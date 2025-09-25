Golpe do tomate: trio é condenado por prejuízo de R$ 120 mi a vítimas na PB
A Justiça da Paraíba condenou a de 9 a 13 anos de prisão um trio acusado de lesar mais de 600 pessoas em um suposto esquema de pirâmide que ficou conhecido como "golpe do tomate". O prejuízo estimado às vítimas que investiram em produção hidropônica é de pelo menos R$ 120 milhões.
A empresa por trás do golpe é a Hort Agreste Hidroponia, com sede em Lagoa Seca, no agreste paraibano. Fundada em 2000, tinha como donos o casal Jucélio Pereira de Lacerda e Priscila dos Santos Silva. Ao lado deles, o diretor financeiro Nuriey Francelino de Castro também teria participado do esquema.
O trio foi condenado em março de 2025 pelo juiz Geraldo Emílio Porto, da 7ª Vara Criminal de João Pessoa, por estelionato mediante fraude com ativos financeiros e associação criminosa. Nesta terça-feira, o recurso dos acusados foi negado pelos desembargadores da Câmara Criminal do TJ-PB (Tribunal de Justiça da Paraíba), que, de forma unânime, confirmaram a sentença. A defesa dos condenados disse que vai recorrer.
Jucélio e Nuriey estão presos desde fevereiro e setembro de 2024, respectivamente. Priscila recorre em liberdade e cumpre medidas cautelares.
Vítima narra golpe
A investigação começou com a denúncia de uma vítima. Ele contou que, em outubro de 2023, foi convidado por um amigo a conversar com Jucélio e acabou convencido a investir na empresa.
O homem aplicou R$ 250 mil com a promessa de receber, a partir de dezembro daquele ano, R$ 12 mil mensais pelo aluguel do hectare adquirido. Depois de dois anos, além do aluguel, passaria a receber 15% do lucro das hortas — com um valor mínimo de R$ 37 mil. O contrato era de 30 anos.
Mas, no dia 30 de novembro, Jucélio desapareceu. Foi quando a vítima percebeu o golpe e descobriu que o esquema já havia enganado pelo menos outras 670 pessoas.
A denúncia do MP-PB (Ministério Público da Paraíba) foi feita com base em relatos de 25 vítimas. Além do processo criminal, a empresa responde a pelo menos 30 ações cíveis. Entre os lesados estão até funcionários administrativos que trabalhavam na empresa e também foram convencidos a investir.
Como era o golpe?
Segundo o MP-PB, as vítimas eram convencidas a comprar estufas — chamadas de bancadas — e lotes de terra para produção de tomates e folhagens.
O principal articulador seria Jucélio, que se apresentava como professor de química e dizia ter desenvolvido, após oito anos de pesquisa, uma técnica inovadora de hidroponia que garantia "produção acelerada".
No início, alguns investidores chegaram a receber dividendos, mas os pagamentos eram feitos com dinheiro de novas vítimas.
Vídeos usados como prova mostram Nuriey instruindo funcionários a mentir e "inventar números" para atrair investidores. Em um deles, afirma: "eu tenho um milhão, ninguém vai saber se é verdade mesmo, f...".
A quebra de sigilo bancário revelou que Jucélio movimentou R$ 29,9 milhões em apenas um ano. Nas contas de Nuriey foram encontrados R$ 3,6 milhões, e nas de Priscila, R$ 322 mil.
Na sentença, o juiz Geraldo Emílio destacou que houve associação criminosa, já que os réus agiram "de forma associada e com divisão de tarefas", induzindo vítimas ao erro e obtendo vantagens ilícitas.
Ele lembrou que muitas pessoas perderam seu patrimônio e ainda pagam parcelas de empréstimos feitos para investir na horta.
Veja as penas:
- Jucélio, líder e autor intelectual, foi condenado a 13 anos e 5 meses de prisão.
- Nuriey, por ser captador de vítimas, foi condenado a 11 anos e 9 meses em regime fechado.
- Priscila, sócia da empresa, foi condenada a 9 anos de prisão.
Defesa nega golpe
Os advogados de defesa apresentaram dois argumentos para anular a ação no TJ-PB. O primeiro foi cerceamento de defesa: alegaram mudança de tipificação do crime, de estelionato comum para estelionato mediante fraude com ativos financeiros, sem discussão prévia no processo.
Também questionaram a competência da Justiça estadual, argumentando que, por envolver crime contra o SFN (Sistema Financeiro Nacional), o caso deveria ser julgado na esfera federal.
No mérito, pediram absolvição, alegando que a empresa funcionou legitimamente por quase dois anos e que os problemas ocorreram por má gestão e por um fungo que atingiu a plantação de tomates — origem do nome "golpe do tomate".
A defesa de Priscila afirmou que ela era apenas "testa de ferro" do marido, sócia por impedimento legal dele. Já a de Nuriey disse que ele atuou como diretor financeiro por apenas um mês e também investiu recursos próprios, o que demonstraria boa-fé.
O relator, desembargador Joás de Brito Pereira Filho, rejeitou todos os argumentos e manteve a condenação, classificando o caso como "clássica pirâmide financeira, disfarçada de negócio agrícola, com promessas de lucros exorbitantes".
Ele também afirmou que a tese do fungo não foi comprovada e que a professora que assinou o laudo disse não ter autorizado seu uso judicial. O voto foi acompanhado pelos outros quatro desembargadores da Câmara Criminal.
O advogado Getúlio de Souza Junior, que defende Jucélio e Priscila, disse à coluna que vai recorrer ao STJ (Superior Tribunal de Justiça) com os mesmos argumentos.
"Entendemos que foram injustas [as condenações]. Todas as testemunhas ouvidas em juízo disseram que foram até o local e verificaram in loco que a empresa funcionava e que tinha toda a estrutura, não foi criada para aplicar golpe. Não existe dolo [intenção]", afirmou.
A coluna procurou o advogado Abraão Beltrão, que defende o ex-diretor Nuriey Fracelino, que informou que vai entrar com embargos de declaração no TJ e, em seguida, com recurso especial junto ao STJ.
