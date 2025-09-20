Família recebe corpo errado em AL e descobre que mulher foi enterrada no RJ

O corpo de uma mulher vítima de acidente de carro no Rio de Janeiro foi enviado erroneamente para sepultamento em Maceió. No lugar de Andrea Catarina Freitas Tenório, 49, que morreu no dia 12 de setembro na rodovia Rio-Santos, na altura de Mangaratiba (RJ), ocorreu o traslado de outra vítima do acidente: Angélica Farias, 39, que estava no outro veículo da colisão.

Isso ocorreu porque um erro de identificação nos corpos provavelmente ainda no IML (Instituto Médico Legal) de Angra dos Reis (RJ) fez com que o corpo de Andrea fosse entregue como o de Angélica. O inverso ocorreu com o corpo trasladado a Maceió, que chegou na segunda-feira passada.

O caso foi parar na Justiça. Na noite de ontem, o juiz da Vara de Registros Públicos da Comarca do Rio, Alessandro Oliveira Felix, autorizou a exumação do corpo de Andrea, que será levado a Maceió.