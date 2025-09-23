Estátua da Havan em Petrolina (PE) é destruída em incêndio criminoso

A réplica da estátua da liberdade de uma loja da Havan em Petrolina, no sertão de Pernambuco, foi destruída por um incêndio na madrugada de hoje. Segundo a empresa, o caso foi um ato criminoso.

O dono da rede, Luciano Hang, publicou imagens do fogo e da estátua destruída em seu Instagram e afirmou que se tratou de um "ato de intolerância contra a Havan". Nas imagens, é possível ver dois homens suspeitos do atentando.

"Mais do que um ataque ao nosso símbolo, foi um ataque ao que acreditamos: o direito de pensar diferente. Em que sociedade estamos vivendo, onde as pessoas não aceitam o contraditório?", escreveu.