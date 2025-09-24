Prefeito é cassado após evento de R$ 2,1 mi e dancinha no palco com Safadão
A Justiça Eleitoral do Rio Grande do Norte cassou os diplomas do prefeito de Pedra Grande, Pedro Henrique (PSDB), e do seu vice, Agricio Pereira (MDB), pelo uso eleitoreiro do megaevento "Verão da Gente", realizado no município nos dias 13 e 14 de janeiro de 2024. O festival contou com shows de cantores famosos como Wesley Safadão e Cláudia Leitte e foi pago integralmente com recursos públicos.
Por ser em primeira instância, o prefeito não é afastado de imediato, já que pode recorrer ao TRE (Tribunal Regional Eleitoral). A decisão é da juíza Cristiany Maria de Vasconcelos Batista, da 52ª Zona Eleitoral — a sentença foi assinada na segunda-feira passada. A defesa vai recorrer da decisão.
Para a magistrada, o evento foi marcado pela exorbitância de gastos para um município de 3.600 habitantes, aliado à promoção pessoal do prefeito, que subiu ao palco, fez "dancinha" e tocou jingle na condição de pré-candidato à reeleição.
A investigação judicial foi movida pelo partido Republicanos e teve parecer favorável do MPE (Ministério Público Eleitoral). Segundo o MPE, os gastos com o festival saltaram de R$ 510 mil, em 2023, para R$ 2,1 milhões em 2024.
"No exercício de 2025, já ultrapassado o período de campanha, os custos foram substancialmente reduzidos para R$ 634 mil, valor 3,4 vezes inferior ao registrado no ano eleitoral", diz parecer do promotor Rodrigo Martins da Câmara.
A desproporcionalidade dos valores, que incluem cachês de elevado valor para artistas de renome nacional, revela a utilização indevida de recursos públicos com o nítido propósito de influenciar o eleitorado e criar uma vantagem político-eleitoral em benefício dos demandados. A gravidade da conduta é amplificada pela realidade de um município de pequeno porte.
Rodrigo Martins da Câmara
Dancinha no palco
Na decisão, a juíza citou que, ao lado de servidores comissionados, o prefeito "protagonizou uma 'dancinha' na praia do Marco ao som de um jingle com a mensagem 'JÁ GANHOU, TAN-TAN-TAN'".
"Esse vídeo foi amplamente divulgado em redes sociais, inclusive no perfil do TikTok do prefeito", diz a magistrada.
O jingle, segundo a ação, foi cantado por Wesley Safadão no palco no dia do show. "A manifestação 'JÁ GANHOU, TAN-TAN-TAN' feita por um artista de enorme alcance, na presença e com a anuência do prefeito candidato à reeleição, configurou inegável propaganda eleitoral antecipada, ainda que de forma dissimulada."
A sentença ainda destacou o depoimento de testemunhas, que descreveram o evento como "uma coisa fora de controle, fora da realidade do município". A magistrada anda concluiu que o caso configurou abuso de poder político e econômico e conduta vedada a agentes públicos.
Essa sequência de atos - a preparação com servidores públicos, a divulgação nas redes sociais e a culminação com o cantor repetindo o jingle na presença do prefeito - demonstra uma evidente associação entre o evento público e a campanha eleitoral dos investigados.
Cristiany Maria de Vasconcelos Batista, juíza
O que disse a defesa
O prefeito Pedro Henrique alegou que o "Verão da Gente" é um evento tradicional desde 2020 e tem como objetivo fortalecer o turismo e movimentar a economia da cidade litorânea.
Ele citou uma pesquisa da Fecomércio, em parceria com a prefeitura, que apontou a presença de mais de 75 mil pessoas no evento, com impacto de R$ 13,4 milhões na economia local.
Sobre a conduta de Safadão no palco, a defesa afirmou que foi feita sem orientação dos investigados.
Em nota, a assessoria jurídica do prefeito afirmou ao UOL que: "Respeitamos, mas não concordamos com a decisão que cassou, em primeira instância, o mandato confiado por 80,80% da população de Pedra Grande ao prefeito Pedro Henrique, nas eleições de 2024. Recebemos a decisão com serenidade e contra ela apresentaremos o recurso cabível, no prazo e modo adequados".
Inelegível e multa
Além da cassação dos diplomas, o prefeito foi declarado inelegível por oito anos. Ele e o vice também foram condenados ao pagamento de multa de R$ 30 mil pelas condutas vedadas.
