Vaqueiro cai do cavalo, bate cabeça e morre em vaquejada tradicional de PE

Xavier foi socorrido ainda na pista do parque J. Galdino e levado a um hospital da cidade, e em seguida foi transferido para o Hospital da Restauração, no Recife, mas não resistiu aos ferimentos.

A morte do vaqueiro repercutiu bastante entre os frequentadores das vaquejadas, já que Xavier era um dos corredores mais conhecidos e experientes ainda em atividade no Nordeste.

Em nota, o Parque J. Galdino lamentou a morte: "Seu amor pelo esporte, sua dedicação e a alegria que espalhava por onde passava deixam um legado inesquecível entre amigos, familiares e toda a vaqueirama".

O prefeito de Bom Jardim, João Neto Janjão (União), onde nasceu o vaqueiro, lamentou a morte e informou que ele estava correndo na modalidade "bolão de vaquejada" quando se acidentou. "Sua partida deixa um vazio imenso, mas também lembranças e histórias que permanecerão vivas no coração de familiares, amigos e de todos que o admiravam."

A vaquejada de Surubim é a mais antiga do país, com 88 anos de história. Além das disputas nas pistas, o evento tem como marca grandes shows, e este ano tem atrações como Wesley Safadão e Natanzinho Lima.