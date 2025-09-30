Collor tenta deixar sua TV, ex-afiliada da Globo, para salvar concessão

O ex-presidente Fernando Collor fez um pedido para que o juiz da recuperação judicial de suas empresas em Alagoas o autorize a sair do quadro de sócios da TV Gazeta, ex-afiliada da Globo no estado.

A medida foi solicitada porque o Ministério das Comunicações notificou a emissora avisando que a permanência de Collor e do diretor-executivo Luís Amorim no cargo iriam resultar na perda da concessão pública.

Os dois foram condenados pelo STF (Supremo Tribunal Federal) em maio de 2023: Collor pegou oito anos e dez meses de prisão por crimes de corrupção e lavagem de dinheiro e cumpre a pena em prisão domiciliar. Já Amorim foi condenado a três anos apenas por lavagem.