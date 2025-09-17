Boato de chá milagroso leva fiéis a arrancarem ladrilhos de estátua no CE

O médico afirma à coluna que existe uma tradição forte ligada à estátua em que as pessoas têm o costume de esperar que, com o tempo, algum ladrilho da imagem se solte naturalmente. "As pessoas às vezes vão agradecer, encostam na estátua e ficam rezando, agradecendo pela graça alcançada, e, ao mesmo tempo, algumas pessoas ficam tentando arrancar um ladrilho".

"Para muitos, levar esse pedacinho para casa representa uma lembrança da fé, da esperança e da graça alcançada. Há relatos de que alguns utilizam esse fragmento em ritos de devoção, acreditando na força espiritual daquele símbolo. Mas a verdadeira tradição está em esperar cair, nunca em arrancar", diz, alertando para os riscos de se fazer um chá dos ladrilhos.

O ladrilho fica em uma zona onde passam mais de um milhão de pessoas em 10 dias, ou seja, as pessoas pisoteiam, então é zero aconselhável fazer chá. Há risco à saúde

Max Greyson, médico

O monumento

Com 31,2 metros de altura, a estátua é a maior do mundo em homenagem a São Francisco e foi inaugurada em outubro de 2005, quando se tornou um ponto de peregrinação católica na região.

A imagem foi feita com 2,2 milhões de ladrilhos na cor marrom —que circundam a obra com 789 metros de peças.