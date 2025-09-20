Vaqueiro cai do cavalo, bate cabeça e morre em vaquejada tradicional de PE
O vaqueiro Ginaldo Xavier da Silva, conhecido como Mãozinha Xavier, morreu hoje, um dia após sofrer um acidente durante a vaquejada de Surubim (PE), uma das mais tradicionais do Nordeste.
Imagens do momento do acidente, na noite de ontem, mostram que ele caiu do cavalo logo após derrubar um boi na pista de vaquejada. Após a queda, ele é arremessado e bate violentamente a cabeça na placa de publicidade.
Vaqueiro bastante querido morre ao bater com a cabeça no muro da pista de vaquejada na cidade de Surubim.https://t.co/p4XEHjwSTy-- Marcos Araújo (@araujoimprensa) September 20, 2025
Marcos Araújo repórter policial. pic.twitter.com/XbEabZN4jU
Xavier foi socorrido ainda na pista do parque J. Galdino e levado a um hospital da cidade, e em seguida foi transferido para o Hospital da Restauração, no Recife, mas não resistiu aos ferimentos.
A morte do vaqueiro repercutiu bastante entre os frequentadores das vaquejadas, já que Xavier era um dos corredores mais conhecidos e experientes ainda em atividade no Nordeste.
Em nota, o Parque J. Galdino lamentou a morte: "Seu amor pelo esporte, sua dedicação e a alegria que espalhava por onde passava deixam um legado inesquecível entre amigos, familiares e toda a vaqueirama".
O prefeito de Bom Jardim, João Neto Janjão (União), onde nasceu o vaqueiro, lamentou a morte e informou que ele estava correndo na modalidade "bolão de vaquejada" quando se acidentou. "Sua partida deixa um vazio imenso, mas também lembranças e histórias que permanecerão vivas no coração de familiares, amigos e de todos que o admiravam."
A vaquejada de Surubim é a mais antiga do país, com 88 anos de história. Além das disputas nas pistas, o evento tem como marca grandes shows, e este ano tem atrações como Wesley Safadão e Natanzinho Lima.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.