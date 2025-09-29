Alunos montam 'motel' e simulam sexo em apresentação em escola do Maranhão

Para a apresentação, dois estudantes entram na tenda com o nome motel, se deitam e passam a encenar uma suposta relação sexual. Além disso, os adolescentes ainda fazem danças eróticas na apresentação.

A gestora Regional de Educação, Maria da Purificação Nunes Costa Soares, considerou a apresentação "totalmente inadequada". "Ressalto que tal atividade não foi prevista no plano de ação da escola encaminhado a esta Unidade Regional de Educação (URE), o que evidencia não apenas a ausência de alinhamento com as diretrizes pedagógicas estabelecidas, como também demonstra a inexperiência da gestão responsável pela sua autorização e o despreparo do professor envolvido", disse em nota.

Segundo a Seduc, a apresentação foi feita durante uma disputa interclasses, que é uma atividade prevista no plano anual da escola há quatro anos.

"O evento, que tem foco no desenvolvimento artístico, cultural, esportivo e solidário, tem seu planejamento, incluindo as músicas, previamente aprovado com professores e gestão", diz o texto.