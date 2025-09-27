Líder na educação pública no país, Sobral (CE) mergulha em guerra PCC x CV

Imagens de uma câmera de segurança mostraram dois homens que chegaram de moto e, em uma ação que durou menos de 30 segundos, fizeram cerca de 15 disparos e fugiram. Ninguém foi preso.

0:00 / 0:00 Siga UOL Notícias no

A suspeita de ataque de facção é reforçada porque alunos da escola já haviam sido ameaçados. Segundo a ONG Visão Mundial, estudantes que moram em área comandada pela facção rival são ameaçados de morte durante o caminho para escola ou por mensagens no WhatsApp.

Essa situação foi informada por ofício enviado em agosto à Secretaria de Educação do Ceará, quando pediu a transferência cm "máxima urgência" de um estudante da escola Luiz Felipe, alvo do atentado de quinta, citando que o medo da morte o fez perder o semestre com 125 faltas.

Em nota, a pasta afirmou que o estudante citado pela não foi vítima do atentado e que a Coordenadoria Regional de Desenvolvimento da Educação da área "tem tratado da referida solicitação, seguindo os trâmites necessários"

Depois da repercussão do atentado na escola, o governador Elmano de Freitas foi até Sobral e teve reunião com prefeito e chefes locais da polícia e anunciou gabinete extraordinário da Secretaria de Segurança para atuar em Sobral "até que a situação se normalize".