Brasil melhora combate à fome, mas falha em 90% de metas de desenvolvimento

A Agenda 2030 é um plano global adotado pelas Nações Unidas em 2015, que estabelece metas como erradicar a pobreza, proteger o planeta e garantir prosperidade para todos.

O Relatório Luz aponta que o Brasil teve avanços significativos nos últimos dois anos, mas o panorama de 2024 revela uma "combinação de retrocessos e estagnações em áreas cruciais", que aprofundam desigualdades históricas e colocam em risco as metas acordadas internacionalmente.

É longa e urgente a lista de prioridades que a paz e o bem-estar social demandam no Brasil. A começar pela resolução do contínuo ataque aos povos indígenas, passando pela maior população em situação de rua dos últimos tempos e pela crescente violência urbana.

Relatório Luz

Onde o Brasil retrocedeu em 2024

Entre os pontos citados como negativos está a violência contra as mulheres, que atingiu níveis recordes. Segundo o documento, são seis anos de retrocesso, com registros de feminicídios crescendo 4,8% em 2024.

Além disso, 37,5% das mulheres relataram ter sofrido alguma forma de violência nos últimos 12 meses, a maior prevalência desde 2017.