Após erro em transplante, paciente 'trocado' em hospital recebe rim no RN

Já o paciente que recebeu o rim errado recebeu alta hoje e foi recadastrado como prioridade na fila de transplantes. Ele chegou a passar dias na UTI (Unidade de Terapia Intensiva).

A ordem para colocar ele como prioridade foi dada pelo Ministério da Saúde, que informou que a medida "foi tomada visando reduzir o prejuízo físico e emocional"

Além da priorização na lista, o ministério informou que determinou ainda que o paciente que recebeu o transplante errado em Natal receba assistência integral do SUS, "com atendimento clínico, psicológico e medicamentoso".

Segundo a pasta, a Coordenação-Geral do Sistema Nacional de Transplantes "seguirá acompanhando a evolução clínica dos pacientes e todas as medidas adotadas pelo hospital".

Em nota, o HUOL confirmou o caso e informou que está "apurando com rigor a ocorrência". A data do procedimento não foi informada.

"Todas as providências cabíveis foram imediatamente adotadas, incluindo a notificação junto aos órgãos competentes, o acompanhamento clínico integral do paciente, suporte psicológico aos familiares e a abertura de processo interno para apurar responsavelmente toda cadeia de eventos que envolveram este transplante renal, com previsão de conclusão em 60 dias", diz.