Família recebe corpo errado em AL e descobre que mulher foi enterrada no RJ
O corpo de uma mulher vítima de acidente de carro no Rio de Janeiro foi enviado erroneamente para sepultamento em Maceió. No lugar de Andrea Catarina Freitas Tenório, 49, que morreu no dia 12 de setembro na rodovia Rio-Santos, na altura de Mangaratiba (RJ), ocorreu o traslado de outra vítima do acidente: Angélica Farias, 39, que estava no outro veículo da colisão.
Isso ocorreu porque um erro de identificação nos corpos provavelmente ainda no IML (Instituto Médico Legal) de Angra dos Reis (RJ) fez com que o corpo de Andrea fosse entregue como o de Angélica. O inverso ocorreu com o corpo trasladado a Maceió, que chegou na segunda-feira passada.
O caso foi parar na Justiça. Na noite de ontem, o juiz da Vara de Registros Públicos da Comarca do Rio, Alessandro Oliveira Felix, autorizou a exumação do corpo de Andrea, que será levado a Maceió.
Entenda o que houve
Andrea era carioca, mas veio morar em Maceió ainda criança. Nos últimos seis meses, vivia em Paraty (RJ) com o marido, José Carlos. O casal voltava do jogo entre Botafogo e Vasco, pela Copa do Brasil, quando ocorreu o acidente, e ambos morreram na hora. O corpo de José Carlos foi enterrado em Paraty.
A família de Andrea pediu o traslado do corpo para Maceió, quando o erro foi percebido.
O irmão de Andrea, João Paulo Lima, 28, disse que a família só descobriu o equívoco quando o cunhado e a madrasta foram verificar, na funerária, se o corpo estava preparado para o velório no cemitério Parque das Flores, em Maceió.
"Nesse momento perceberam o erro e me ligaram: pediram que a gente fosse para lá porque o corpo que veio não era o de Andrea", contou João.
Foto comprova erro no Rio
A família procurou a empresa responsável pelo traslado e recebeu uma foto que deveria ser de Andrea, mas não era. Desconfiados de que os corpos haviam sido trocados logo após o acidente, João entrou em contato com o irmão de Angélica, que confirmou, por foto, que o corpo em Maceió era de sua irmã.
Segundo relato à Justiça, o corpo enterrado como se fosse de Angélica não havia sido reconhecido visualmente, porque a família, abalada, preferiu não vê-lo devido aos graves ferimentos. O reconhecimento foi feito apenas pelas informações repassadas ao IML.
Após confirmarem o erro, a família de Andrea registrou boletim de ocorrência em Maceió. Na terça-feira passada, o Instituto de Identificação realizou perícia com base na impressão digital de Angélica e confirmou que o corpo era dela.
De imediato, a família de Angélica concordou em desfazer a troca. Eles procuraram o cemitério Santa Cruz, no Rio, onde ela foi enterrada no dia 14, mas foram informados de que a exumação só poderia ocorrer com autorização judicial, o que foi aceito ontem.
"O pedido de alvará para exumação e sepultamento é fundamental para corrigir o equívoco e assegurar uma morte digna às vítimas, em respeito aos seus familiares", afirmou o juiz.
Família arcará com custos
Segundo João Paulo, ainda não há previsão exata para a exumação. Ele explicou que, no momento, o foco é desfazer o erro, mas acredita que a troca ocorreu no IML do Rio, entre o recolhimento e a liberação dos corpos.
Ele disse também que, como o equívoco não teria sido da empresa de traslado, as famílias vão arcar com os novos custos. "Pagamos R$ 6.900 para trazer o corpo do Rio para Maceió e vamos ter de pagar novamente, assim como eles lá terão de pagar o traslado de volta", afirmou.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.