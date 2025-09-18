'De repente, rico': o homem citado pela PF como líder de fraude na ANM

Em 2005, deu o primeiro passo: abriu a Sit Telecom, uma pequena franquia de vendas de planos telefônicos para empresas de Teotônio Vilela. "Ele sempre foi muito astuto, e foi aí que a vida dele começou a mudar", diz um morador.

Com a Sit Telecom, fechou um contrato com a maior empresa da cidade, a usina Seresta, e ganhou uma boa comissão. Usou o dinheiro para transferir os negócios para Arapiraca, maior cidade do interior de Alagoas, onde estreitou relações com políticos e empresários locais, fechando assim bons acordos.

A versão coincide com depoimento dado à PF em abril por um sócio, que contou ter conhecido Alan em Arapiraca em 2012. "Ele não tinha dinheiro, nem tinha crédito, só tinha vontade de trabalhar mesmo", disse.

O relatório aponta que, um tempo depois, surgiu a ideia de trabalharem com mineração. O sócio contou que então decidiram pedir empréstimos dentro e fora do Brasil, completaram o valor com recursos pessoais e montaram em 2019 a Fleurs Global Mineração, empresa que estaria no centro da fraude.

"O Alan veio para Belo Horizonte, não entendia nada de mineração", diz o depoente.

Foi a partir daí que a mudança na vida de Alan atingiu outro patamar. Fez amizades no alto escalão político e econômico do país. Já rico, passou a ter uma vida discreta, sem redes sociais.