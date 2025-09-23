Assine UOL
Carlos Madeiro

Carlos Madeiro

Siga nas redes
Só para assinantesAssine UOL
Reportagem

Estátua da Havan em Petrolina (PE) é destruída em incêndio criminoso

Carlos Madeiro
Colunista do UOL
Fogo na estátua da Havan em Petrolina foi ateado por dois homens
Fogo na estátua da Havan em Petrolina foi ateado por dois homens Imagem: Reprodução

A réplica da estátua da liberdade de uma loja da Havan em Petrolina, no sertão de Pernambuco, foi destruída por um incêndio na madrugada de hoje. Segundo a empresa, o caso foi um ato criminoso.

O dono da rede, Luciano Hang, publicou imagens do fogo e da estátua destruída em seu Instagram e afirmou que se tratou de um "ato de intolerância contra a Havan". Nas imagens, é possível ver dois homens suspeitos do atentando.

"Mais do que um ataque ao nosso símbolo, foi um ataque ao que acreditamos: o direito de pensar diferente. Em que sociedade estamos vivendo, onde as pessoas não aceitam o contraditório?", escreveu.

Hang disse ainda que essa foi a terceira vez que estátuas da rede foram incendiadas, citando episódios em São Carlos (SP) e Porto Velho (RO), "até hoje sem solução".

"Tudo que queremos é continuar abrindo lojas, gerando emprego e renda para o país. Não podemos normalizar esse tipo de ataque de ódio, e não podemos deixar impune mais uma vez", completou.

A Polícia Civil de Pernambuco informou que instaurou inquérito e que o caso será investigado pela 213ª Delegacia de Petrolina.

Hang também pediu que quem tiver informações sobre os suspeitos entre em contato pelo telefone 0800 517 0051.

Reportagem

Texto que relata acontecimentos, baseado em fatos e dados observados ou verificados diretamente pelo jornalista ou obtidos pelo acesso a fontes jornalísticas reconhecidas e confiáveis.

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.