Líder na educação pública no país, Sobral (CE) mergulha em guerra PCC x CV
Nos últimos anos, Sobral (CE) se tornou o destaque nacional em qualidade de educação pública, com notas altíssimas em avaliações e premiações até internacionais. Mas, ao mesmo tempo, a cidade também é palco de uma sangrenta disputa entre PCC (Primeiro Comando da Capital) e CV (Comando Vermelho).
A guerra de facções é a principal linha de investigação do atentado que deixou dois adolescentes mortos e três feridos em uma escola na manhã desta quinta-feira (25). Os suspeitos foram identificados, e um foi detido ontem, e outro segue foragido.
Segundo apurou a coluna, a polícia já sabe que se trata de uma execução, e a suspeita seria de que integrantes do PCC tenham atingido alunos que moram em áreas controladas pelo CV. A motivação exata ainda é apurada.
Imagens de uma câmera de segurança mostraram dois homens que chegaram de moto e, em uma ação que durou menos de 30 segundos, fizeram cerca de 15 disparos e fugiram. Ninguém foi preso.
A suspeita de ataque de facção é reforçada porque alunos da escola já haviam sido ameaçados. Segundo a ONG Visão Mundial, estudantes que moram em área comandada pela facção rival são ameaçados de morte durante o caminho para escola ou por mensagens no WhatsApp.
Essa situação foi informada por ofício enviado em agosto à Secretaria de Educação do Ceará, quando pediu a transferência cm "máxima urgência" de um estudante da escola Luiz Felipe, alvo do atentado de quinta, citando que o medo da morte o fez perder o semestre com 125 faltas.
Em nota, a pasta afirmou que o estudante citado pela não foi vítima do atentado e que a Coordenadoria Regional de Desenvolvimento da Educação da área "tem tratado da referida solicitação, seguindo os trâmites necessários"
Depois da repercussão do atentado na escola, o governador Elmano de Freitas foi até Sobral e teve reunião com prefeito e chefes locais da polícia e anunciou gabinete extraordinário da Secretaria de Segurança para atuar em Sobral "até que a situação se normalize".
"Além disso, estou enviando para a Assembleia uma lei que permite ao Estado comprar parte das férias dos policiais. Com isso, teremos mais efetivo nas ruas. Não descansaremos até que esses criminosos sejam presos e a paz volte a reinar na cidade."
Escalada de mortes
As facções agem com violência ao avançarem por territórios. Isso não é apenas marcado por mortes, mas também ameaças, proibições de circulação e ordens de ações violentas.
Um caso emblemático ocorreu em setembro de 2024, às vésperas da eleição, quando uma série de ataques do CV foi realizada a atos da candidata a prefeita Izolda Cela (PSB). À época, ela era apoiada pelo prefeito Ivo Gomes (PSB), mas acabou derrotada pelo atual prefeito Oscar Rodrigues (União).
Quatro pessoas chegaram a ser presas e duas estão foragidas porque se escondem, como outros chefes do grupo cearense, na cidade no Rio de Janeiro. A polícia fez uma megaoperação no final de maio para tentar prender esses líderes, mas eles fugiram.
A guerra viveu, nos últimos meses, momentos de altas e baixas. Em janeiro, por exemplo, o número de mortes teve seu ápice. Nesse caso, um dos chefes do CV local, conhecido como "2M", postou no Instagram a decretação da morte de pessoas.
Após uma aparente tranquilidade de fevereiro a maio, em junho o número de assassinatos disparou, o que indica um momento de alta na disputa. Nos últimos três meses foram 39 homicídios registrados na cidade.
Mortes por mês:
- Janeiro - 17
- Fevereiro - 4
- Março - 8
- Abril - 4
- Maio - 3
- Junho - 13
- Julho - 13
- Agosto - 13
O professor Luiz Fábio Paiva, coordenador do Laboratório de Estudos da Violência da UFC (Universidade Federal do Ceará), explica que no Ceará o PCC tem disposição peculiar em que também disputa territórios.
"Ela não é uma organização tão territorializada com o CV, mas aqui tem pontos no interior estratégicos para distribuição de mercadorias ilegais. Isso faz com que o PCC tenha de defender determinadas posições", diz.
Além disso, ele lembra que fora a disputa nacional dessas facções, o contexto do crime envolve integrantes cearenses, que já têm rixas e rivalidades locais. "Isso, uma hora ou outra, traz acertos de contas em função de enfrentamentos e dinâmicas locais. Nem sempre os casos são replicações de como elas atuam nos seus estados de origem".
Outro ponto que Paiva destaca é que a atuação dessas facções é sempre muito dinâmica. "Como não há outro tipo de regulação entre esses grupos, que não seja a própria violência, essas situações em algum momento acabam atingindo a sociedade e repercutindo com uma situação que foge de determinados repertórios".
O UOL pediu à SSPDS uma fonte para falar sobre a questão do combate às facções na cidade, mas não teve retorno.
Educação segue voando
Se na violência a cidade sofre, na educação vai de vento em popa. Em 2023 (dados mais recentes), Sobral teve nota 9,6 nos anos iniciais do Ideb, novamente a maior do país entre escolas públicas dos municípios com mais de 70 mil habitantes.
Também conquistou, pela quarta vez, o primeiro lugar no IOEB (Índice de Oportunidades da Educação Brasileira) 2023 entre as cidades com mais de 100 mil habitantes.
Em 2022, foi destaque no Prêmio Educador Nota 10, quando professores da rede municipal foram finalistas entre os melhores projetos pedagógicos do Brasil. O município também foi um dos vencedores do Prêmio Excelência em Educação, concedido pelo BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento), que destacou o modelo de gestão educacional sobralense como uma das experiências mais bem-sucedidas da América Latina.
Segundo especialistas, o diferencial de Sobral está na combinação de política de inclusão de alunos na idade certa, formação continuada de professores, acompanhamento pedagógico, avaliação constante da aprendizagem e valorização da educação infantil como base do desenvolvimento social.
