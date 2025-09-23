Vazamento de nomes na BA abala pessoas com HIV: 'Muitos escondem por medo'

A divulgação ocorreu junto a uma portaria da Semob (Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana), assinada pelo secretário Sérgio Barradas Carneiro, na sexta-feira (19). O texto anunciava a suspensão do passe livre, alegando a revogação de uma decisão judicial que garantia o benefício. Também determinava a devolução do cartão de transporte em até cinco dias úteis.

O município afirmou que o episódio foi resultado de uma "falha de sistema" e retirou a edição horas depois. Após a repercussão, nesta segunda-feira, a prefeitura informou que abrirá sindicância para apurar o caso e "responsabilizar eventuais envolvidos".

O Ministério Público da Bahia também anunciou a abertura de procedimento para investigar o vazamento.

A Defensoria Pública da Bahia informou que pedirá na Justiça a renovação da liminar para garantir a continuidade do passe livre. Nesta segunda-feira, representantes da DPE se reuniram com membros da sociedade civil e de movimentos sociais para oferecer apoio jurídico e discutir medidas de reparação e prevenção.

Retirada de direito sem aviso

Josefa relatou que a prefeitura não comunicou aos pacientes sobre o fim do passe livre nem deu orientações para regularizar a situação. "Todos foram pegos de surpresa. Muitos nem sabiam do benefício", disse, lembrando que ele existe há pelo menos seis anos na cidade. "Vamos lutar para que seja restabelecido, porque muita gente precisa."