Prefeitura na Bahia publica nome de 245 pessoas com HIV e alega 'falha'
A Prefeitura de Feira de Santana, maior cidade do interior da Bahia, publicou no Diário Oficial Eletrônico de sábado (20) uma lista com nome de 245 pessoas que vivem com HIV/Aids, o que é vedado por lei. O município alegou que isso ocorreu por "falha de sistema" e removeu a edição do ar horas depois.
A publicação veio junto a uma portaria da Semob (Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana) assinada pelo secretário Sérgio Barradas Carneiro na sexta-feira (19). Ela avisou da suspensão do benefício do direito ao passe livre para as pessoas com HIV, justificando a medida pela revogação de uma ordem judicial que autorizava o benefício.
Anexados à portaria, vieram os nomes das pessoas que tiveram o benefício suspenso. Ainda houve a publicação de outras duas listas com nomes das pessoas com fibromialgia e anemia falciforme, que também tiveram o benefício suspenso. Ao todo, mais de 600 pessoas tiveram os dados expostos indevidamente.
Além do artigo 5º da Constituição que assegura o direito à intimidade, vida privada, honra e imagem, a Lei de Acesso à Informação, de 2011, veda a divulgação de dados pessoais sensíveis.
A LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados) também classifica informações sobre saúde como dados sensíveis e garante sua proteção. A prática também contraria os princípios do SUS (Sistema Único de Saúde), que preveem o sigilo e a confidencialidade no atendimento.
Críticas
A publicação gerou grande repercussão, com críticas à quebra do sigilo dos pacientes. Alguns médicos que tratam pacientes gravaram vídeos repudiando a medida.
O Instituição Beneficente Conceição Macêdo, que atua pelos direitos das pessoas que vivem com HIV/AIDS, afirmou que "trata-se de uma afronta à Constituição Federal, à LGPD e ao direito fundamental à dignidade humana, expondo cidadãos e cidadãs à estigmatização e discriminação".
Não é "falha de sistema": é um retrocesso inaceitável. Exigimos retratação pública, responsabilização dos envolvidos e reparação às vítimas.
Instituição Beneficente Conceição Macêdo
A Comissão da Diversidade Sexual e de Gênero da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) de Itaberaba alegou que expor dados de saúde "alimenta, sobretudo nesse caso, estigma e discriminação contra pessoas LGBTQIA+ e outros grupos vulnerabilizados".
Em nota, a Semob lamentou o caso e alegou que houve por "uma falha do sistema, foram publicados indevidamente os nomes de pessoas".
Uma nova edição será publicada no Diário Oficial de Feira de Santana com as devidas correções, garantindo o sigilo das informações pessoais. A Semob lamenta profundamente o ocorrido e reforça o compromisso da Prefeitura de Feira de Santana com a preservação da privacidade e da dignidade dos cidadãos.
Semob
