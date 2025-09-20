Com 116 anos e saúde em dia, alagoana pode ser a mais velha do mundo

Mais velha que a mais velha...

Segundo a entidade LongeviQuest, que tem o maior banco de dados sobre a vida dos mais idosos no mundo, o caso certificado de pessoa viva mais velha do mundo é o da inglesa Ethel Caterham. Ela nasceu em 21 de agosto de 1909, ou quase seis meses depois da data que consta nos documentos de Joana.

Já no Brasil, a pessoa reconhecida como mais velha é Izabel Rosa Pereira, de 114 anos, que nasceu na pequena Caputira (MG). Sua idade foi certificada pelo site em 26 de outubro de 2024; pela lista atualizada, ela é a quarta pessoa mais velha do mundo.

João Marinho Neto, 112 anos Imagem: Arquivo pessoal

Em novembro do ano passado, o cearense João Marinho Neto, morador de um abrigo no município de Apuiarés (CE), foi apontado pela mesma entidade como o homem mais velho do mundo, com 112 anos.

O caso de Joana, porém, deve não ser reconhecido por questões burocráticas. O registro de nascimento da aposentada foi perdido nas enchentes que devastaram Alagoas em 2010. Joana não só teve a casa destruída, como uma das vítimas da tragédia foi o cartório do município de Murici, onde estava o seu registro. Os livros que guardavam os dados foram levados pelo rio Mundaú.