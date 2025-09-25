Justiça condena União por omissão e contaminação de yanomamis com mercúrio
A Justiça Federal em Roraima condenou a União pela omissão em combater o garimpo ilegal e a contaminação por mercúrio da TI (Terra Indígena) Yanomami. A decisão foi dada na terça-feira pelo juiz Diego Carmo de Sousa, da 2ª Vara Federal Cível, e atendeu pedido da Urihi Associação Yanomami.
A sentença impôs duas condenações principais à União:
- Apresentação de um plano detalhado de prevenção, mitigação e remediação do território em 45 dias, com mapeamento de áreas contaminadas, fornecimento de água potável, monitoramento dos níveis de mercúrio em peixes e população e criação de um protocolo de atendimento médico para os contaminados no SUS;
- Pagamento de indenizações por danos morais coletivos e danos sociais em valor a definido na fase de liquidação da sentença --o dinheiro será destinado ao Fundo de Direitos Difusos e prioritariamente aplicado em projetos de reabilitação da saúde, segurança alimentar e cultura nas comunidades afetadas.
Foi fixada ainda uma multa diária de R$ 5.000 por obrigação descumprida.
Conheça os argumentos
A ação, ajuizada em março de 2023, denunciou a escalada do garimpo ilegal, especialmente a partir de 2019, o que resultou em graves danos ambientais, sociais e à saúde das comunidades.
Segundo a denúncia, a atividade criminosa foi "conduzida e encorajada pelos discursos das mais altas autoridades públicas" da época, que, "ao invés de reprimirem asa atividades de extração mineral ilegal em TI Yanomami, fizeram uma verdadeira cooperação com os garimpeiros".
Essa omissão, narra a ação, permitiu a entrada de aproximadamente 20 mil garimpeiros e o "uso excessivo, recorrente e ilegal de mercúrio". A omissão no dever de fiscalizar foi classificada como uma forma de "poluição indireta".
Na sentença, o juiz entendeu que haveria uma responsabilidade objetiva do Estado pelos danos ambientais, já que a União falhou em seu dever constitucional de proteger as terras indígenas e o meio ambiente.
O juiz ainda levou em conta laudos da Polícia Federal, artigos científicos e relatórios que apontam altos níveis de mercúrio em rios, peixes e nos próprios indígenas.
Um dos laudos citados revelou que "aproximadamente 76,7% das amostras [de cabelo de indígenas] indicam alta exposição ao mercúrio".
O magistrado foi enfático ao descrever o cenário: "É notório que a contaminação dos rios do Território Yanomami com o mercúrio ocasionou e ainda ocasionará, para as futuras gerações, em inúmeros impactos ambientais, intranquilidade social e alterações relevantes na comunidade local".
Ele ressaltou que a simples retirada dos garimpeiros não resolve o problema, visto que "o mercúrio é um metal que não se degrada" e permanece no ambiente.
Para Júnior Yanomami, presidente da Urihi, a decisão é importante por reconhecer os danos e responsabilizar as pessoas "que fizeram mal e causaram a morte da população yanomami".
"Nós jamais vamos esquecer o sofrimento que passamos. E o atual governo tem que reconhecer que o outro governo [referência a Bolsonaro] errou, não protegeu nossa população. Nós só queremos viver em paz e queremos de volta a nossa a nossa vida para organizar, mas também ter a garantia de que não vamos sofrer isso de novo", diz.
Em nota, o governo federal disse que algumas medidas já vêm sendo cumpridas desde março de 2023, "no âmbito de uma resposta inédita e estruturada para proteger a Terra Indígena Yanomami".
Afirmou que já foram realizadas 7.306 ações integradas com "apreensão e destruição de materiais ilegais e a retirada de mais de 228 kg de mercúrio de circulação - impedindo que a substância altamente nociva adentre no território".
"O garimpo ilegal sofreu redução de 98% das áreas ocupadas (de 4.570 hectares em março/2024 para 136 hectares em setembro/2025), acumulando R$ 498 milhões em prejuízos", diz.
Entre outraas medidas citadas estão:
- Monitoramento ambiental e comunicação de risco - O Ibama coordena o Projeto Rede de Monitoramento Ambiental da Terra Indígena Yanomami e Alto Amazonas (2023-2027). São 26 pontos de coleta na Terra Yanomami e 15 pontos em Unidades de Conservação adjacentes, com análises de água, sedimentos e pescado, priorizando espécies de maior risco. Resultados parciais indicam que a maioria das águas consumidas está em conformidade. Nos pontos em que forem identificados riscos, estão previstas medidas emergenciais de abastecimento alternativo.
- O Ministério da Saúde instituiu o Plano Emergencial de Amostragem de Água em Aldeias Indígenas Yanomami. O número de estabelecimentos de saúde abastecidos com água potável passou de 28, em 2023, para 72, em setembro de 2025. No mesmo período, 193 sistemas de abastecimento foram recuperados e mantidos, além da entrega de 1.103 filtros de barro como medida complementar para o tratamento intradomiciliar da água.
- Foram criados protocolos de atendimento para contaminados por mercúrio já foram elaborados e integrados ao SUS com o primeiro Manual Técnico de Atendimento a Indígenas Expostos ao Mercúrio, lançado em maio deste ano. Desde a decretação da Emergência de Saúde Pública de Importância Nacional, em 2023, o número de profissionais de saúde na região passou de 690 em 2023 para 1.855 em 2025. Como resultado, as mortes reduziram 33% no primeiro semestre de 2025 em comparação ao mesmo período de 2024.
- O Ibama elaborou o Plano de Restauração Ambiental para as áreas afetadas pelo garimpo ilegal, que já vem sendo discutido com atores locais. A próxima etapa é a caracterização detalhada dos danos, a ser concluída em breve, para orientar a recuperação das áreas degradadas.
- Políticas integradas - Com a instalação da Casa de Governo em Boa Vista, em março de 2024, foi intensificado o combate ao garimpo ilegal e à sua logística de forma coordenada. As operações miram não apenas o interior da Terra Yanomami, mas também rotas externas, inutilizando dragas, combustíveis, geradores e outros equipamentos usados na atividade criminosa.
