'De repente, rico': o homem citado pela PF como líder de fraude na ANM
Filho de uma professora com um vigilante, Alan Cavalcante do Nascimento, 42, era um jovem que se destacava na escola da pequena Teotônio Vilela, cidade de 38 mil habitantes a 97 km de Maceió, onde morou até o início da fase adulta.
Vindo de uma família de classe média trabalhadora, nos últimos anos ele se destacou por uma rápida e vultosa ascensão financeira após entrar no ramo da mineração, no qual não tinha experiência. Ontem, os moradores da cidade viram com surpresa ele ser preso e apontado pela PF (Polícia Federal) como líder de uma organização criminosa.
A PF afirma que o grupo atuava corrompendo servidores da ANM (Agência Nacional da Mineração), do Iphan (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional) e de órgãos estaduais do governo de Minas Gerais para obter autorizações e licenças fraudulentas.
Dono de mineradoras, Alan foi apontado como líder do grupo que, segundo a PF, pratica exploração ilegal de minério, corrupção, lavagem de dinheiro e crimes ambientais. A operação Rejeito cumpriu 79 mandados de busca e apreensão e 22 mandados de prisão preventiva.
Alan, diz a PF, controlava os pagamentos. Mensagens de áudio interceptadas mostraram o empresário dando ordens diretas para alterar a estrutura societária de empresas, de modo a ocultar sua ligação com as operações ilegais e dificultar o trabalho das autoridades.
O UOL tentou contato com a defesa de Alan, mas não conseguiu. O espaço segue aberto para manifestação.
Trajetória como empresário começou há 20 anos
A coluna conversou com pessoas que conhecem o empresário. Eles contam que Alan começou sua vida profissional como professor de matemática da rede municipal. Sempre teve vocação, porém, de empreendedor. Antes da mineração, sua experiência empresarial vinha de outros setores.
Em 2005, deu o primeiro passo: abriu a Sit Telecom, uma pequena franquia de vendas de planos telefônicos para empresas de Teotônio Vilela. "Ele sempre foi muito astuto, e foi aí que a vida dele começou a mudar", diz um morador.
Com a Sit Telecom, fechou um contrato com a maior empresa da cidade, a usina Seresta, e ganhou uma boa comissão. Usou o dinheiro para transferir os negócios para Arapiraca, maior cidade do interior de Alagoas, onde estreitou relações com políticos e empresários locais, fechando assim bons acordos.
A versão coincide com depoimento dado à PF em abril por um sócio, que contou ter conhecido Alan em Arapiraca em 2012. "Ele não tinha dinheiro, nem tinha crédito, só tinha vontade de trabalhar mesmo", disse.
O relatório aponta que, um tempo depois, surgiu a ideia de trabalharem com mineração. O sócio contou que então decidiram pedir empréstimos dentro e fora do Brasil, completaram o valor com recursos pessoais e montaram em 2019 a Fleurs Global Mineração, empresa que estaria no centro da fraude.
"O Alan veio para Belo Horizonte, não entendia nada de mineração", diz o depoente.
Foi a partir daí que a mudança na vida de Alan atingiu outro patamar. Fez amizades no alto escalão político e econômico do país. Já rico, passou a ter uma vida discreta, sem redes sociais.
"Ele também é amigo de muitos artistas, conhece quase todos esses coaches. Não era de direita, era até progressista, mas depois que entrou no ramo [de mineração] passou a ser bolsonarista", diz uma pessoa próxima.
"Ele teve uma ascensão a jato, ficou riquíssimo de repente", conta um morador. "De vez em quando ele vem de helicóptero visitar os pais e volta", afirma outro.
Mansão, festas e fiscalização ambiental
Alan mora em Belo Horizonte, mas mantém laços com Alagoas com uma casa no condomínio mais valioso do estado, o Laguna Heliport, em Marechal Deodoro, cidade vizinha a Maceió. A mansão dele está em uma área privilegiada, com três andares, às margens da lagoa Mundaú.
Em janeiro de 2023, o lote que ele tem no condomínio foi alvo de uma fiscalização da SPU (Secretaria de Patrimônio da União).
"Verificou-se que se tratava de deck construído em madeira para acesso à praia, sobre área de vegetação suprimida. Os limites do condomínio foram excedidos, e a construção invade área de uso comum do povo", citam os fiscais, afirmando que o local tinha sido alvo de auto de infração do IMA (Instituto do Meio Ambiente de Alagoas) pelo dano ambiental.
O empresário também ficou conhecido pelas festas no local com artistas de renome nacional. Em abril de 2024, segundo reportagem da revista Piauí, promoveu show da dupla sertaneja César Menotti & Fabiano. A matéria cita que Alan é dono de quatro jazidas de minério, que totalizam 4,5 mil hectares, na Serra do Curral, limite sul do município de Belo Horizonte.
Empresas
Desde 2005, Alan já foi dono ou ainda é de 27 empresas, ou subsidiárias, segundo dados consultados da plataforma Cruzagrafos. A maioria delas são empresas com capital social irrisório, de R$ 1.000.
No relatório, a PF cita que o grupo de Alan criou uma rede de pelo menos 42 empresas, a maioria S.A.s (Sociedades Anônimas) com o objetivo de "continuar as atividades ilícitas, ocultar o capital adquirido e dificultar o rastreamento dos valores". Muitas dessas empresas foram registradas em nome de "laranjas".
Entre as empresas atualmente registradas em seu nome, a mais valiosa é a NA&LA Participações. A empresa foi criada em novembro de 2020 e tem sua sede na mansão dele no Laguna Heliport. A atividade registrada da empresa é "holdings de instituições não financeiras" e "aluguel de imóveis próprios". O capital social é R$ 41,9 milhões.
