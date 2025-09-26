Assine UOL
Carlos Madeiro

Carlos Madeiro

Reportagem

Prefeitos do Brasil se reúnem com colegas dos EUA por apoio contra tarifaço

Carlos Madeiro
Colunista do UOL
Andrei Gonçalves (MDB), prefeito de Juazeiro (BA), David Holt, prefeito de Oklahoma City e presidente da associação de prefeitos norte-americana, e Anderson Farias (PSD), prefeito de São José dos Campos (SP)
Andrei Gonçalves (MDB), prefeito de Juazeiro (BA), David Holt, prefeito de Oklahoma City e presidente da associação de prefeitos norte-americana, e Anderson Farias (PSD), prefeito de São José dos Campos (SP) Imagem: Divulgação

Três prefeitos brasileiros de cidades impactadas pelo tarifaço se reúnem a partir de hoje com prefeitos dos EUA para tentar sensibilizá-los e obter ajuda deles em negociação com o presidente Donald Trump contra a taxação extra de produtos nacionais.

Os prefeitos Andrei Gonçalves (MDB), de Juazeiro (BA), Anderson Farias (PSD), de São José dos Campos (SP), e Alexandre Ferreira (MDB), de Franca (SP), estão no estado de Oklahoma, onde participam do "Fall Leadership Meeting 2025", uma conferência nacional de prefeitos dos EUA.

O encontro foi articulado pela FNP (Frente Nacional de Prefeitas e Prefeitos) para tentar um acordo de cooperação. O evento começou na noite de ontem, e os representantes brasileiros terão reuniões com cerca de 40 prefeitos entre hoje e amanhã. Ao fim, devem lançar uma carta conjunta que será entregue aos governos brasileiro e norte-americano.

Por que esses prefeitos?

Os prefeitos que representam o Brasil foram escolhidos pelos diferentes tipos de impacto gerado pelo tarifaço. Veja o que afeta cada cidade:

  • São José dos Campos é sede da Embraer, e o setor aeronáutico responde por 67,5% das exportações da cidade;
  • Franca exportou aos Estados Unidos, apenas no primeiro semestre deste ano, quase 6 milhões de pares de calçados, faturando US$ 112 milhões (R$ 600 milhões);
  • Juazeiro é líder nacional na exportação de manga e registrou em 2024 uma produção para o mercado externo de R$ 131 milhões.

"Vamos tentar sensibilizar os norte-americanos para que eles vejam que o grande perdedor são eles próprios", diz o prefeito Andrei Gonçalves.

"Nesta época do ano, o único país que vende manga para os EUA é o Brasil. Outros países, como México e Peru, têm janela de exportação em outro momento", exemplifica.

Produção de manga para exportação da Special Fruit, em Juazeiro (BA)
Produção de manga para exportação da Special Fruit, em Juazeiro (BA) Imagem: Alexandro Auler/JC Imagem/Folhapress
Ele explica que, durante praticamente seis meses, a manga do Vale do São Francisco é exportada exclusivamente para os EUA. "No primeiro semestre, vendemos para países da Europa e do Oriente Médio. No segundo, só exportamos para os EUA. Estamos falando de um produto perecível, que vai ficar na árvore e apodrecer", lamenta.

Os nossos pequenos produtores compram no comércio local, e as lojas de fertilizantes e adubo funcionam como um banco: eles fornecem os insumos e, à medida que os produtores vão vendendo, vão pagando a dívida. Esse tarifaço pode causar um efeito cascata.
Andrei Gonçalves (MDB), prefeito de Juazeiro (BA)

Empresas norte-americanas em SP

Anderson Farias cita que o caso de São José dos Campos tem uma peculiaridade: além de atingir empresas brasileiras, afeta também companhias norte-americanas instaladas no município que exportam para os EUA. "Temos oito parques [industriais] montados lá. É o caso da Johnson & Johnson, que produz e exporta band-aid e que sofre também um impacto."

Fábrica da Johnson & Johnson em São José dos Campos (SP)
Fábrica da Johnson & Johnson em São José dos Campos (SP) Imagem: Divulgação
Achamos que o encontro vai surtir efeito porque nós, prefeitos, estamos na ponta e percebemos mais facilmente uma reclamação, por exemplo, da falta de manga no supermercado. A conversa vai abrir caminhos, e vamos apresentar uma carta ao fim, mostrando o quanto o Brasil representa na importação e que falamos de itens que os EUA não produzem.
Anderson Farias (PSD), prefeito de São José dos Campos (SP)

No caso da Embraer, o prefeito lembra que o setor ficou fora do tarifaço com a publicação da lista de isenções. Mas afirma que a tarifa de 10% aplicada coloca a empresa em "situação de desvantagem dentro do mercado". "Globalmente, essa taxa é zero", diz.

Outro ponto de impacto é que, no entorno, diversas empresas fornecedoras da Embraer também sofrem com a redução das vendas.

Reportagem

Texto que relata acontecimentos, baseado em fatos e dados observados ou verificados diretamente pelo jornalista ou obtidos pelo acesso a fontes jornalísticas reconhecidas e confiáveis.

