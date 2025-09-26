STF anula renovação forçada e autoriza Globo a desfiliar TV de Collor em AL
No último dia útil de seu mandato como presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), o ministro Luís Roberto Barroso acolheu o pedido da Globo e revogou hoje a decisão que obrigava a emissora carioca a renovar contrato com a TV Gazeta, afiliada de Alagoas e que pertence ao ex-presidente Fernando Collor.
Com a decisão, a Globo tem uma nova afiliada em Alagoas: a TV Asa Branca, um grupo que já transmite o sinal da emissora no agreste de Pernambuco e tem estrutura montada desde 2023 para iniciar operações em Alagoas. A emissora passou a transmitir a Globo à meia-noite deste sábado. A emissora fez um comunicado oficial sobre a mudança.
Já a TV Gazeta fica sem bandeira, mas permanece no ar com uma programação local e tentar uma afiliação com outra emissora nacional. A coluna tenta contato com a direção da emissora para saber se pretendem recorrer.
A Globo tentava desde o final de 2023 encerrar uma parceria de 50 anos, mas a TV Gazeta obteve na Justiça alagoana uma liminar para prorrogação compulsória do contrato por cinco anos. A emissora carioca havia comunicado dias antes dessa liminar que não renovaria o contrato ao final de 2023. A decisão foi mantida pelo STJ (Superior Tribunal de Justiça), o que levou a Globo a recorrer ao STF.
O argumento da Gazeta era de que a saída da Globo poderia resultar na falência do grupo, que está em recuperação judicial desde 2019. O plano de pagamento dos credores foi homologado no último dia 18.
Barroso argumentou em sua decisão que o julgamento do STJ "trouxe grave insegurança jurídica no setor de radiodifusão". "No caso concreto, há uma circunstância adicional a considerar. O Plenário do STF condenou Fernando Collor de Mello, ex-presidente da República e sócio do grupo controlador da TV Gazeta, pela prática dos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro; e Luiz Duarte Amorim, executivo da TV Gazeta, pela prática do crime de lavagem de dinheiro".
"Em diversas passagens, o acórdão condenatório registra que a estrutura empresarial da TV Gazeta foi usada para o recebimento de vantagens ilícitas e a ocultação de sua origem", completa.
Identifico grave lesão à ordem e à economia públicas que justifica o deferimento da providência pleiteada. Em juízo de cognição sumária sobre as teses jurídicas em discussão, próprio das medidas de contracautela, entendo que a ordem de renovação compulsória de contrato de afiliação não é um meio constitucionalmente legítimo para preservar a empresa. O entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça parece esvaziar o núcleo essencial do princípio da livre iniciativa, valor fundamental da República Federativa do Brasil.
Luís Roberto Barroso
O que disse a Globo
Na ação, a emissora citou que o principal motivo para romper a relação de 50 anos é que Collor, o proprietário da TV, foi condenado pelo STF em maio de 2023 —ele cumpre pena de oito anos e dez meses de prisão pelos crimes de lavagem de dinheiro e corrupção.
No processo no STF, o procurador-geral da República, Paulo Gonet, emitiu parecer a favor da Globo. "A decisão proferida na origem e mantida pelo STJ impôs à concessionária de serviço de radiodifusão a prorrogação de contrato com afiliada em cujo quadro societário figura pessoa cuja presença pode ser considerada infração, havendo potencial óbice à manutenção da outorga do serviço", disse o PGR, em sua manifestação.
Havendo ameaça à adequada prestação de serviço público, configura-se o grave risco de lesão à ordem pública que justifica a concessão da contracautela.
Paulo Gonet, em manifestação ao STF
Além do PGR, houve no processo uma manifestação de interesse do governo federal em participar do caso, já que o Ministério das Comunicações aponta indícios de infração contra os serviços de radiodifusão na concessão.
O motivo questionado é a permanência de Collor na gestão da empresa. Por lei, é vedado que pessoas com condenação desse tipo, com trânsito em julgado (quando não cabe mais recurso), exerçam essa função em emissora com concessão pública.
Entenda a disputa
A Globo entrou com ação no STF, no dia 24 de agosto, pedindo a suspensão dos efeitos da decisão da 3ª Turma do STJ, em 19 de agosto, que determinou a renovação compulsória do contrato de afiliação entre a emissora e a Gazeta pelo prazo de cinco anos.
Para a Globo, a decisão do STJ "viola frontalmente as ordens pública e social, ao comprometer o exercício legítimo da liberdade de programação e expressão por meio da imposição de vínculo com uma afiliada que não mais atende aos padrões éticos, editoriais e reputacionais exigidos pela emissora nacional".
O contrato de afiliação, portanto, não é apenas um acordo comercial. Ele é um mecanismo de densificação da liberdade de expressão e de programação, que pressupõe sinergia editorial, confiança institucional e alinhamento ético entre as partes. Sem esses elementos, a hipótese é de controle da programação e da liberdade de expressão das emissoras, obrigando-as a associar seus conteúdos a espaços de divulgação contrários a seus padrões éticos e criativos.
TV Globo, ao se manifestar na ação
Na audiência do STJ, o advogado da TV Gazeta, Carlos Gustavo Rodrigues de Matos, alegou que a emissora foi surpreendida, sem qualquer notificação prévia, com o fim da parceria. Ele voltou a dizer que o contrato com a emissora é essencial para a saúde financeira do grupo.
"A empresa investiu R$ 30 milhões em renovação de equipamentos para propagação do sinal da Globo em todo o estado. Somos a maior rede de comunicação de Alagoas, que emprega 400 pessoas; e esse contrato representa 100% da receita da TV Gazeta e 75% de todo o grupo, composto por mais nove rádios", disse na ocasião.
A situação da expectativa de renovação não era somente de mais um contrato, mas da segunda relação mais longa [da Globo] do país: são 50 anos de uma parceria, de um negócio jurídico em que, durante toda a sua história, não há sequer uma notificação, uma observação quanto à má qualidade da prestação da TV Gazeta.
Carlos Gustavo Rodrigues de Matos, advogado
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.