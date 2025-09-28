Erros, brigas e 'agiotas': CSA afunda da Série A à Série D em apenas 6 anos
Em novembro de 2018, quando goleou o Juventude por 4 a 0 em Caxias do Sul (RS), o CSA conseguiu uma façanha até hoje única no futebol brasileiro: sair da Série D e alcançar a Série A com três acessos consecutivos. Era um clube sem débitos e organizado.
Os tempos de ouro passaram como um foguete, e este ano o time caiu para a quarta divisão, concluindo em apenas uma década o caminho de ida e volta. Não bastasse a queda, o clube está endividado, sem comando e em meio a um processo de recuperação judicial. Não bastasse, sofre com troca de farpas entre ex e atuais dirigentes do clube —que tem o slogan "união e força".
A queda do último dia 30 de agosto foi a gota d'água para que a então presidente Miriam Monte fosse afastada do cargo pelo Conselho Deliberativo. Dois dias após o rebaixamento, a tiraram alegando "gestão temerária".
Na segunda-feira (22), o presidente do Conselho Deliberativo, Clauwerney Ferreira, deu uma coletiva e afirmou que só de contas a pagar o CSA tem dívida de R$ 1 milhão. "E todo dia surgem novos boletos que não estavam contabilizados". Ele afirma também que Miriam fez empréstimos com "agiotas" sem a autorização do conselho.
Clauwerney Ferreira ainda fez acusações a Miriam de pagamentos de premiações a jogadores e comissão técnica em valores "absurdos", enquanto direitos como 13º e férias de 2024 não foram pagos a outros funcionários. "Teve jogador que recebeu R$ 60 mil", alegou.
Miriam rebate e afirma que, quando assumiu o clube em março de 2024, tinha apenas R$ 1 milhão em caixa e foi necessário recorrer a empréstimos para garantir o fluxo de caixa. Os "agiotas", na verdade, seriam conselheiros, diretores e torcedores. "Quem emprestou esses valores sem juros foram grandes azulinos", afirmou.
No dia seguinte ao seu afastamento, ela assinou sua renúncia ao chamar sua retirada do cargo de golpe. Disse que deixou o clube com R$ 848 mil em conta e uma previsão de receita de R$ 4 milhões. Também foi explicado que os bichos pagos foram proporcionais às premiações recebidos pelos avanços de fases nas competições.
Ano parecia de redenção
O ano do CSA começou animando o torcedor. Com atuações convincentes, o time acumulou feitos como eliminar o Grêmio na Copa do Brasil e chegar à semifinal da Copa do Nordeste. Mas na Série C, principal competição de 2025, o time foi mal: poucas vezes esteve no G8 e o rendimento desabou na reta final. A equipe acabou rebaixada com 22 pontos em 19 jogos.
Em meio à crise técnica do time e turbulência fora das quatro linhas, a direção tomou uma decisão que chateou a maioria dos torcedores: demitiu o técnico Higo Magalhães às vésperas do duelo de ida contra o Vasco pela Copa do Brasil, e trouxe o experiente Márcio Fernandes.
Higo tinha chegado no meio de 2024 e salvou o CSA do rebaixamento naquele ano ainda. Como o desempenho de Márcio foi ruim, ele foi acionado e aceitou ser recontratado 14 dias depois de sua demissão, mas não conseguiu evitar o pior.
O rebaixamento veio após perder para o Brusque por 2 a 0. A entrada no Z4 da Série D só ocorreu na última rodada, quando os sites de estatísticas apontavam chance de rebaixamento menor que 1%, já que só uma combinação exata de derrota e mais três resultados o rebaixaria —e fatidicamente foi o que aconteceu.
Sobre o rebaixamento, a presidente Mirian Monte atribui "ao desgaste físico, ao deslumbramento de alguns atletas devido às copas e também às obscuridades do futebol", citando também que havia uma "banda podre" dentro do CSA que prejudicou o desempenho.
"Nessa jornada, eu conheci muitas pessoas que me decepcionaram profundamente, que se deixaram levar pela ganância, pela mesquinhez", afirmou.
Para o comentarista esportivo Alberto Oliveira, da CBN Maceió, o clube falhou "no mais importante": o gerenciamento do Departamento de Futebol. "Quando o time apresentou problemas na [Série C], ele se reforçou muito mal. Foram oito contratados, ninguém foi titular", diz, citando ainda que a desunião se tornou marca do clube nos últimos cinco anos.
Essas quedas vêm de uma junção de fatores fora de campo. As divergências entre dirigentes marcam o CSA desde quando ele estava em alta, nas série A ou B. Depois do rebaixamento para a Série B, houve muita divergência entre poderes deliberativo e executiva. Isso causou problemas para o CSA.
Alberto Oliveira
Sede "afundou"
Em meio a tudo isso, o CSA viveu uma situação completamente atípica: o clube foi uma das vítimas do afundamento do subsolo de Maceió, que atingiu em cheio o bairro do Mutange, onde estava sua histórica sede e CT. Em março de 2020, o local teve de ser desocupado por prevenção devido ao risco de desabamento.
O clube se mudou provisoriamente para a antiga sede do Corinthians Alagoano —time que já encerrou as suas atividades—, onde ficou até junho de 2023. Com a indenização de R$ 31 milhões paga pela Braskem (empresa responsável pelo afundamento), o CSA ergueu um novo CT no bairro do Benedito Bentes.
Mas o projeto não foi concluído. Além dos campos e da estrutura médica e de academia, o CT iria ter um hotel com 170 leitos, que além de abrigar a equipe nas vésperas de jogos em casa, poderia ser alugado para times que viessem jogar em Maceió e também teria reservas para turismo de fim de semana.
Recuperação judicial
A crise vai além do campo, e o CSA está em recuperação judicial desde 2023. O processo, segundo o ex-presidente Rafael Tenório, foi necessário para readequar a parte financeira do clube após a queda de 2022. O valor de devido citado à época era R$ 20 milhões.
Empresário e suplente do senador Renan Calheiros (MDB), Tenório era presidente do clube no período dos três acessos e deixou o CSA ao final de 2021, quando apoiou na eleição o seu então vice, Omar Coêlho. Antes, Tenório chegou a pedir para prorrogar seu cargo por mais um ano para concluir as obras no novo CT, mas o Conselho Deliberativo negou.
Não demorou, e a aliança foi rompida: Rafael passou a ser crítico de Omar. O CSA caiu para a C em 2022, mas pior que isso, voltou a viver com débitos. "Eu deixei o clube enxuto, com tudo pago e R$ 4,2 milhões em caixa. Ele destruiu tudo em sete meses", diz Tenório.
Omar morreu em maio de 2023, seis meses após renunciar ao cargo. Pouco após deixar o clube, ele deu entrevista em que admitiu o passivo, mas argumentou que foi para "tentar de salvar o clube do rebaixamento", e que o valor seria "insignificante para um clube de futebol".
Nova briga com vice
Rafael voltou à presidência do CSA em janeiro de 2023 para pedir recuperação judicial. Ficou por pouco mais de um ano: em março de 2024, após uma série de resultados ruins no começo do ano e insatisfeito com críticas —que dizia ser "ingratidão"—, Rafael renunciou ao cargo alegando questões médicas e pessoais.
Aí começaria outra divergência. A renúncia seria feita em conjunto com a vice Mirian Monte, mas ela decidiu assumir o cargo na vacância do titular. "Não tenho questão médica ou pessoal que me impossibilitem", disse ela, após Rafael anunciar sua saída.
Hoje, a situação do CSA é de total incerteza. O vice-presidente do clube, o empresário Robson Rodas, declinou da ideia de assumir o cargo, e o Conselho Deliberativo prevê apenas novas eleições quando a apuração for concluída.
Sem alguém para assinar papéis, o CSA não conseguiu inscrever o time sub-15 no Campeonato Alagoano e deve perder de assinar o contrato para colocar o CT à disposição da Fifa na Copa do Mundo feminina de 2027, que ocorre no Brasil.
Para 2026, o CSA tem no calendário quatro competições, e só uma delas tem cota garantida (a Copa do Brasil). Ainda disputará Campeonato Alagoano, Série D e Copa Alagoas. Com a redução de datas o fim da pré-Copa do Nordeste, o clube não vai participar do rentável torneio regional, como fez nos últimos anos por ter sido 3º colocado no estadual de 2025.
