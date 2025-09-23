Estátua da Havan em Petrolina (PE) é destruída em incêndio criminoso
A réplica da estátua da liberdade de uma loja da Havan em Petrolina, no sertão de Pernambuco, foi destruída por um incêndio na madrugada de hoje. Segundo a empresa, o caso foi um ato criminoso.
O dono da rede, Luciano Hang, publicou imagens do fogo e da estátua destruída em seu Instagram e afirmou que se tratou de um "ato de intolerância contra a Havan". Nas imagens, é possível ver dois homens suspeitos do atentando.
"Mais do que um ataque ao nosso símbolo, foi um ataque ao que acreditamos: o direito de pensar diferente. Em que sociedade estamos vivendo, onde as pessoas não aceitam o contraditório?", escreveu.
Hang disse ainda que essa foi a terceira vez que estátuas da rede foram incendiadas, citando episódios em São Carlos (SP) e Porto Velho (RO), "até hoje sem solução".
"Tudo que queremos é continuar abrindo lojas, gerando emprego e renda para o país. Não podemos normalizar esse tipo de ataque de ódio, e não podemos deixar impune mais uma vez", completou.
A Polícia Civil de Pernambuco informou que instaurou inquérito e que o caso será investigado pela 213ª Delegacia de Petrolina.
Hang também pediu que quem tiver informações sobre os suspeitos entre em contato pelo telefone 0800 517 0051.
