Boato de chá milagroso leva fiéis a arrancarem ladrilhos de estátua no CE
O boato de que ladrilhos de uma imagem no interior do Ceará renderiam um chá milagroso, que cura doenças, levou fiéis a vandalizarem a recém-reformada estátua de São Francisco, em Canindé. A prefeitura e o gestor do convento da cidade apelaram para que as pessoas não façam isso.
A denúncia foi feita nas redes sociais pelo médico e influenciador Max Greyson, que postou um vídeo na segunda-feira de uma mulher arrancando com uma faca ladrilhos da estátua.
O médico afirma à coluna que existe uma tradição forte ligada à estátua em que as pessoas têm o costume de esperar que, com o tempo, algum ladrilho da imagem se solte naturalmente. "As pessoas às vezes vão agradecer, encostam na estátua e ficam rezando, agradecendo pela graça alcançada, e, ao mesmo tempo, algumas pessoas ficam tentando arrancar um ladrilho".
"Para muitos, levar esse pedacinho para casa representa uma lembrança da fé, da esperança e da graça alcançada. Há relatos de que alguns utilizam esse fragmento em ritos de devoção, acreditando na força espiritual daquele símbolo. Mas a verdadeira tradição está em esperar cair, nunca em arrancar", diz, alertando para os riscos de se fazer um chá dos ladrilhos.
O ladrilho fica em uma zona onde passam mais de um milhão de pessoas em 10 dias, ou seja, as pessoas pisoteiam, então é zero aconselhável fazer chá. Há risco à saúde
Max Greyson, médico
O monumento
Com 31,2 metros de altura, a estátua é a maior do mundo em homenagem a São Francisco e foi inaugurada em outubro de 2005, quando se tornou um ponto de peregrinação católica na região.
A imagem foi feita com 2,2 milhões de ladrilhos na cor marrom —que circundam a obra com 789 metros de peças.
Na última sexta-feira, o governo do Ceará entregou a primeira etapa das obras do Complexo Comercial do entorno (que tem 1.860 m²) e a revitalização da estátua. A solenidade contou com a participação do governador Elmano de Freitas (PT).
O projeto completo terá investimento de R$ 13 milhões, com recurso do PAC Seleções, do governo federal.
Repúdio e apelo
Em nota, a Prefeitura de Canindé "repudia todo e qualquer ato de vandalismo contra a estátua de São Francisco, um dos maiores símbolos de fé e devoção da cidade e do Brasil".
"Nos últimos dias, foram registradas ocorrências de fiéis arrancando pastilhas do monumento, prática que, longe de representar um gesto de fé, configura dano ao patrimônio público e está sujeita às sanções previstas em lei", afirma.
A Prefeitura afirma que vem realizando investimentos para recuperar e manter o espaço em boas condições, "com melhorias na infraestrutura, iluminação, jardinagem e segurança". "Além disso, está em desenvolvimento um projeto de proteção controlada do monumento, que permitirá preservar sua integridade sem comprometer o acesso dos devotos para a prática de atos religiosos".
A administração reforça que preservar a imagem de São Francisco é responsabilidade de todos. Demonstrar fé também significa cuidar, respeitar e proteger um patrimônio que pertence não apenas a Canindé, mas a todos os devotos do Nordeste e do Brasil.
Prefeitura de Canindé
O guardião do Convento Santo Antônio, Frei César Lindemberg, fez um apelo à população em um vídeo publicado em redes sociais, para que as pessoas parem de retirar os ladrilhos. "Isso é um patrimônio que não é apenas do povo de Canindé, mas é de todos devotos e devotas", disse, citando que —por conta do vandalismo— a imagem já precisa de restauros.
"A cada momento que você arranca um pedaço desta imagem, você está destruindo um patrimônio e fazendo com que as futuras gerações, seus filhos e seus netos, possam não contemplar mais esta imagem com a beleza original. Então, vamos preservar o patrimônio, vamos preservar a história de São Francisco", alega.
Por mais que a ideia seja positiva, de você querer levar um pedacinho de São Francisco para você, eu faço um convite: Leve São Francisco no seu coração, na sua alma para que as bênçãos do santo possa continuar a ser multiplicada na vida da sua família.
Frei César
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.