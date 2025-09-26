Após erro em transplante, paciente 'trocado' em hospital recebe rim no RN
O HUOL (Hospital Universitário Onofre Lopes), em Natal, realizou ontem o transplante de rim no paciente que deveria ter sido contemplado com órgão, mas foi vítima de um erro de convocação da unidade, que chamou equivocadamente uma pessoa de nome parecido.
No caso, em vez da pessoa que teria compatibilidade com o rim doado, outro paciente recebeu o órgão; por não ser compatível, houve rejeição e o rim teve de ser retirado e descartado.
Segundo HUOL, o procedimento de ontem ocorreu sem intercorrências. "O paciente encontra-se em condição estável, em leito de UTI, conforme protocolo usual de acompanhamento", informou hoje a unidade.
Já o paciente que recebeu o rim errado recebeu alta hoje e foi recadastrado como prioridade na fila de transplantes. Ele chegou a passar dias na UTI (Unidade de Terapia Intensiva).
A ordem para colocar ele como prioridade foi dada pelo Ministério da Saúde, que informou que a medida "foi tomada visando reduzir o prejuízo físico e emocional"
Além da priorização na lista, o ministério informou que determinou ainda que o paciente que recebeu o transplante errado em Natal receba assistência integral do SUS, "com atendimento clínico, psicológico e medicamentoso".
Segundo a pasta, a Coordenação-Geral do Sistema Nacional de Transplantes "seguirá acompanhando a evolução clínica dos pacientes e todas as medidas adotadas pelo hospital".
Em nota, o HUOL confirmou o caso e informou que está "apurando com rigor a ocorrência". A data do procedimento não foi informada.
"Todas as providências cabíveis foram imediatamente adotadas, incluindo a notificação junto aos órgãos competentes, o acompanhamento clínico integral do paciente, suporte psicológico aos familiares e a abertura de processo interno para apurar responsavelmente toda cadeia de eventos que envolveram este transplante renal, com previsão de conclusão em 60 dias", diz.
O hospital faz parte da UFRN (Universidade Federal do Rio Grande do Norte) e é administrado pela Ebserh (Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares).
Como funciona a fila do transplante
A lista de espera por um órgão é única no país e gerida pelo Sistema Nacional de Transplantes. Ela não leva em conta apenas a ordem de chegada: a escolha de um paciente para receber um rim, por exemplo, é baseada em critérios técnicos de compatibilidade entre o doador e o receptor e parâmetros como urgência, gravidade do caso e tempo de espera.
A convocação de um paciente ocorre quando um rim compatível é captado com um doador. Nesse caso, a lista de potenciais receptores é avaliada, e a central de transplantes escolhe o paciente com maior pontuação para receber o órgão.
Outro critério levado em conta para um transplante é a proximidade do paciente do corpo do doador. Nesse caso, se avalia a distância e o tempo que o órgão pode ficar fora do corpo, além da logística de transporte, para garantir assim a maior chance de sucesso do procedimento.
Segundo o ministério, o Brasil possui o maior sistema público de transplante do mundo, "referência em transparência, equidade e segurança, tendo realizado mais de 30 mil procedimentos em 2024, um recorde histórico".
