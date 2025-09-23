Vazamento de nomes na BA abala pessoas com HIV: 'Muitos escondem por medo'
O vazamento de 245 nomes de pessoas que vivem com HIV no Diário Oficial de Feira de Santana (BA) provocou forte abalo emocional nos pacientes, muitos deles mantendo o diagnóstico em sigilo por medo do preconceito.
Segundo a presidente da Associação dos Familiares e Amigos de Pessoas Vivendo com HIV-AIDS de Feira, Josefa Farias dos Anjos, os pacientes "estão atordoados" com a publicação porque serão descobertos. "Muitos deles escondem da família e dos amigos porque têm medo da rejeição", afirmou.
Além da lista com nomes de pessoas que vivem com HIV, outras duas foram divulgadas, contendo dados de pacientes com fibromialgia e anemia falciforme, que também tiveram o benefício suspenso. No total, mais de 600 pessoas tiveram informações expostas indevidamente.
A divulgação ocorreu junto a uma portaria da Semob (Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana), assinada pelo secretário Sérgio Barradas Carneiro, na sexta-feira (19). O texto anunciava a suspensão do passe livre, alegando a revogação de uma decisão judicial que garantia o benefício. Também determinava a devolução do cartão de transporte em até cinco dias úteis.
O município afirmou que o episódio foi resultado de uma "falha de sistema" e retirou a edição horas depois. Após a repercussão, nesta segunda-feira, a prefeitura informou que abrirá sindicância para apurar o caso e "responsabilizar eventuais envolvidos".
O Ministério Público da Bahia também anunciou a abertura de procedimento para investigar o vazamento.
A Defensoria Pública da Bahia informou que pedirá na Justiça a renovação da liminar para garantir a continuidade do passe livre. Nesta segunda-feira, representantes da DPE se reuniram com membros da sociedade civil e de movimentos sociais para oferecer apoio jurídico e discutir medidas de reparação e prevenção.
Retirada de direito sem aviso
Josefa relatou que a prefeitura não comunicou aos pacientes sobre o fim do passe livre nem deu orientações para regularizar a situação. "Todos foram pegos de surpresa. Muitos nem sabiam do benefício", disse, lembrando que ele existe há pelo menos seis anos na cidade. "Vamos lutar para que seja restabelecido, porque muita gente precisa."
Nesta terça-feira (24), três associações que representam os pacientes vão protestar em frente à Câmara de Vereadores, às 8h30. "Depois vamos nos reunir para decidir se entraremos juntos ou separados na Justiça para reparar os danos", acrescentou.
Josefa contou que está entrando em contato com as famílias, inclusive de pessoas já falecidas que tiveram seus nomes expostos. "Não é só uma questão financeira, mas emocional. Eu não me abalo, convivo há 26 anos com HIV e meu caso é público. Mas sou a voz de mais de 5.000 pessoas que não queriam aparecer."
Ela acredita que não houve intenção deliberada da prefeitura. "Foi uma displicência enorme, porque antes de publicar qualquer coisa, isso passou por várias mãos. É descuido. Eles vão pagar um preço alto, mas não acredito que alguém tenha feito de propósito".
