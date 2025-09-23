Quem é o líder de facção que seria dono dos 22 fuzis achados em sítio na BA

O fugitivo Fábio Souza dos Santos, conhecido como Geleia, 35, é o principal suspeito da polícia de ser dono do arsenal apreendido em um sítio no distrito de Vila de Abrantes, em Camaçari, na Grande Salvador. Ele é líder da facção BDM (Bonde do Maluco), que atua com tráfico de drogas e homicídios na região metropolitana.

Na última sexta-feira, a polícia descobriu um centro de armazenamento e distribuição de armas e drogas onde estavam 22 fuzis, que teriam sido trazidos para o Brasil por Geleia.

A polícia acredita que Geleia está escondido no Paraguai desde 2023, quando fugiu de um presídio em Salvador. As investigações contam com apoio da polícia paraguaia.