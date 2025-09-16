Primeira-dama de João Pessoa é denunciada por 'acordo' com facção criminosa

As conversas entre a vereadora Raíssa Lacerda e a secretária de Lauremília revelaram, segundo o MPE, a existência de uma "cota" de cargos controlada por Raíssa, com a anuência e gestão de Lauremília, para beneficiar pessoas ligadas à facção em troca de apoio político. Mensagens e áudios foram interceptados de dentro do presídio, que eram direcionados a ela com exigências e cobranças sobre promessas feitas de cargos.

Resta demonstrada através de vasta materialidade que o arranjo criminoso contava em seu nível de coordenação/controle, com a participação fundamental da primeira dama do município de João Pessoa/PB, LAUREMÍLIA LUCENA, que detinha a última palavra tanto nas contratações de indivíduos ligados ou indicados por integrantes de facção; quanto da necessidade de sua anuência explícita à celebração dos 'acordos' estabelecidos entre os candidatos e criminosos.

Denúncia do MPE

A denúncia cita que a relação entre os servidores públicos e os integrantes da facção criminosa Nova Okaida "era íntima e direta".

A apuração investigatória verificou que a liberdade para o exercício do voto, da campanha eleitoral e a manifestação de candidatos ao pleito eleitoral se tornaram balizados por comandos ilícitos dos denunciados, os quais exerciam, por intermédio da intimidação violenta, dominação pelo medo e pela força, o controle territorial de localidades/bairros do Município de João Pessoa para candidatos alinhados com os seus próprios interesses e da referida facção criminosa.

Denúncia do MPE

Primeira-dama nega acusações

Em nota, a defesa de Lauremília diz que ela "provará sua total inocência no decorrer do processo". "Ela segue colaborando com as investigações e sempre pautou sua vida pela integridade, correção e compromisso com os mais necessitados, nunca tendo se envolvido em qualquer prática ilícita. Sua trajetória é amplamente reconhecida pela dedicação às causas sociais, religiosas e por seu caráter irrepreensível", diz.