PE: Homem é preso e confessa que matou namorada de 20 anos com 60 facadas
A jovem Lindsay da Silva, 20, foi encontrada morta com pelo menos 60 facadas na manhã de ontem em Caruaru, agreste de Pernambuco. O namorado dela, Eduardo Santos de Melo Farias, 24, foi preso ainda na tarde de ontem na casa do pai dele e, segundo a polícia, confessou o crime em depoimento.
Testemunhas relataram à polícia que ouviram gritos de socorro na madrugada e, após isso, viram um homem deixando o apartamento onde morava, no bairro Pinheirópolis.
Em entrevista ao portal Caruaru no Face, o perito Ricardo Souza, do Instituto de Criminalística, afirmou que a vítima foi morta dentro do quarto e apresentava boa parte das lesões na região do pescoço e da face. "Ela ainda tinha lesões na barriga, perna e de autodefesa", explicou.
Ele estimou que o crime ocorreu entre 1h e 4h da manhã de ontem, e para matá-la foi usada uma faca de pequeno porte, que foi localizada na sala do apartamento.
O caso está sendo investigado pela 19ª Delegacia de Polícia de Homicídios de Caruaru. O UOL não localizou a defesa de Eduardo, que ainda não tem advogado constituído no processo.
Em caso de violência, denuncie
Ao presenciar um episódio de agressão contra mulheres, ligue para 190 e denuncie.
Casos de violência doméstica são, na maior parte das vezes, cometidos por parceiros ou ex-companheiros das mulheres, mas a Lei Maria da Penha também pode ser aplicada em agressões cometidas por familiares.
Também é possível realizar denúncias pelo número 180 — Central de Atendimento à Mulher — e do Disque 100, que apura violações aos direitos humanos.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.