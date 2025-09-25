Golpe do tomate: trio é condenado por prejuízo de R$ 120 mi a vítimas na PB

A Justiça da Paraíba condenou a de 9 a 13 anos de prisão um trio acusado de lesar mais de 600 pessoas em um suposto esquema de pirâmide que ficou conhecido como "golpe do tomate". O prejuízo estimado às vítimas que investiram em produção hidropônica é de pelo menos R$ 120 milhões.

A empresa por trás do golpe é a Hort Agreste Hidroponia, com sede em Lagoa Seca, no agreste paraibano. Fundada em 2000, tinha como donos o casal Jucélio Pereira de Lacerda e Priscila dos Santos Silva. Ao lado deles, o diretor financeiro Nuriey Francelino de Castro também teria participado do esquema.

O trio foi condenado em março de 2025 pelo juiz Geraldo Emílio Porto, da 7ª Vara Criminal de João Pessoa, por estelionato mediante fraude com ativos financeiros e associação criminosa. Nesta terça-feira, o recurso dos acusados foi negado pelos desembargadores da Câmara Criminal do TJ-PB (Tribunal de Justiça da Paraíba), que, de forma unânime, confirmaram a sentença. A defesa dos condenados disse que vai recorrer.