'Arrependidos', deputados se desculpam por voto a favor de PEC da blindagem

Em vídeos ou notas, eles tentaram se explicar.

Irmão do prefeito do Recife e presidente nacional do PSB, João Campos, o deputado federal Pedro Campos gravou um vídeo e afirmou que não só mudou de opinião, como decidiu entrar com um mandado de segurança no STF (Supremo Tribunal Federal) contra a votação.

O petista Merlong Solano fez um texto para "pedir desculpas ao povo do Piauí e, em especial, ao Partido dos Trabalhadores, partido que ajudei a construir, pelo grave equívoco que cometi ao votar favoravelmente ao texto-base da PEC das Prerrogativas".

O sergipano Thiago de Joaldo alegou que "vergonha é insistir no erro; coragem é assumi-lo de frente e lutar para consertar".