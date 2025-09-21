Pesquisa em mineral do sertão do CE revela nova 'impressão digital' da luz
Uma pesquisa coordenada por integrantes da UFC (Universidade Federal do Ceará) descobriu que um tipo de mineral existente no estado confere à luz uma propriedade até então desconhecida da ciência. O estudo foi feito em grossulárias, um mineral rico em cálcio e alumínio e que pode ser usado em joias.
A descoberta tem grande potencial para impactar a mineralogia óptica (ciência que estuda como a luz interage com os minerais). Nas últimas sete décadas, a ciência conhecia apenas dez das chamadas "figuras de interferência", resultantes da interação da luz com os minerais.
Com a pesquisa, chegou-se a um 11º padrão. Com mais estudos, no futuro, é possível que essa descoberta possa ser aplicada em soluções tecnológicas.
O achado foi divulgado em artigo científico publicado em julho pela American Mineralogist, uma das mais importantes publicações na área de geologia do mundo. O estudo compara a importância da descoberta a algo equivalente a se identificar uma nova cor primária que ninguém sabia que existia.
Entenda a descoberta
As figuras de interferência ajudam a identificar e compreender os minerais. Cada tipo de mineral cria um padrão de cores e formas diferentes quando a luz passa por ele.
As grossulárias fazem parte de um grupo de minerais chamado granadas, caracterizadas por estruturas cristalinas semelhantes e uma vasta gama de cores e propriedades químicas.
Em regra, as granadas são minerais "isótropos", ou seja, a luz passa por elas sem se dividir.
Mas o que torna as grossulárias de Quixeramobim especiais é o fato de serem "anisotrópicas". Quando a luz entra no cristal, ela se divide em dois raios que viajam em velocidades diferentes, criando um efeito que não acontece em outros minerais, parecido com mosaicos coloridos (vitrais de igreja, por exemplo), em vez dos padrões mais organizados já conhecidos.
Trata-se de um fenômeno óptico único, segundo Isaac Gomes de Oliveira, doutor em geologia pela UFC e principal pesquisador do estudo.
Para chegar à conclusão, o estudo analisou sete exemplares aleatórios de grossulárias de Quixeramobim (CE). Somada à grande desordem interna dos minerais analisados, a propriedade permite a criação da possível 11ª nova figura de interferência chamada de "mosaico".
Essa é considerada uma das descobertas mais importantes da mineralogia moderna porque se acreditava que tudo já estava praticamente mapeado na mineralogia óptica. Não havia expectativa de se encontrar uma nova figura de interferência Isaac Gomes de Oliveira, doutor em geologia pela UFC
O estudo sugere que a formação destas grossulárias pode estar ligada a mudanças nas condições durante seu crescimento, como variações na disponibilidade de oxigênio, na pressão exercida, composição química do ambiente e na temperatura, o que não permitiu que o cristal se tornasse homogêneo.
Além disso, os minerais cearenses contam com a presença de certos elementos químicos, como o cálcio, que podem causar pequenas deformações na estrutura cristalina e contribuir para a divisão da luz.
A possível nova figura de interferência "mosaico" também é uma evidência de autenticação de proveniência única das glossulárias cearenses. "Ou seja, não é só uma descoberta acadêmica, ela tem relevância prática", afirma Oliveira.
A publicação do artigo é um primeiro passo para avaliar se as grossulárias podem ser usadas em aplicações tecnológicas. "Compreender melhor como a luz se comporta dentro desses minerais pode abrir caminhos para áreas como a física óptica e a engenharia de materiais. No futuro, pode-se até sintetizar esses minerais em laboratório, por exemplo, para reproduzir esse efeito e aplicar em novas tecnologias", diz Oliveira.
Também assinam o estudo os pesquisadores Carlos Paschoal (UFC), Laryssa Carneiro (Unicamp), Lee Groat (University of British Columbia), Lucilene dos Santos (UFC), e Tereza Neri (UFC).
