Prefeitura na Bahia publica nome de 245 pessoas com HIV e alega 'falha'

A Prefeitura de Feira de Santana, maior cidade do interior da Bahia, publicou no Diário Oficial Eletrônico de sábado (20) uma lista com nome de 245 pessoas que vivem com HIV/Aids, o que é vedado por lei. O município alegou que isso ocorreu por "falha de sistema" e removeu a edição do ar horas depois.

A publicação veio junto a uma portaria da Semob (Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana) assinada pelo secretário Sérgio Barradas Carneiro na sexta-feira (19). Ela avisou da suspensão do benefício do direito ao passe livre para as pessoas com HIV, justificando a medida pela revogação de uma ordem judicial que autorizava o benefício.

Anexados à portaria, vieram os nomes das pessoas que tiveram o benefício suspenso. Ainda houve a publicação de outras duas listas com nomes das pessoas com fibromialgia e anemia falciforme, que também tiveram o benefício suspenso. Ao todo, mais de 600 pessoas tiveram os dados expostos indevidamente.