Pesquisa em mineral do sertão do CE revela nova 'impressão digital' da luz

Uma pesquisa coordenada por integrantes da UFC (Universidade Federal do Ceará) descobriu que um tipo de mineral existente no estado confere à luz uma propriedade até então desconhecida da ciência. O estudo foi feito em grossulárias, um mineral rico em cálcio e alumínio e que pode ser usado em joias.

A descoberta tem grande potencial para impactar a mineralogia óptica (ciência que estuda como a luz interage com os minerais). Nas últimas sete décadas, a ciência conhecia apenas dez das chamadas "figuras de interferência", resultantes da interação da luz com os minerais.

Com a pesquisa, chegou-se a um 11º padrão. Com mais estudos, no futuro, é possível que essa descoberta possa ser aplicada em soluções tecnológicas.