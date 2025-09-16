Assine UOL
Primeira-dama de João Pessoa é denunciada por 'acordo' com facção criminosa

A primeira-dama de João Pessoa, Lauremília Lucena, ao lado do prefeito Cícero Lucena
A primeira-dama de João Pessoa, Lauremília Lucena, ao lado do prefeito Cícero Lucena Imagem: Reprodução/Instagram/@auremilialucena

A primeira-dama de João Pessoa, Maria Lauremília Lucena, foi denunciada à Justiça, informou hoje o MPE (Ministério Público Eleitoral), autor da ação. Ela vai responder com mais oito pessoas por crimes que teriam influenciado na reeleição de Cícero Lucena (PP) em 2024.

O grupo é acusado de manter um acordo com a facção Nova Okaida, que indicava nomes para cargos públicos e, em troca, intimidava rivais e eleitores contrários em bairros controlados por ela na capital paraibana.

A coluna teve acesso à íntegra da denúncia feita no âmbito da Operação Território Livre, que chegou a prender a primeira-dama em 2024. Segundo a ação, ela seria a pessoa de voz final para indicação de pessoas e concessão de gratificações em cargos na Prefeitura.

Em nota, o MPE afirma que a 1ª Zona Eleitoral da Capital já recebeu a denúncia, autorizando a tramitação da ação penal eleitoral contra todos os denunciados. A investigação foi feita pelo Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado) e pela PF (Polícia Federal).

Segundo a denúncia, eles são acusados de:

  • Corrupção eleitoral;
  • Aliciamento violento de eleitores;
  • Constrangimentos ilegais a candidatos/partidos;
  • Apropriação indevida de valores públicos pagos a título de remunerações nas eleições municipais de 2024.

Em nota, a defesa de Lauremília afirma que ela está "confiante no trabalho da Justiça e que provará sua total inocência no decorrer do processo".

O que diz a denúncia

Segundo as investigações, haveria uma "organização criminosa complexa, composta por agentes políticos, servidores públicos e integrantes de uma facção criminosa". A descoberta foi feita após apuração dentro da operação Território Livre.

Em 2024, a PF realizou três fases da operação:

10 de setembro de 2024 - cumpriu três mandados de busca e apreensão.

19 de setembro - cumpriu sete mandados de busca e apreensão, além da prisão da então vereadora Raíssa Lacerda (também denunciada).

28 de setembro - cumpriu dois mandados de busca e apreensão e dois de prisão preventiva, contra a primeira-dama de João Pessoa, Lauremília Lucena e a secretária dela, Tereza Cristina Barbosa (também denunciada).

PF na operação Território Livre no bairro São José, em João Pessoa, área de influência da facção Nova Okaida
PF na operação Território Livre no bairro São José, em João Pessoa, área de influência da facção Nova Okaida Imagem: PF/Divulgação

A apuração revelou que a facção atuava no controle territorial de bairros da capital paraibana, como São José e Alto do Mateus, atuando "por meio de intimidação e violência, restrições à livre manifestação política e ao direito de voto".

As conversas entre a vereadora Raíssa Lacerda e a secretária de Lauremília revelaram, segundo o MPE, a existência de uma "cota" de cargos controlada por Raíssa, com a anuência e gestão de Lauremília, para beneficiar pessoas ligadas à facção em troca de apoio político. Mensagens e áudios foram interceptados de dentro do presídio, que eram direcionados a ela com exigências e cobranças sobre promessas feitas de cargos.

Resta demonstrada através de vasta materialidade que o arranjo criminoso contava em seu nível de coordenação/controle, com a participação fundamental da primeira dama do município de João Pessoa/PB, LAUREMÍLIA LUCENA, que detinha a última palavra tanto nas contratações de indivíduos ligados ou indicados por integrantes de facção; quanto da necessidade de sua anuência explícita à celebração dos 'acordos' estabelecidos entre os candidatos e criminosos.
Denúncia do MPE

A denúncia cita que a relação entre os servidores públicos e os integrantes da facção criminosa Nova Okaida "era íntima e direta".

A apuração investigatória verificou que a liberdade para o exercício do voto, da campanha eleitoral e a manifestação de candidatos ao pleito eleitoral se tornaram balizados por comandos ilícitos dos denunciados, os quais exerciam, por intermédio da intimidação violenta, dominação pelo medo e pela força, o controle territorial de localidades/bairros do Município de João Pessoa para candidatos alinhados com os seus próprios interesses e da referida facção criminosa.
Denúncia do MPE

Primeira-dama nega acusações

Em nota, a defesa de Lauremília diz que ela "provará sua total inocência no decorrer do processo". "Ela segue colaborando com as investigações e sempre pautou sua vida pela integridade, correção e compromisso com os mais necessitados, nunca tendo se envolvido em qualquer prática ilícita. Sua trajetória é amplamente reconhecida pela dedicação às causas sociais, religiosas e por seu caráter irrepreensível", diz.

A defesa vê com tranquilidade o oferecimento da denúncia, pois tem certeza da improcedência dos fatos relacionados a ela. Apenas agora, com a liberação de todos os fatos, é que a defesa terá condições de começar a revelar a verdade que propiciará a absolvição plena de Lauremília. Quem a conhece sabe do seu trabalho social e que ela não tem qualquer envolvimento com as acusações. Lauremília informou que continua tendo fé absoluta em Deus, crença na justiça e confiança no restabelecimento da verdade.
Defesa de Lauremíia

