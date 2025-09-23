Quem é o líder de facção que seria dono dos 22 fuzis achados em sítio na BA
O fugitivo Fábio Souza dos Santos, conhecido como Geleia, 35, é o principal suspeito da polícia de ser dono do arsenal apreendido em um sítio no distrito de Vila de Abrantes, em Camaçari, na Grande Salvador. Ele é líder da facção BDM (Bonde do Maluco), que atua com tráfico de drogas e homicídios na região metropolitana.
Na última sexta-feira, a polícia descobriu um centro de armazenamento e distribuição de armas e drogas onde estavam 22 fuzis, que teriam sido trazidos para o Brasil por Geleia.
A polícia acredita que Geleia está escondido no Paraguai desde 2023, quando fugiu de um presídio em Salvador. As investigações contam com apoio da polícia paraguaia.
Geleia e seus crimes
Geleia acumula acusações. Em dezembro de 2023, foi condenado a 13 anos e quatro meses de prisão pela Vara Criminal de Camaçari por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Em dezembro de 2024, a Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça confirmou a pena.
A denúncia o aponta como traficante internacional de armas e drogas. Seu nome ganhou força entre 2017 e 2018, quando fugiu para o Paraguai após matar um policial civil. Nesse período, segundo testemunhas, ele ascendeu dentro da facção Bonde do Maluco e passou a enviar drogas e armas.
Em agosto de 2018, foi preso em Minga Guazú, no Paraguai, e transferido para a Bahia.
Fuga à luz do dia
Geleia ficou preso até 21 de outubro de 2023, quando escapou do Complexo Prisional de Mata Escura, em Salvador, junto com outros seis detentos. A fuga ocorreu por volta do meio-dia, com apoio de homens armados do lado de fora.
O detalhe é que ele havia sido transferido no dia anterior, contrariando a ordem judicial que determinava sua permanência no CPM (Conjunto Penal Masculino), presídio de segurança máxima da capital.
Uma investigação revelou que, dentro do CPM, Geleia era mentor de um esquema de corrupção que permitia a entrada de celulares e concedia regalias, como bebidas, cama individual, ventilador, televisão e banheiro exclusivos.
Mesmo preso, a polícia afirma que ele comandava o tráfico em Vila de Abrantes. Também é apontado como responsável por ordenar mortes, incluindo o assassinato do policial civil Luiz Alberto dos Santos, em 2017, e do músico Renato Santos Evangelista Sobrinho, em 2021.
Em julho de 2024, foi incluído no Baralho do Crime da SSP (Secretaria da Segurança Pública da Bahia), ocupando a carta do oito de ouros.
Apreensão das armas
Na ação de sexta-feira, a polícia prendeu em flagrante apenas o caseiro do sítio onde estavam os fuzis. Além das armas, foram apreendidos carregadores, munições e 22 tabletes de cocaína. O armamento estava em caixas cobertas com plásticos e foi encaminhado ao Departamento de Polícia Técnica, em Salvador.
De acordo com a delegada Elaine Laranjeiras, da Delegacia de Vila de Abrantes, a investigação durou meses. "Estávamos monitorando alguns grupos de tráfico na região e recebemos a informação de que o armamento teria chegado a uma área rural, sendo escondido em um local de fachada para venda de plantas", disse.
No domingo passado, policiais retornaram ao sítio e encontraram, em uma área de mata próxima, uma balança de precisão, bombonas e um caderno com registros de movimentações financeiras superiores a R$ 1 milhão.
Segundo a polícia, os valores estariam ligados ao tráfico de drogas e à negociação de armas de fogo.
A coluna solicitou entrevista com algum delegado sobre o caso, mas a SSP informou que não seria possível. A polícia não citou nomes de suspeitos e disse apenas que a principal linha de investigação "aponta para um grupo criminoso responsável por tráfico e homicídios, com forte atuação em Salvador e na Região Metropolitana".
