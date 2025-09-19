Gonet pede ao STF rompimento da Globo com TV de Collor: 'Interesse público'
O procurador-geral da República, Paulo Gonet, emitiu parecer ontem defendendo que o STF (Supremo Tribunal Federal) derrube as decisões judiciais que forçaram a Globo a renovar seu contrato com a TV Gazeta, afiliada de Alagoas que pertence ao ex-presidente Fernando Collor.
A TV Gazeta, que está em processo de recuperação judicial desde 2019, obteve na Justiça alagoana uma liminar para prorrogação compulsória do contrato por cinco anos, após a Globo comunicar que não renovaria o contrato ao final de 2023. A decisão foi mantida pelo STJ (Superior Tribunal de Justiça), o que levou a Globo recorrer ao STF.
Na ação, a emissora cita que o principal motivo para romper a relação de 50 anos é que o proprietário da TV, Collor, foi condenado pelo STF, em maio de 2023, e cumpre pena de oito anos e dez meses de prisão pelos crimes de lavagem de dinheiro e corrupção.
Por lei, é vedado que pessoas com condenação desse tipo, com trânsito em julgado (quando não cabe mais recurso), exerçam esse tipo de função em emissora com concessão pública.
"A decisão proferida na origem e mantida pelo STJ impôs à concessionária de serviço de radiodifusão a prorrogação de contrato com afiliada em cujo quadro societário figura pessoa cuja presença pode ser considerada infração, havendo potencial óbice à manutenção da outorga do serviço", diz o PGR em sua manifestação.
Gonet lembra ainda a manifestação de interesse do governo federal em participar do caso, já que o Ministério das Comunicações aponta indícios de infração contra os serviços de radiodifusão na concessão. O motivo é a permanência do ex-presidente na gestão da empresa.
"Conforme realçado pela União, o interesse público se manifesta na defesa dos valores relacionados à regularidade na prestação do serviço público delegado, além da observância do regime jurídico das concessões", diz Gonet.
As decisões impugnadas, ao prestigiarem o interesse privado de empresa em recuperação judicial, ainda que buscando a proteção de credores e das relações contratuais correlatas, deixaram de proteger o interesse público subjacente, exercido na hipótese pela concessionária de serviço público ao se opor à renovação contratual. Havendo ameaça à adequada prestação de serviço público, configura-se o grave risco de lesão à ordem pública que justifica a concessão da contracautela.
Paulo Gonet, em manifestação ao STF
Com o parecer, o caso aparece como concluso para decisão. O presidente do STF, Luís Roberto Barroso, é o relator do processo.
Entenda a disputa
A Globo entrou com ação no STF no dia 24 de agosto pedindo a suspenção dos efeitos da decisão da 3ª Turma do STJ, em 19 de agosto, que determinou a renovação compulsória do contrato de afiliação entre a emissora e a Gazeta pelo prazo de cinco anos.
Para a Globo, a decisão do STJ "viola frontalmente as ordens pública e social, ao comprometer o exercício legítimo da liberdade de programação e expressão por meio da imposição de vínculo com uma afiliada que não mais atende aos padrões éticos, editoriais e reputacionais exigidos pela emissora nacional".
O contrato de afiliação, portanto, não é apenas um acordo comercial. Ele é um mecanismo de densificação da liberdade de expressão e de programação, que pressupõe sinergia editorial, confiança institucional e alinhamento ético entre as partes. Sem esses elementos, a hipótese é de controle da programação e da liberdade de expressão das emissoras, obrigando-as a associar seus conteúdos a espaços de divulgação contrários a seus padrões éticos e criativos.
TV Globo, ao se manifestar na ação
Na audiência do STJ, o advogado da TV Gazeta, Carlos Gustavo Rodrigues de Matos, alegou que a emissora foi surpreendida, sem qualquer notificação prévia, com o fim da parceria. Ele voltou a dizer que o contrato com a emissora é essencial para a saúde financeira do grupo.
"A empresa investiu R$ 30 milhões em renovação de equipamentos para propagação do sinal da Globo em todo o estado. Somos a maior rede de comunicação de Alagoas, que emprega 400 pessoas; e esse contrato representa 100% da receita da TV Gazeta e 75% de todo o grupo, composto por mais nove rádios", disse na ocasião.
A situação da expectativa de renovação não era somente de mais um contrato, mas da segunda relação mais longa [da Globo] do país: são 50 anos de uma parceria, de um negócio jurídico em que, durante toda a sua história, não há sequer uma notificação, uma observação quanto à má qualidade da prestação da TV Gazeta.
Carlos Gustavo Rodrigues de Matos, advogado
