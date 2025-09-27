Assine UOL
Como um racha na política da Paraíba explica afagos de Hugo Motta a Lula

Errata: este conteúdo foi alterado
Nabor Wanderley, pai de Motta e prefeito de Patos, recebe de Lula o Selo Nacional Compromisso com a Alfabetização MEC 2024
Nabor Wanderley, pai de Motta e prefeito de Patos, recebe de Lula o Selo Nacional Compromisso com a Alfabetização MEC 2024 Imagem: Dvulgação

As falas agradáveis aos ouvidos de Lula feitas pelo presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), não foram um gesto olhando apenas para Brasília. Elas podem ser melhor entendidas ao ver o cenário político da Paraíba, onde a base lulista rachou recentemente. E Motta tem interesse além da sua reeleição em 2026.

Para entender é preciso viajar 309 km de João Pessoa até Patos, cidade governada por Nabor Wanderley (Republicanos). Pai de Hugo Motta, o prefeito é pré-candidato ao Senado e, atrás nas pesquisas, precisa entrar numa chapa forte e ter o apoio de Lula.

Nos últimos dias, pai e filho foram cobrados em suas bases por Motta ter pautado a urgência do projeto de anistia, no dia 17. As críticas pesaram para a família, já que Patos é um reduto histórico da família, mas também é uma região lulista —em 2022, o presidente teve 66,32% dos votos válidos.

O que houve na Paraíba?

O apoio de Lula a Nabor, que nunca foi dado como certo, se tornou ainda mais incerto por causa do rompimento do prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena (sem partido), com o governador João Azevedo (PSB). Apesar de rachados, ambos são aliados de Lula.

O prefeito da capital saiu do PP no início do mês após perceber que seria preterido na escolha do grupo para disputar o governo. Ele agora flerta com o MDB, do senador Veneziano Vital do Rêgo, que é aliado histórico de Lula e deu garantia da legenda para ele disputar o executivo estadual.

E uma foto mostrou que a luta por Lula será intensa. Veneziano levou Cícero a um encontro com o presidente nacional do PT, Edinho Silva, na última quarta-feira em Brasília. A imagem foi lida localmente como uma aproximação do PT com um ex-aliado do governador.

Cícero, Edinho e o deputado federal Mersinho Lucena (PP)
Cícero, Edinho e o deputado federal Mersinho Lucena (PP) Imagem: Reprodução

Veneziano quer fazer Cícero, líder hoje nas pesquisas de intenção de voto, o candidato ao governo de Lula na Paraíba. Para tentar atrair o PT, ele oferece ao partido a indicação do nome da outra vaga ao Senado.

Isso complicou para Motta

O racha da base coloca Lula em saia justa na Paraíba, já que o governador planeja apoiar seu vice, Lucas Ribeiro (PP) —sobrinho do ex-ministro Aguinaldo Ribeiro (PP)— ao governo.

Motta tem visto a movimentação e, segundo fontes ouvidas pela coluna da Paraíba, tenta chegar perto de Lula para emplacar o plano eleitoral. Na terça-feira, por exemplo, ele barrou a indicação do deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) como líder da minoria, o que foi entendido como um ato de aproximação. Ontem, ele citou que Lula foi "eleito três vezes, já caminhando para a sua quarta eleição".

Como na Paraíba o Republicanos é uma das maiores forças hoje, com presidente da Assembleia e três deputados federais, Motta tenta emplacar o pai na disputa ao Senado em uma uma chapa com Lucas e João, o que seria o cenário perfeito para ele. "Seria um casamento perfeito, e Hugo vai ajudar na Câmara a partir de agora", diz um político aliado.

A costura ainda deve oferecer ao PT que indique o vice-governador na chapa, o que automaticamente garantiria o apoio de Lula. Localmente, o PT está em silêncio, sem sinalizar qualquer escolha —até porque sabe que a decisão pode vir pelo diretório nacional.

Pesa a favor desse do grupo de Nabor o fato de que Lucas deve assumir o governo a partir de abril com a renúncia de João e teria a máquina na mão em 2026. A força de Motta em Brasília, apoiando pautas do governo, também é vista como um fiel da balança.

E a importância de Lula para Nabor está clara na pesquisa Big Data divulgada na quinta-feira: o pai de Motta apareceu apenas na 5ª posição entre os principais nomes que se apresentam hoje na disputa ao Senado:

  • João Azevedo - 27%
  • Veneziano - 18%
  • Pedro Cunha Lima (PSD) - 13%
  • Marcelo Queiroga (PL) - 10%
  • Nabor - 8%

Levantamento ouviu 1.200 pessoas entre os dias 23 e 24 de setembro, e a margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos.

Errata:

o conteúdo foi alterado

  • Diferentemente do informado em versão anterior deste texto, Lucas Ribeiro é sobrinho de Aguinaldo Ribeiro, e não filho. A informação foi corrigida.

