Hospital federal faz transplante de rim em paciente errado em Natal

Um rim destinado a transplante foi implantado no paciente errado em uma cirurgia feita no HUOL (Hospital Universitário Onofre Lopes), em Natal. Em vez da pessoa que teria compatibilidade com o órgão e estava na fila de espera, outro paciente foi convocado e recebeu o órgão; por não ser compatível, houve rejeição.

O hospital faz parte da UFRN (Universidade Federal do Rio Grande do Norte) e é administrado pela Ebserh (Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares). Em nota, o HUOL confirmou o caso e informou que está "apurando com rigor a ocorrência". A data do procedimento não foi informada.

"Todas as providências cabíveis foram imediatamente adotadas, incluindo a notificação junto aos órgãos competentes, o acompanhamento clínico integral do paciente, suporte psicológico aos familiares e a abertura de processo interno para apurar responsavelmente toda cadeia de eventos que envolveram este transplante renal, com previsão de conclusão em 60 dias", diz.