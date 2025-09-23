Assine UOL
Carlos Madeiro

Carlos Madeiro

Reportagem

Hospital federal faz transplante de rim em paciente errado em Natal

Fachada do Hospital Universitário Onofre Lopes, em Natal
Fachada do Hospital Universitário Onofre Lopes, em Natal Imagem: Divulgação

Um rim destinado a transplante foi implantado no paciente errado em uma cirurgia feita no HUOL (Hospital Universitário Onofre Lopes), em Natal. Em vez da pessoa que teria compatibilidade com o órgão e estava na fila de espera, outro paciente foi convocado e recebeu o órgão; por não ser compatível, houve rejeição.

O hospital faz parte da UFRN (Universidade Federal do Rio Grande do Norte) e é administrado pela Ebserh (Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares). Em nota, o HUOL confirmou o caso e informou que está "apurando com rigor a ocorrência". A data do procedimento não foi informada.

"Todas as providências cabíveis foram imediatamente adotadas, incluindo a notificação junto aos órgãos competentes, o acompanhamento clínico integral do paciente, suporte psicológico aos familiares e a abertura de processo interno para apurar responsavelmente toda cadeia de eventos que envolveram este transplante renal, com previsão de conclusão em 60 dias", diz.

Segundo o Blog do Dina, que revelou o caso, o erro teria ocorrido porque os dois pacientes têm nomes semelhantes, e a pessoa chamada para receber o órgão acabou sendo trocada.

Após a cirurgia malsucedida, o órgão foi retirado e descartado, e o paciente que havia recebido precisou ser levado para UTI (Unidade de Terapia Intensiva), onde segue internado.

A coluna questionou o hospital sobre o estado de saúde do paciente, sem retorno; a matéria será atualizada em caso de resposta.

Ainda de acordo com a nota, o hospital realiza transplantes desde 1998, com 854 procedimentos ao longo de sua trajetória e uma "equipe qualificada em tratamentos de alta complexidade".

Como funciona a fila do transplante

A lista de espera por um órgão é única no país e gerida pelo Sistema Nacional de Transplantes. Ela não leva em conta apenas a ordem de chegada: a escolha de um paciente para receber um rim, por exemplo, é baseada em critérios técnicos de compatibilidade entre o doador e o receptor e parâmetros como urgência, gravidade do caso e tempo de espera.

A convocação de um paciente ocorre quando um rim compatível é captado com um doador. Nesse caso, a lista de potenciais receptores é avaliada, e a central de transplantes escolhe o paciente com maior pontuação para receber o órgão.

Outro critério levado em conta para um transplante é a proximidade do paciente do corpo do doador. Nesse caso, se avalia a distância e o tempo que o órgão pode ficar fora do corpo, além da logística de transporte, para garantir assim a maior chance de sucesso do procedimento.

