois suspeitos com três rojões e um isqueiro. Já em Caucaia, a polícia foi acionada por queima de fogos e incêndio em um terreno. No local, foi localizada uma espingarda calibre 12 carbonizada.
A PM do Ceará segue com o patrulhamento reforçado e ações contínuas de inteligência e ostensividade para coibir condutas criminosas, retirar armas e artefatos perigosos de circulação e preservar a ordem pública em todo o Estado.
Nota
