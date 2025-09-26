STF anula renovação forçada e autoriza Globo a desfiliar TV de Collor em AL

A Globo tentava desde o final de 2023 encerrar uma parceria de 50 anos, mas a TV Gazeta obteve na Justiça alagoana uma liminar para prorrogação compulsória do contrato por cinco anos. A emissora carioca havia comunicado dias antes dessa liminar que não renovaria o contrato ao final de 2023. A decisão foi mantida pelo STJ (Superior Tribunal de Justiça), o que levou a Globo a recorrer ao STF.

O argumento da Gazeta era de que a saída da Globo poderia resultar na falência do grupo, que está em recuperação judicial desde 2019. O plano de pagamento dos credores foi homologado no último dia 18.

Barroso argumentou em sua decisão que o julgamento do STJ "trouxe grave insegurança jurídica no setor de radiodifusão". "No caso concreto, há uma circunstância adicional a considerar. O Plenário do STF condenou Fernando Collor de Mello, ex-presidente da República e sócio do grupo controlador da TV Gazeta, pela prática dos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro; e Luiz Duarte Amorim, executivo da TV Gazeta, pela prática do crime de lavagem de dinheiro".

"Em diversas passagens, o acórdão condenatório registra que a estrutura empresarial da TV Gazeta foi usada para o recebimento de vantagens ilícitas e a ocultação de sua origem", completa.

Identifico grave lesão à ordem e à economia públicas que justifica o deferimento da providência pleiteada. Em juízo de cognição sumária sobre as teses jurídicas em discussão, próprio das medidas de contracautela, entendo que a ordem de renovação compulsória de contrato de afiliação não é um meio constitucionalmente legítimo para preservar a empresa. O entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça parece esvaziar o núcleo essencial do princípio da livre iniciativa, valor fundamental da República Federativa do Brasil.

Luís Roberto Barroso