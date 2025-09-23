PE: Homem é preso e confessa que matou namorada de 20 anos com 60 facadas

A jovem Lindsay da Silva, 20, foi encontrada morta com pelo menos 60 facadas na manhã de ontem em Caruaru, agreste de Pernambuco. O namorado dela, Eduardo Santos de Melo Farias, 24, foi preso ainda na tarde de ontem na casa do pai dele e, segundo a polícia, confessou o crime em depoimento.

Testemunhas relataram à polícia que ouviram gritos de socorro na madrugada e, após isso, viram um homem deixando o apartamento onde morava, no bairro Pinheirópolis.

Em entrevista ao portal Caruaru no Face, o perito Ricardo Souza, do Instituto de Criminalística, afirmou que a vítima foi morta dentro do quarto e apresentava boa parte das lesões na região do pescoço e da face. "Ela ainda tinha lesões na barriga, perna e de autodefesa", explicou.