Empresa virou 'dona' de 82% de área protegida do PI com grilagem, alega MPF
O MPF (Ministério Público Federal) no Piauí entrou com uma ação civil pública na Justiça Federal em 11 de setembro denunciando uma suposta grilagem de terras dentro da área onde está a Estação Ecológica Uruçuí-Una, uma das unidades de conservação mais importantes do Cerrado brasileiro.
A empresa chegou a obter na Justiça uma licença prévia provisória do governo do estado em 2024, que a permitiria desmatar e produzir em 74,7 mil hectares —mais da metade da área da estação, de 135 mil hectares. A licença definitiva, no entanto, não foi concedida.
O que diz a acusação
Na ação, apresentada em 11 de setembro, o procurador da República André Batista e Silva narra que essas fazendas foram adquiridas pela Conesul entre 1997 e 1998, quando as supostas irregularidades já tinham sido praticadas.
Ele pede que a Justiça Federal conceda liminar bloqueando os cinco registros que teriam feitos irregularmente. Ao fim do processo, quer que anule as matrículas em definitivo, garantindo a propriedade da área à União.
O MPF afirma que a empresa Conesul Colonizadora dos Cerrados Sul-Piauienses detém o registro de cinco fazendas em cartórios locais com base apenas em documentos de posse de terra. A área total das matrículas é de 110 mil hectares, o equivalente a cinco vezes o território do Recife.
O procurador classifica como "arbitrária e irracional" a conversão dessas posses em propriedades legais, já que isso ocorreu por meio de escrituras de retificação, sem qualquer processo judicial ou administrativo que justificasse.
O órgão defende que os registros sejam anulados porque teria havido uma "conversão inexplicável" que gerou uma "multiplicação de terras". O ponto central é a origem das matrículas, já que os registros de posse apontavam para "valores irrisórios" da terra e não fazia definição clara de limites. Mesmo assim, os cartórios os aceitaram e transformaram em propriedade.
O MPF ainda aponta que houve "migração inexplicada" dos imóveis entre municípios. As terras que originalmente constavam em Santa Filomena passaram a ser registradas em Ribeiro Gonçalves e, por fim, em Baixa Grande do Ribeiro, onde fica a estação. Isso, para o órgão, configura prática de "matrículas voadoras".
Sobre a estação
Criada por lei em 1981, a estação é uma área de proteção integral e uma das últimas remanescentes preservadas do Cerrado no sul piauiense, região do chamado Matopiba (que inclui ainda áreas do Cerrado da Bahia, Maranhão e Tocantins) —maior alvo de desmatamento no Brasil hoje.
O MPF afirma que a área da estação ecológica foi doada pelo governo do Piauí em 1976 e, desde então, está registrada em nome da União.
Procurado, o ICMBio (Instituto Chico Mendes) — órgão federal responsável por todas as unidades de conservação da União— diz que "atua de forma firme, tanto na esfera administrativa quanto judicial, para assegurar a titularidade pública das terras reivindicadas pela Conesul".
O que diz a empresa
A Conesul nega irregularidades e afirma que pretende investir R$ 10 bilhões na área, gerar 5 mil empregos e preservar 30 mil hectares.
O representante da Conesul, Paulo Ramos, afirmou que o ponto central do conflito fundiário é que as terras doadas à União pelo Piauí na década de 1970, na verdade, não pertenciam ao estado.
Ele afirma que as matrículas feitas a partir de registros de posse não ilegais e são admitidas pelo Tribunal de Justiça do Piauí. Além disso, alega que a Conesul vem "lutando por segurança jurídica" e que decisões judiciais favoráveis nas esferas federal e na estadual reconhecem a legitimidade da posse.
