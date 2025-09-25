Justiça condena União por omissão e contaminação de yanomamis com mercúrio

Para Júnior Yanomami, presidente da Urihi, a decisão é importante por reconhecer os danos e responsabilizar as pessoas "que fizeram mal e causaram a morte da população yanomami".

"Nós jamais vamos esquecer o sofrimento que passamos. E o atual governo tem que reconhecer que o outro governo [referência a Bolsonaro] errou, não protegeu nossa população. Nós só queremos viver em paz e queremos de volta a nossa a nossa vida para organizar, mas também ter a garantia de que não vamos sofrer isso de novo", diz.

Em nota, o governo federal disse que algumas medidas já vêm sendo cumpridas desde março de 2023, "no âmbito de uma resposta inédita e estruturada para proteger a Terra Indígena Yanomami".

Afirmou que já foram realizadas 7.306 ações integradas com "apreensão e destruição de materiais ilegais e a retirada de mais de 228 kg de mercúrio de circulação - impedindo que a substância altamente nociva adentre no território".

"O garimpo ilegal sofreu redução de 98% das áreas ocupadas (de 4.570 hectares em março/2024 para 136 hectares em setembro/2025), acumulando R$ 498 milhões em prejuízos", diz.

Entre outraas medidas citadas estão: