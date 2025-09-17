Bombas, destruição e pânico: ação da PF em garimpo causa revolta no AM
A ação da PF (Polícia Federal) contra o garimpo ilegal que destruiu 71 embarcações no rio Madeira entre os municípios de Manicoré e Humaitá (AM) desencadeou uma série de protestos de moradores e autoridades, que compararam a operação nas cidades com uma guerra.
A queixa principal é que a ação usou explosivos de alto poder para destruir balsas de pequenos garimpeiros que também servem de moradia a famílias pobres. Além disso, citam que houve uso de bombas de gás e spray de pimenta contra moradores que protestavam pacificamente contra a ação.
A Defensoria Pública do Amazonas afirma que a ação gerou pânico em crianças e idosos, e pede à Justiça a proibição do uso de explosivos no rio Madeira. A PF afirma que a operação foi para cumprir uma ordem judicial.
O UOL assistiu a vídeos que mostram famílias tentando argumentar para que as pequenas balsas não sejam destruídas. Há imagens de correria, choro de crianças e de um voo rasante de helicóptero próximo aos moradores. A ação levou à suspensão de aulas e fechamento de portos.
O prefeito de Humaitá, Dedei Lobo (União), afirmou à coluna que a ação da segunda foi a mais impactante que já viu na cidade em seus quatro mandatos.
Agiram como se estivessem em uma guerra em plena orla da cidade: foi ataque com helicóptero, jogando bomba na população. Tivemos explosões fortíssimas, uma que gerou uma nuvem de fumaça de uma altura de mais de 500 metros, parecia que éramos guerrilheiros. Eles colocaram todo mundo em risco, destruíram tudo das pessoas, sem contar os 30 mil litros de óleo no rio.
Dedei Lobo
O garimpo artesanal na região, diz, é a forma de sustento de cerca de 7.000 famílias no curso do rio Madeira, e a destruição dessas pequenas balsas significa dar fim à única fonte de renda dessas pessoas.
"Eu defendo que se faça a legalização desses pequenos extrativistas, senão o que vamos entregar essa atividade a grandes mineradoras. São famílias que vivem disso há anos. Há um impacto gigante para nossa cidade", diz.
Dedei afirma que das 71 embarcações destruídas na ação, apenas cerca de sete eram dragas de grande porte. "Essas grandes eram de pessoas que não são daqui, que não defendemos. Mas o resto era balsa de trabalho familiar, que a gente defende porque é o pequeno extrativista que veio da castanha, que veio borracha, que faz pra sobreviver", completa.
"A lei diz que só pode destruir quando não tem como apreender. Soltaram inúmeras bombas na orla da cidade, caiu estilhaço a 200 metros em escola, as aulas estão paradas por conta disso, sem contar o pânico de crianças, idosos e autistas. Foi um estresse generalizado.
Diante do cenário, a Defensoria Pública do Amazonas iniciou ontem uma mobilização para atender os afetados pela operação e tentar ajudá-los com auxílios sociais.
A Defensoria também recorreu ao STJ (Superior Tribunal de Justiça) para tentar mais uma vez suspender o uso de explosivos em operações contra o garimpo no rio Madeira, alertando para uma possível "grave crise humanitária na região".
Segundo um levantamento do órgão apresentada na ação, a PF já lançou mais de 1,5 mil bombas em operações contra balsas ilegais. O pedido é para que o uso de explosivos seja cessado para que se abra diálogo entre União, estado, municípios e trabalhadores.
Um relatório produzido após visitas nas comunidades aponta que os mais afetados pelas operações são aqueles que atuam no garimpo artesanal e em pequena escala no entorno do rio Madeira. "Logo, as operações não têm alcançado, de forma eficiente, os grandes responsáveis pelo extrativismo ilegal de ouro, ou seja, aqueles vinculados à cadeia de comando de organizações criminosas e financiadores da atividade de grande escala", diz.
O pedido ainda cita que as grandes explosões também "dilaceram a paz das comunidades". "Há impacto psicológico e risco imediato, pois crianças, idosos e mulheres estão em estado de pânico", diz a Defensoria.
Além dos danos sociais, o órgão diz que as explosões causam ondas de choque e mortandade em massa de peixes e outros animais, além do vazamento de diesel das balsas destruídas que contamina a água e a torna imprópria para consumo.
Problema político
O problema já chegou ao presidente Lula, que esteve em Manaus no último dia 9 e ouviu de autoridades locais a reclamação sobre "excessos" durante as operações contra o garimpo.
Segundo a versão apresentada, as ações não têm usado critérios justos para definir quem é o poluidor e está destruindo pequenas balsas, em vez de atingir apenas as grandes embarcações que causam maior poluição.
Após a repercussão da ação, aliados de Lula fizeram duras críticas públicas à PF. Durante reunião da comissão de infraestrutura do Senado ontem (16), o senador Omar Aziz (MDB) cobrou explicações.
"Eles vão lá, tocam fogo, dizem que é o narcotráfico, mas não prenderam absolutamente ninguém! Só destruíram, poluíram e prejudicaram. Tem pessoas que moram nessas embarcações, porque não têm moradia", disse.
Eu quero saber do Andrei [Rodrigues, diretor-geral da PF] quem foi o traficante ou narcotraficante que foi preso nessa operação ontem? Vocês prejudicaram pessoas humildes no rio Madeira todo. Nós precisamos saber quem foi o juiz que autorizou e quais são as provas concretas que se têm, se tem narcotraficante. E por que a PF e o juiz não mandaram prender os cabeças do narcotráfico? Isso tem acontecido sempre. Parecia Gaza as explosões, helicópteros sobrevoando, explodindo, pirotecnia pura.
Omaz Aziz
Quem também atacou a ação foi o senador Eduardo Braga (MDB). "O combate ao garimpo ilegal é necessário, mas atitudes desproporcionais, com falta de responsabilidade social e até mesmo humanitária para com os pequenos garimpeiros e trabalhadores humildes eu não estou de acordo. Precisamos de uma solução sustentável, socialmente justa e ambientalmente correta", pontua.
PF não responde críticas
A coluna procurou a assessoria de imprensa da PF no Amazonas ontem para saber se gostaria de comentar as críticas sobre a ação, mas não teve retorno.
Em publicação institucional, a PF explica que a ação cumpriu "ordem judicial expedida pela Justiça Federal do Amazonas para a destruição de dragas utilizadas no garimpo ilegal no rio Madeira".
"A ação integra os trabalhos desenvolvidos pela Polícia Federal (Amazonas e Rondônia) desde 2023 no combate à mineração ilegal na região", explica, citando que vem "adotando providências quanto às condições precárias de trabalho a que são submetidos os trabalhadores encontrados nas balsas", informa.
