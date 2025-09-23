Assine UOL
Carlos Madeiro

Carlos Madeiro

PE: Homem é preso e confessa que matou namorada de 20 anos com 60 facadas

Eduardo Santos de Melo Farias, 24 e Lindsay da Silva, 20
Eduardo Santos de Melo Farias, 24 e Lindsay da Silva, 20

A jovem Lindsay da Silva, 20, foi encontrada morta com pelo menos 60 facadas na manhã de ontem em Caruaru, agreste de Pernambuco. O namorado dela, Eduardo Santos de Melo Farias, 24, foi preso ainda na tarde de ontem na casa do pai dele e, segundo a polícia, confessou o crime em depoimento.

Testemunhas relataram à polícia que ouviram gritos de socorro na madrugada e, após isso, viram um homem deixando o apartamento onde morava, no bairro Pinheirópolis.

Em entrevista ao portal Caruaru no Face, o perito Ricardo Souza, do Instituto de Criminalística, afirmou que a vítima foi morta dentro do quarto e apresentava boa parte das lesões na região do pescoço e da face. "Ela ainda tinha lesões na barriga, perna e de autodefesa", explicou.

Ele estimou que o crime ocorreu entre 1h e 4h da manhã de ontem, e para matá-la foi usada uma faca de pequeno porte, que foi localizada na sala do apartamento.

O caso está sendo investigado pela 19ª Delegacia de Polícia de Homicídios de Caruaru. O UOL não localizou a defesa de Eduardo, que ainda não tem advogado constituído no processo.

Em caso de violência, denuncie

Ao presenciar um episódio de agressão contra mulheres, ligue para 190 e denuncie.

Casos de violência doméstica são, na maior parte das vezes, cometidos por parceiros ou ex-companheiros das mulheres, mas a Lei Maria da Penha também pode ser aplicada em agressões cometidas por familiares.

Também é possível realizar denúncias pelo número 180 — Central de Atendimento à Mulher — e do Disque 100, que apura violações aos direitos humanos.

