Como um racha na política da Paraíba explica afagos de Hugo Motta a Lula

Veneziano quer fazer Cícero, líder hoje nas pesquisas de intenção de voto, o candidato ao governo de Lula na Paraíba. Para tentar atrair o PT, ele oferece ao partido a indicação do nome da outra vaga ao Senado.

Isso complicou para Motta

O racha da base coloca Lula em saia justa na Paraíba, já que o governador planeja apoiar seu vice, Lucas Ribeiro (PP) —sobrinho do ex-ministro Aguinaldo Ribeiro (PP)— ao governo.

Motta tem visto a movimentação e, segundo fontes ouvidas pela coluna da Paraíba, tenta chegar perto de Lula para emplacar o plano eleitoral. Na terça-feira, por exemplo, ele barrou a indicação do deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) como líder da minoria, o que foi entendido como um ato de aproximação. Ontem, ele citou que Lula foi "eleito três vezes, já caminhando para a sua quarta eleição".

Como na Paraíba o Republicanos é uma das maiores forças hoje, com presidente da Assembleia e três deputados federais, Motta tenta emplacar o pai na disputa ao Senado em uma uma chapa com Lucas e João, o que seria o cenário perfeito para ele. "Seria um casamento perfeito, e Hugo vai ajudar na Câmara a partir de agora", diz um político aliado.

A costura ainda deve oferecer ao PT que indique o vice-governador na chapa, o que automaticamente garantiria o apoio de Lula. Localmente, o PT está em silêncio, sem sinalizar qualquer escolha —até porque sabe que a decisão pode vir pelo diretório nacional.