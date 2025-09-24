Prefeito é cassado após evento de R$ 2,1 mi e dancinha no palco com Safadão

A Justiça Eleitoral do Rio Grande do Norte cassou os diplomas do prefeito de Pedra Grande, Pedro Henrique (PSDB), e do seu vice, Agricio Pereira (MDB), pelo uso eleitoreiro do megaevento "Verão da Gente", realizado no município nos dias 13 e 14 de janeiro de 2024. O festival contou com shows de cantores famosos como Wesley Safadão e Cláudia Leitte e foi pago integralmente com recursos públicos.

Por ser em primeira instância, o prefeito não é afastado de imediato, já que pode recorrer ao TRE (Tribunal Regional Eleitoral). A decisão é da juíza Cristiany Maria de Vasconcelos Batista, da 52ª Zona Eleitoral — a sentença foi assinada na segunda-feira passada. A defesa vai recorrer da decisão.

Para a magistrada, o evento foi marcado pela exorbitância de gastos para um município de 3.600 habitantes, aliado à promoção pessoal do prefeito, que subiu ao palco, fez "dancinha" e tocou jingle na condição de pré-candidato à reeleição.