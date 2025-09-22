Empresa virou 'dona' de 82% de área protegida do PI com grilagem, alega MPF

O que diz a acusação

Na ação, apresentada em 11 de setembro, o procurador da República André Batista e Silva narra que essas fazendas foram adquiridas pela Conesul entre 1997 e 1998, quando as supostas irregularidades já tinham sido praticadas.

Ele pede que a Justiça Federal conceda liminar bloqueando os cinco registros que teriam feitos irregularmente. Ao fim do processo, quer que anule as matrículas em definitivo, garantindo a propriedade da área à União.

O MPF afirma que a empresa Conesul Colonizadora dos Cerrados Sul-Piauienses detém o registro de cinco fazendas em cartórios locais com base apenas em documentos de posse de terra. A área total das matrículas é de 110 mil hectares, o equivalente a cinco vezes o território do Recife.

O procurador classifica como "arbitrária e irracional" a conversão dessas posses em propriedades legais, já que isso ocorreu por meio de escrituras de retificação, sem qualquer processo judicial ou administrativo que justificasse.