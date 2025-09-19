Assine UOL
'Arrependidos', deputados se desculpam por voto a favor de PEC da blindagem

Thiago de Joaldo (PP-SE), Pedro Campos (PSB-PE), Merlong Solano (PT-PI) e Sylvie Alves (União Brasil-GO)
Thiago de Joaldo (PP-SE), Pedro Campos (PSB-PE), Merlong Solano (PT-PI) e Sylvie Alves (União Brasil-GO) Imagem: Divulgação/Arte UOL

Ao menos quatro deputados federais de diferentes partidos se posicionaram em redes sociais pedindo desculpas aos eleitores e alegando arrependimento por votar a favor da PEC da blindagem, aprovada na Câmara na última terça-feira (16). Após seus votos a favor, eles foram cobrados por eleitores.

Foram eles:

  • Pedro Campos (PSB-PE)
  • Merlong Solano (PT-PI)
  • Thiago de Joaldo (PP-PI)
  • Sylvie Alves (União-GO)

Em vídeos ou notas, eles tentaram se explicar.

Irmão do prefeito do Recife e presidente nacional do PSB, João Campos, o deputado federal Pedro Campos gravou um vídeo e afirmou que não só mudou de opinião, como decidiu entrar com um mandado de segurança no STF (Supremo Tribunal Federal) contra a votação.

O petista Merlong Solano fez um texto para "pedir desculpas ao povo do Piauí e, em especial, ao Partido dos Trabalhadores, partido que ajudei a construir, pelo grave equívoco que cometi ao votar favoravelmente ao texto-base da PEC das Prerrogativas".

O sergipano Thiago de Joaldo alegou que "vergonha é insistir no erro; coragem é assumi-lo de frente e lutar para consertar".

A goiana Sylvie Alves afirmou que votou a favor da PEC porque "disseram que eu sofreria retaliações". "Eu não sei de que forma, mas acabei cedendo. Fui covarde", disse.

Sobre a PEC

A PEC (Proposta de Emenda à Constituição) foi aprovada por 353 votos a 134 no primeiro turno e 344 a 133 no segundo. Eram necessários, pelo menos, 308 apoios em ambos. Ela agora será analisada pelo Senado.

A proposta altera o artigo 102 da Constituição, que estipula que compete ao STF processar e julgar, "nas infrações penais comuns, o presidente da República, o vice-presidente, os membros do Congresso Nacional, seus próprios ministros e o procurador-geral da República".

A PEC aprovada diz que parlamentares "não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável, nem processados criminalmente, sem prévia licença de sua Casa". Ou seja, a abertura de ações penais contra deputados e senadores dependeria de autorização da Câmara ou do Senado.

Na redação, ainda foi incluído foro especial a "presidentes nacionais de partidos políticos com representação na Câmara", mesmo que eles não sejam deputados nem senadores. É o caso, por exemplo, de Antonio Rueda, do União Brasil, e Valdemar Costa Neto, do PL.

Reportagem

Texto que relata acontecimentos, baseado em fatos e dados observados ou verificados diretamente pelo jornalista ou obtidos pelo acesso a fontes jornalísticas reconhecidas e confiáveis.

