Turma de medicina para sem-terra e quilombolas na UFPE é alvo de entidades
Entidades da classe médica se posicionaram contra a criação de uma turma extra de medicina na UFPE (Universidade Federal de Pernambuco), que destina metade das vagas a camponeses e quilombolas. A graduação faz parte do Pronera (Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária), criado em 1998 e que já formou 192 mil alunos sem terra.
Atualmente, o programa tem 48 cursos em andamento e 37,9 mil estudantes em áreas como pedagogia da terra, direito, agronomia, engenharia agrícola, medicina veterinária e zootecnia.
Com 80 vagas, o curso de medicina é inédito no programa e será ofertado no campus de Caruaru. São 40 vagas de ampla concorrência e outras 40 exclusivas para:
- Famílias beneficiárias do PNRA (Programa Nacional de Reforma Agrária) e do PNFC (Programa Nacional de Crédito Fundiário);
- Educadores que atuam junto a essas famílias;
- Pessoas que fizeram cursos de especialização promovidos pelo Incra;
- Pessoas acampadas cadastradas pelo Incra e quilombolas.
As inscrições terminaram no último sábado (20), e a lista de aprovados será divulgada em 14 de outubro. As aulas estão previstas para começar em 20 de outubro, no Centro Acadêmico do Agreste.
Entidades se unem contra
A medida foi criticada por entidades médicas de Pernambuco. Em nota pública, Cremepe (Conselho Regional de Medicina de Pernambuco), Sindicato dos Médicos, Associação Médica de Pernambuco e Academia Pernambucana de Medicina, dizem que o edital "viola a igualdade de oportunidades" e desconsideraria os mecanismos de cotas já consolidados, "que garantem transparência e equidade no ingresso ao ensino superior".
A criação de um processo seletivo exclusivo, paralelo ao sistema nacional, sem utilização do Enem e do Sisu [Sistema de Seleção Unificada] como critérios de acesso, afronta os princípios da isonomia e do acesso universal, além de comprometer a credibilidade acadêmica e representar um precedente grave e perigoso para a educação médica no Brasil.
Nota das entidades
A Associação Paulista de Medicina também se manifestou contra. O presidente da entidade, Antonio José Gonçalves, declarou que é inaceitável "favorecer grupos com base em alinhamentos políticos e ideológicos" e defendeu que a prioridade seja "formação médica de qualidade, baseada em critérios técnicos válidos para todos os estudantes".
UFPE defende iniciativa
Em nota, a UFPE afirmou que a proposta foi aprovada pelo Conselho Superior da instituição em julho e que o curso é dado em parceria com o Incra.
A instituição explica que a turma "não interfere na distribuição regular de vagas da universidade", que segue com a seleção via Sisu.
A seleção será feita por prova de redação e análise do histórico escolar, sem uso da nota do Enem. A universidade argumenta que esse modelo já é adotado em vestibulares voltados a públicos vulneráveis, como indígenas e quilombolas.
Sobre a legalidade da turma, a UFPE ressaltou que o MEC e o CNE (Conselho Nacional de Educação) reconhecem a legitimidade da criação de vagas adicionais, especialmente em políticas afirmativas de inclusão social.
Especialistas defendem curso
Para o presidente da Abrasco (Associação Brasileira de Saúde Coletiva), Rômulo Paes de Sousa, a reação das entidades médicas "não deve prosperar politicamente nem juridicamente". Segundo ele, o Pronera é consolidado. "A UFPE deixa claro que se trata de uma ação excepcional, voltada a públicos vulneráveis. As entidades médicas sempre foram refratárias às políticas inclusivas", diz.
"O fato de ser fora do SiSU não tem sentido [na crítica das entidades], porque a adesão ao sistema é opcional. Essa crítica é corporativa e alheia às necessidades do país", afirma o pesquisador da Fiocruz e professor da Escola Nacional de Administração Pública, da University of Sussex (Inglaterra) e da Universidade Nova de Lisboa (Portugal).
Bernadete Perez, professora do Centro de Ciências Médicas da UFPE e integrante da Rede Solidária em Defesa da Vida, defende que o programa "corrige distorções históricas da universidade pública com políticas afirmativas" e permite formar profissionais para atender às especificidades de populações vulneráveis.
Ana Brito, pesquisadora da Fiocruz e integrante da Associação Brasileira de Médicas e Médicos pela Democracia, destaca que a medida amplia o acesso à saúde em regiões remotas.
Essas mudanças de democratização da universidade, principalmente nos cursos mais elitizados, não acontecem sem tensionamento com as elites. Foi assim nas cotas. Mas essa dívida histórica precisa ser superada com políticas que formem profissionais capazes de atender essas populações.
Ana Brito
