Câmera mostra ação de 30s e cerca de 15 tiros contra escola no Ceará; veja
Uma câmera de segurança flagrou o exato momento em que dois homens armados estacionaram uma moto, desceram dela e foram até à frente da Escola Estadual Luiz Felipe, no Bairro Campos Velhos, em Sobral (CE), onde dispararam cerca de 15 tiros. A ação deixou dois adolescentes de 16 e 17 anos mortos, e três feridos.
O atentado foi rápido: entre a parada da moto e a fuga da dupla se passaram apenas cerca de 30 segundos. Os dois homens, de camisa branca e capacete, fogem em seguida e estão sendo procurados pela polícia cearense.
Os alunos estavam em horário de intervalo na área do estacionamento no momento do atentado. Outro vídeo gravado por um estudante logo após os tiros mostra o desespero dos jovens, que se assustam ao perceberem que a ação deixou dois mortos. Os três feridos, um de 16 e dois de 17 anos, foram levados para Santa Casa, mas o estado de saúde deles não foi informado.
Ninguém foi preso até o momento, informou a SSPDS (Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social). A motivação e autoria do crime ainda não foi esclarecida.
Aulas de amanhã foram suspensas, informou a Seduc (Secretaria da Educação do Ceará). "A comunidade escolar também contará com suporte dos profissionais de Psicologia da Coordenadoria Regional no retorno às aulas, a partir de análise da escola e da própria Crede. A Seduc tem reforçado, constantemente, ações visando a segurança do ambiente escolar, tanto em termos físicos quanto psicológicos", diz a nota.
O MEC colocou estrutura à disposição do município e Estado, afirmou ministro cearense Camilo Santana (PT). "Nossas equipes especializadas em situações de crise e violência extrema já acompanham o caso de perto, por meio do Núcleo de Resposta e Reconstrução de Comunidades Escolares", informou.
O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), lamentou o caso e demonstrou 'profundo pesar' e 'indignação'. "Fato gravíssimo e intolerável. Externo minha solidariedade aos familiares e amigos das vítimas desse ato tão cruel", disse Elmano de Freitas (PT). Ele afirmou que pediu o envio de reforço policial em toda a região para capturar os criminosos?
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.