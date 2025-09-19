Gonet pede ao STF rompimento da Globo com TV de Collor: 'Interesse público'

Por lei, é vedado que pessoas com condenação desse tipo, com trânsito em julgado (quando não cabe mais recurso), exerçam esse tipo de função em emissora com concessão pública.

"A decisão proferida na origem e mantida pelo STJ impôs à concessionária de serviço de radiodifusão a prorrogação de contrato com afiliada em cujo quadro societário figura pessoa cuja presença pode ser considerada infração, havendo potencial óbice à manutenção da outorga do serviço", diz o PGR em sua manifestação.

Gonet lembra ainda a manifestação de interesse do governo federal em participar do caso, já que o Ministério das Comunicações aponta indícios de infração contra os serviços de radiodifusão na concessão. O motivo é a permanência do ex-presidente na gestão da empresa.

"Conforme realçado pela União, o interesse público se manifesta na defesa dos valores relacionados à regularidade na prestação do serviço público delegado, além da observância do regime jurídico das concessões", diz Gonet.

As decisões impugnadas, ao prestigiarem o interesse privado de empresa em recuperação judicial, ainda que buscando a proteção de credores e das relações contratuais correlatas, deixaram de proteger o interesse público subjacente, exercido na hipótese pela concessionária de serviço público ao se opor à renovação contratual. Havendo ameaça à adequada prestação de serviço público, configura-se o grave risco de lesão à ordem pública que justifica a concessão da contracautela.

Paulo Gonet, em manifestação ao STF

Com o parecer, o caso aparece como concluso para decisão. O presidente do STF, Luís Roberto Barroso, é o relator do processo.