Renan e Lira brigam pelo IR, mas estão de olho nas urnas de Alagoas em 2026
O senador Renan Calheiros (MDB-AL) e o deputado federal Arthur Lira (PP-AL) são adversários declarados e estão no centro de um duelo em torno do projeto de isenção do IR para quem ganha até R$ 5 mil. Mas, por trás dessa disputa pela paternidade do projeto, está na verdade um embate inédito que os dois devem travar nas urnas de Alagoas em 2026.
Numa jogada já de olho na pré-campanha, Renan resgatou um projeto de 2019 do Senado e, a toque de caixa, conseguiu aprová-lo na Comissão de Assuntos Econômicos para tentar "furar" o projeto relatado por Lira na Câmara, que estava travado por outras votações, como a PEC da Blindagem.
Ao mesmo tempo, em acordo com o presidente Hugo Motta (Republicanos-PB) e líderes da casa, Lira anunciou que o projeto original da Câmara —costurado junto com o governo Lula— será votado na quarta-feira. Se isso ocorrer mesmo, o esforço de Renan no Senado, na prática, terá sido em vão.
O interesse popular na causa é evidente: ambas as propostas, se aprovadas, devem beneficiar 16 milhões de brasileiros.
Renan pouco ligou para o descarte que o projeto do Senado deve ter e usou as redes para propagandear e comemorar a aprovação —e, claro, alfinetar a Câmara. "O cronograma do IR na Câmara teve gaveta de 7 meses e blindagem BBB (bets, bilionários e bancos)", disse.
O cronograma do IR na Câmara teve gaveta de 7 meses e blindagem BBB (bets, bilionários e bancos). No Senado a isenção foi ágil, unânime e preserva os mais pobres, além do REFIS. O teor e o cronograma do Senado fazem toda diferença.-- Renan Calheiros (@renancalheiros) September 25, 2025
Sem citar nomes, Lira respondeu em seu X: "É reprovável que alguns oportunistas queiram fazer politicagem com o projeto de isenção do IR".
O texto da isenção do Imposto de Renda foi elaborado com muito diálogo entre todos, que deixaram suas diferenças de lado para construir um projeto importante para o Brasil. É reprovável que alguns oportunistas queiram fazer politicagem com o projeto de isenção do IR.-- Arthur Lira (@ArthurLira_) September 25, 2025
Um prefeito no meio do caminho
Renan e Arthur são pré-candidatos às duas vagas ao Senado de Alagoas e podem vencer juntos. Mas a eleição não será fácil, e ambos sabem disso e querem se armar ao máximo para evitar a derrota.
Pesquisa Real Time Big Data divulgada na última quarta-feira aponta Renan à frente em seis cenários, mas com uma ressalva: quando o prefeito de Maceió, João Henrique Caldas, o JHC (PL), entra na disputa, as posições mudam.
Nesse caso, o emedebista aparece em segundo:
- JHC - 32%
- Renan - 22%
- Arthur - 13%
O levantamento ouviu 1.200 pessoas entre os dias 22 e 23 de setembro, com margem de erro de três pontos percentuais.
A entrada de JHC na disputa é incerta. Ele teria feito um acordo em Brasília de que não sairia candidato em 2026 para que Lula indicasse sua tia Marluce Caldas ao STJ — o que foi concretizado em 10 de julho, após nove meses da indicação na lista tríplice.
Mas JHC nunca confirmou esse suposto acordo. Caso tenha existido, ele ainda poderia rompê-lo, avaliam políticos locais, citando que não seria a primeira vez que ele faria isso. "Em 2024, ele tinha um acerto de que o grupo de Lira indicaria o vice [de sua chapa}, mas ele escolheu um nome seu", lembra um adversário.
Aliados de JHC dizem que ele vai disputar o governo do estado, como sempre esteve previsto. Mas há um problema: nesse cenário, JHC aparece em segundo lugar na pesquisa Big Data, atrás do ministro Renan Filho (MDB), que deve tentar voltar ao Palácio República dos Palmares (foi governador entre 2015 e 2022).
- Renan Filho - 49%
- JHC - 43%
JHC e os acordos
O prefeito tem acordo conhecido com Lira e com o vice-prefeito Rodrigo Cunha (Podemos), que renunciou ao Senado em 2024 e cedeu a vaga à mãe de JHC, Eudocia Caldas (PL), primeira suplente. Em troca, receberia a cadeira de prefeito em abril de 2026, com a renúncia do titular.
Com Arthur, o acordo prevê JHC candidato ao governo em dobradinha majoritária em 2026.
JHC, no entanto, não sinaliza seus planos, o que levou Arthur a iniciar sua pré-campanha sozinho pelo interior: tem rodado cidades praticamente todos os fins de semana.
Nos bastidores, fala-se que Arthur Lira está decidido a disputar o Senado, sem chance de recuar para tentar a reeleição na Câmara. Para seu lugar, deve lançar o filho, Álvaro Lira, o Alvinho, de 18 anos, hoje gestor administrativo da Prefeitura da Barra de São Miguel.
Diante do cenário em que JHC aparece com muito mais chances ao Senado, a aposta mais forte hoje é que ele saia pela vaga a Brasília, deixando Renan e Arthur, em tese, com apenas uma vaga a disputar, o que deixará a eleição mais tensa.
Se decidir ficar na prefeitura até 2028, JHC romperia o acordo com o vice Rodrigo Cunha, que espera assumir o executivo de Maceió.
Arthur terá dificuldades mesmo sem JHC
Mesmo que JHC não concorra ao Senado, dois nomes são vistos como adversários fortes ao Senado, em especial para Arthur. São eles: o deputado federal Alfredo Gaspar (União), relator da CPMI do INSS, e o ex-deputado estadual Davi Davino Filho (Republicanos). Ambos aparecem atrás de Renan, mas à frente de Arthur na pesquisa.
Davi é aliado de longa data de Arthur e dificilmente sairia candidato sem acordo.
Já Alfredo é mais incerto: ex-secretário de Segurança Pública no governo Renan Filho, ele traiu e rompeu com o grupo calheirista para apoiar Jair Bolsonaro em 2022. Testado em pesquisas, ele aparece em segundo lugar em todos os cenários sem JHC.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.