Carlos Madeiro

Carlos Madeiro

Avião com prefeito de João Pessoa faz pouso de emergência na PB após pane

Carlos Madeiro
Colunista do UOL
Atualizada em
O avião que transportava o prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena (PP), apresentou uma pane técnica e precisou realizar um pouso de emergência na manhã de hoje próximo a Alagoa Grande (PB). Apesar do susto, o prefeito, seus assessores e o piloto estão bem.

O prefeito voltava de São José de Piranhas (PB), sua cidade natal, onde ele participou de festa ontem à noite.

O avião teve uma pane, e piloto informou que iria fazer um pouso forçado. As quatro pessoas que estavam na aeronave foram resgatadas por um trator, que foi até o local de difícil acesso, e depois devem pegar um carro para retornarem a João Pessoa.

Cícero é pré-candidato ao governo da Paraíba e lidera as pesquisas de intenção de voto. Ele tem aproveitado os fins de semana para visitar o interior e se tornar um nome mais conhecido fora da capital.

