Collor tenta deixar sua TV, ex-afiliada da Globo, para salvar concessão
O ex-presidente Fernando Collor fez um pedido para que o juiz da recuperação judicial de suas empresas em Alagoas o autorize a sair do quadro de sócios da TV Gazeta, ex-afiliada da Globo no estado.
A medida foi solicitada porque o Ministério das Comunicações notificou a emissora avisando que a permanência de Collor e do diretor-executivo Luís Amorim no cargo iriam resultar na perda da concessão pública.
Os dois foram condenados pelo STF (Supremo Tribunal Federal) em maio de 2023: Collor pegou oito anos e dez meses de prisão por crimes de corrupção e lavagem de dinheiro e cumpre a pena em prisão domiciliar. Já Amorim foi condenado a três anos apenas por lavagem.
Na notificação do último dia 15, o Ministério das Comunicações cita que a lei "veda que sócios de empresa outorgada para execução de serviço de radiodifusão sejam condenados com decisão transitada em julgado". Trata-se da Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990, assinada pelo próprio Collor quando presidente.
Ela inclui o crime de lavagem de dinheiro no rol de crimes que geram inelegibilidade, condição impeditiva para gestão de empresas de TV, segundo Regulamento dos Serviços de Radiodifusão. O prazo para saída dos dois é de 90 dias a partir da notificação.
Como as empresas da OAM (Organização Arnon de Mello) estão em recuperação judicial desde 2019, uma mudança do quadro societário precisa de autorização judicial. A saída, porém, não retira as responsabilidades e obrigações assumidas até a data em que ele constava no quadro.
O caso será analisado agora pelo juiz Eric de Oliveira Costa, da 10ª Vara Cível da Capital.
Irmãos são sócios, mas já morreram
A TV Gazeta aparece na Junta Comercial de Alagoas com um capital social de R$ 1,2 milhão, sendo Collor formalmente dono de 12,76%. Entretanto, os demais acionistas com cotas significativas são os irmãos já falecidos dele, Ana Luiza (30,59%), Leda (30,59%), Leopoldo (7,42%) e Pedro Collor (4,86%).
O detalhe é que Leda e Leopoldo venderam suas partes da TV para o ex-presidente ainda em vida, mas a empresa não atualizou a situação societária na Junta Comercial. Ana Luiza deixou um testamento passando todos os seus bens —inclusive a parte dela na empresa— para Collor.
No caso de Pedro, os herdeiros alegam que, em comum acordo, abriram mão da parte que lhes caberiam das empresas do grupo logo após a morte dele, em dezembro de 1994, mas reclamam na Justiça que nunca houve a revisão no quadro societário. Por causa disso, o espólio de Pedro também foi acionado para pagar dívidas das empresas, e os herdeiros pedem judicialmente para serem excluídos da sociedade.
Segundo informações da própria Gazeta no processo do STF, um pedido de alteração chegou a ser feito na Receita Federal. No caso, o nome da esposa de Collor, Caroline Serejo, consta como uma das sócias; enquanto seu filho Fernando James entra como representante administrador da TV. O pedido, porém, foi cancelado no último dia 22 após indeferimento da Receita.
Perda do contrato com a Globo
No último sábado, após exatos 50 anos de existência, a TV Gazeta deixou de transmitir o sinal da Globo em Alagoas, um dia após o STF derrubar a renovação forçada de contrato entre as emissoras.
Em seu lugar, a TV Asa Branca iniciou transmissões da Globo no estado. Por ora, a nova emissora está repassando o sinal da Globo Nordeste, do Recife, e deve começar a veicular seus telejornais nos próximos dias.
Já a TV Gazeta passou a transmitir uma programação local, com a manutenção dos telejornais nos mesmos horários e nomes que eram exibidos quando ainda era afiliada da Globo. A tendência é que a emissora, única com transmissão nos 102 municípios do estado, feche com uma nova rede nacional em breve.
MP a administrador defendem retirada
A saída de Collor do quadro é defendida pelo promotor Marcus Aurélio Mousinho, do MP-AL (Ministério Público de Alagoas), que deu um parecer favorável ao pedido de exclusão para tentar garantir a sobrevivência da emissora e pagamento das dívidas acertadas na recuperação judicial.
Mousinho destaca que a outorga é o "bem mais valioso da empresa". "Sem ela, a empresa não tem mais o direito de operar como emissora de televisão", ressaltou o promotor em seu parecer assinado neste domingo.
Ele argumenta que a adequação societária é fundamental para que a TV Gazeta busque uma nova afiliação com outra rede nacional e continue seu plano de recuperação. "A continuidade da Gazeta supera os interesses societários individuais, especialmente quando a manutenção de um sócio inviabiliza a própria atividade" diz, citando que o objetivo é "evitar a falência, protegendo o interesse de todos os credores, empregados e a função social da empresa".
O responsável pela administração judicial da recuperação, José Luiz Lindoso, informou ao UOL que acompanha o MP e também defende o afastamento de Collor e Amorim. Ele deve fazer a manifestação oficial no processo ainda esta semana.
Quem contesta o pedido são duas ex-trabalhadoras que solicitaram a desconstituição da personalidade jurídica da empresa, para que se autorize a cobrança dos sócios pelas dívidas não pagas pela pessoa jurídica. Uma delas pediu ontem que o juiz primeiro analise esse pedido para só depois avaliar uma eventual mudança no quadro de sócios.
"A saída do sócio sem a prévia análise pode servir apenas como expediente para preservar a concessão, deixando intocado o patrimônio do sócio que utilizou a empresa para ilícitos, inclusive já reconhecidos criminalmente pelo STF", diz a defesa em documento protocolado ontem no processo.
A coluna tentou contato com o advogado que defende a Gazeta na recuperação judicial, mas não houve retorno. O espaço está aberto para manifestação.
