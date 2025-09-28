Erros, brigas e 'agiotas': CSA afunda da Série A à Série D em apenas 6 anos

Na segunda-feira (22), o presidente do Conselho Deliberativo, Clauwerney Ferreira, deu uma coletiva e afirmou que só de contas a pagar o CSA tem dívida de R$ 1 milhão. "E todo dia surgem novos boletos que não estavam contabilizados". Ele afirma também que Miriam fez empréstimos com "agiotas" sem a autorização do conselho.

Clauwerney Ferreira ainda fez acusações a Miriam de pagamentos de premiações a jogadores e comissão técnica em valores "absurdos", enquanto direitos como 13º e férias de 2024 não foram pagos a outros funcionários. "Teve jogador que recebeu R$ 60 mil", alegou.

Mirian Monte, ex-presidente do CSA Imagem: Divulgação

Miriam rebate e afirma que, quando assumiu o clube em março de 2024, tinha apenas R$ 1 milhão em caixa e foi necessário recorrer a empréstimos para garantir o fluxo de caixa. Os "agiotas", na verdade, seriam conselheiros, diretores e torcedores. "Quem emprestou esses valores sem juros foram grandes azulinos", afirmou.

No dia seguinte ao seu afastamento, ela assinou sua renúncia ao chamar sua retirada do cargo de golpe. Disse que deixou o clube com R$ 848 mil em conta e uma previsão de receita de R$ 4 milhões. Também foi explicado que os bichos pagos foram proporcionais às premiações recebidos pelos avanços de fases nas competições.

Ano parecia de redenção

O ano do CSA começou animando o torcedor. Com atuações convincentes, o time acumulou feitos como eliminar o Grêmio na Copa do Brasil e chegar à semifinal da Copa do Nordeste. Mas na Série C, principal competição de 2025, o time foi mal: poucas vezes esteve no G8 e o rendimento desabou na reta final. A equipe acabou rebaixada com 22 pontos em 19 jogos.