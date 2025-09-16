Primeira-dama de João Pessoa é denunciada por 'acordo' com facção criminosa
A primeira-dama de João Pessoa, Maria Lauremília Lucena, foi denunciada à Justiça, informou hoje o MPE (Ministério Público Eleitoral), autor da ação. Ela vai responder com mais oito pessoas por crimes que teriam influenciado na reeleição de Cícero Lucena (PP) em 2024.
O grupo é acusado de manter um acordo com a facção Nova Okaida, que indicava nomes para cargos públicos e, em troca, intimidava rivais e eleitores contrários em bairros controlados por ela na capital paraibana.
A coluna teve acesso à íntegra da denúncia feita no âmbito da Operação Território Livre, que chegou a prender a primeira-dama em 2024. Segundo a ação, ela seria a pessoa de voz final para indicação de pessoas e concessão de gratificações em cargos na Prefeitura.
Em nota, o MPE afirma que a 1ª Zona Eleitoral da Capital já recebeu a denúncia, autorizando a tramitação da ação penal eleitoral contra todos os denunciados. A investigação foi feita pelo Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado) e pela PF (Polícia Federal).
Segundo a denúncia, eles são acusados de:
- Corrupção eleitoral;
- Aliciamento violento de eleitores;
- Constrangimentos ilegais a candidatos/partidos;
- Apropriação indevida de valores públicos pagos a título de remunerações nas eleições municipais de 2024.
Em nota, a defesa de Lauremília afirma que ela está "confiante no trabalho da Justiça e que provará sua total inocência no decorrer do processo".
O que diz a denúncia
Segundo as investigações, haveria uma "organização criminosa complexa, composta por agentes políticos, servidores públicos e integrantes de uma facção criminosa". A descoberta foi feita após apuração dentro da operação Território Livre.
Em 2024, a PF realizou três fases da operação:
10 de setembro de 2024 - cumpriu três mandados de busca e apreensão.
19 de setembro - cumpriu sete mandados de busca e apreensão, além da prisão da então vereadora Raíssa Lacerda (também denunciada).
28 de setembro - cumpriu dois mandados de busca e apreensão e dois de prisão preventiva, contra a primeira-dama de João Pessoa, Lauremília Lucena e a secretária dela, Tereza Cristina Barbosa (também denunciada).
A apuração revelou que a facção atuava no controle territorial de bairros da capital paraibana, como São José e Alto do Mateus, atuando "por meio de intimidação e violência, restrições à livre manifestação política e ao direito de voto".
As conversas entre a vereadora Raíssa Lacerda e a secretária de Lauremília revelaram, segundo o MPE, a existência de uma "cota" de cargos controlada por Raíssa, com a anuência e gestão de Lauremília, para beneficiar pessoas ligadas à facção em troca de apoio político. Mensagens e áudios foram interceptados de dentro do presídio, que eram direcionados a ela com exigências e cobranças sobre promessas feitas de cargos.
Resta demonstrada através de vasta materialidade que o arranjo criminoso contava em seu nível de coordenação/controle, com a participação fundamental da primeira dama do município de João Pessoa/PB, LAUREMÍLIA LUCENA, que detinha a última palavra tanto nas contratações de indivíduos ligados ou indicados por integrantes de facção; quanto da necessidade de sua anuência explícita à celebração dos 'acordos' estabelecidos entre os candidatos e criminosos.
Denúncia do MPE
A denúncia cita que a relação entre os servidores públicos e os integrantes da facção criminosa Nova Okaida "era íntima e direta".
A apuração investigatória verificou que a liberdade para o exercício do voto, da campanha eleitoral e a manifestação de candidatos ao pleito eleitoral se tornaram balizados por comandos ilícitos dos denunciados, os quais exerciam, por intermédio da intimidação violenta, dominação pelo medo e pela força, o controle territorial de localidades/bairros do Município de João Pessoa para candidatos alinhados com os seus próprios interesses e da referida facção criminosa.
Denúncia do MPE
Primeira-dama nega acusações
Em nota, a defesa de Lauremília diz que ela "provará sua total inocência no decorrer do processo". "Ela segue colaborando com as investigações e sempre pautou sua vida pela integridade, correção e compromisso com os mais necessitados, nunca tendo se envolvido em qualquer prática ilícita. Sua trajetória é amplamente reconhecida pela dedicação às causas sociais, religiosas e por seu caráter irrepreensível", diz.
A defesa vê com tranquilidade o oferecimento da denúncia, pois tem certeza da improcedência dos fatos relacionados a ela. Apenas agora, com a liberação de todos os fatos, é que a defesa terá condições de começar a revelar a verdade que propiciará a absolvição plena de Lauremília. Quem a conhece sabe do seu trabalho social e que ela não tem qualquer envolvimento com as acusações. Lauremília informou que continua tendo fé absoluta em Deus, crença na justiça e confiança no restabelecimento da verdade.
Defesa de Lauremíia
