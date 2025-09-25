Câmera mostra ação de 30s e cerca de 15 tiros contra escola no Ceará; veja

Uma câmera de segurança flagrou o exato momento em que dois homens armados estacionaram uma moto, desceram dela e foram até à frente da Escola Estadual Luiz Felipe, no Bairro Campos Velhos, em Sobral (CE), onde dispararam cerca de 15 tiros. A ação deixou dois adolescentes de 16 e 17 anos mortos, e três feridos.

O atentado foi rápido: entre a parada da moto e a fuga da dupla se passaram apenas cerca de 30 segundos. Os dois homens, de camisa branca e capacete, fogem em seguida e estão sendo procurados pela polícia cearense.

Os alunos estavam em horário de intervalo na área do estacionamento no momento do atentado. Outro vídeo gravado por um estudante logo após os tiros mostra o desespero dos jovens, que se assustam ao perceberem que a ação deixou dois mortos. Os três feridos, um de 16 e dois de 17 anos, foram levados para Santa Casa, mas o estado de saúde deles não foi informado.