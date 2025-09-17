Bombas, destruição e pânico: ação da PF em garimpo causa revolta no AM

O UOL assistiu a vídeos que mostram famílias tentando argumentar para que as pequenas balsas não sejam destruídas. Há imagens de correria, choro de crianças e de um voo rasante de helicóptero próximo aos moradores. A ação levou à suspensão de aulas e fechamento de portos.

O prefeito de Humaitá, Dedei Lobo (União), afirmou à coluna que a ação da segunda foi a mais impactante que já viu na cidade em seus quatro mandatos.

Agiram como se estivessem em uma guerra em plena orla da cidade: foi ataque com helicóptero, jogando bomba na população. Tivemos explosões fortíssimas, uma que gerou uma nuvem de fumaça de uma altura de mais de 500 metros, parecia que éramos guerrilheiros. Eles colocaram todo mundo em risco, destruíram tudo das pessoas, sem contar os 30 mil litros de óleo no rio.

Dedei Lobo

O garimpo artesanal na região, diz, é a forma de sustento de cerca de 7.000 famílias no curso do rio Madeira, e a destruição dessas pequenas balsas significa dar fim à única fonte de renda dessas pessoas.

"Eu defendo que se faça a legalização desses pequenos extrativistas, senão o que vamos entregar essa atividade a grandes mineradoras. São famílias que vivem disso há anos. Há um impacto gigante para nossa cidade", diz.