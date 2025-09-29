Alunos montam 'motel' e simulam sexo em apresentação em escola do Maranhão
Alunos do ensino médio do Centro de Ensino Acrísio Figueiredo, em São João Batista (MA), fizeram uma apresentação em que usaram uma tenda como se fosse um motel, onde simularam atos sexuais.
O vídeo com a apresentação no pátio da escola durante uma gincana escolar viralizou no sábado e gerou repúdio da Seduc (Secretaria de Estado da Educação), que alegou que os estudantes alteraram o roteiro sem prévia informação e autorização. A data do evento não foi informada.
Em nota, a pasta disse que "repudia a exposição indevida de estudantes e mantém seu compromisso com um ensino de qualidade e com a formação integral dos maranhenses".
Para a apresentação, dois estudantes entram na tenda com o nome motel, se deitam e passam a encenar uma suposta relação sexual. Além disso, os adolescentes ainda fazem danças eróticas na apresentação.
A gestora Regional de Educação, Maria da Purificação Nunes Costa Soares, considerou a apresentação "totalmente inadequada". "Ressalto que tal atividade não foi prevista no plano de ação da escola encaminhado a esta Unidade Regional de Educação (URE), o que evidencia não apenas a ausência de alinhamento com as diretrizes pedagógicas estabelecidas, como também demonstra a inexperiência da gestão responsável pela sua autorização e o despreparo do professor envolvido", disse em nota.
Segundo a Seduc, a apresentação foi feita durante uma disputa interclasses, que é uma atividade prevista no plano anual da escola há quatro anos.
"O evento, que tem foco no desenvolvimento artístico, cultural, esportivo e solidário, tem seu planejamento, incluindo as músicas, previamente aprovado com professores e gestão", diz o texto.
A Seduc esclarece que uma turma substituiu sem autorização uma música do repertório combinado, sem aviso prévio. A direção reconheceu o fato, pediu desculpas à comunidade e destacou o caráter isolado da ocorrência, prestando solidariedade aos alunos expostos indevidamente em redes, com impactos em seu bem-estar.
Nota da Seduc
Já os alunos da turma defenderam a direção da escola e o professor que montou a apresentação com os alunos. O texto chama os comentários com críticas como "maldosos e hipócritas" e explica que a apresentação foi feita na atividade de encenação de uma música. "Cada aluno tentou fazer o melhor, sem agredir ou ferir nenhuma pessoa ou segmento".
