Justiça autoriza ex-afiliada da Globo em AL a tirar Collor da empresa
O juiz Erick Costa de Oliveira Filho, da 10ª Vara Cível de Maceió, autorizou a TV Gazeta, ex-afiliada da Globo em Alagoas, a retirar o ex-presidente Fernando Collor de Mello de seu quadro societário. Também foi autorizado afastar Luís Amorim da administração da empresa.
O pedido foi feito porque a empresa está em recuperação judicial desde 2019, e uma mudança societária precisa de autorização. A saída ocorre porque no último dia 15 o Ministério das Comunicações notificou a TV para em até 90 dias excluir Collor e Amorim da sociedade, devido à sua condenação do STF, em maio de 2023, pelo crime de lavagem de dinheiro.
Segundo a pasta, manter um sócio condenado por esse crime é uma infração grave à legislação de radiodifusão, que leva à perda da outorga para operar.
O juiz reconheceu a urgência e a gravidade da situação e destacou a presença dos dois requisitos legais para a concessão da liminar: a "probabilidade do direito" e o "perigo de dano".
"A não autorização de alteração do quadro societário implicará em perda da outorga pública, o que acarretará, inevitavelmente, à inviabilização do processo de recuperação das empresas devedoras", afirmou em sua decisão, ressaltando o risco real e iminente para a sobrevivência da empresa", afirma.
O magistrado ainda determinou que os demais sócios tomem as providências para a alteração e comprovem a medida no processo em até 15 dias.
A autorização para a retirada de Collor de Mello, ressalta o juiz, "não o isenta de responsabilidades por ações tomadas enquanto estava à frente da empresa".
A questão foi levantada porque credores cobraram o julgamento de um incidente de desconsideração da personalidade jurídica antes de permitir a saída do sócio. O juiz rejeitou esse argumento, explicando que a retirada do quadro societário não blinda o sócio retirante de suas responsabilidades passadas.
Irmãos são sócios, mas já morreram
A TV Gazeta aparece na Junta Comercial de Alagoas com um capital social de R$ 1,2 milhão, sendo Collor formalmente dono de 12,76%. Entretanto, os demais acionistas com cotas significativas são os irmãos já falecidos dele, Ana Luiza (30,59%), Leda (30,59%), Leopoldo (7,42%) e Pedro Collor (4,86%).
O detalhe é que Leda e Leopoldo venderam suas partes da TV para o ex-presidente ainda em vida, mas a empresa não atualizou a situação societária na Junta Comercial. Ana Luiza deixou um testamento passando todos os seus bens —inclusive a parte dela na empresa— para Collor.
No caso de Pedro, os herdeiros alegam que, em comum acordo, abriram mão da parte que lhes caberiam das empresas do grupo logo após a morte dele, em dezembro de 1994, mas reclamam na Justiça que nunca houve a revisão no quadro societário. Por causa disso, o espólio de Pedro também foi acionado para pagar dívidas das empresas, e os herdeiros pedem judicialmente para serem excluídos da sociedade.
Segundo informações da própria Gazeta no processo do STF, um pedido de alteração chegou a ser feito na Receita Federal. No caso, o nome da esposa de Collor, Caroline Serejo, consta como uma das sócias; enquanto seu filho Fernando James entra como representante administrador da TV. O pedido, porém, foi cancelado no último dia 22 após indeferimento da Receita.
Perda do contrato com a Globo
No último sábado, após exatos 50 anos de existência, a TV Gazeta deixou de transmitir o sinal da Globo em Alagoas, um dia após o STF derrubar a renovação forçada de contrato entre as emissoras.
Em seu lugar, a TV Asa Branca iniciou transmissões da Globo no estado. Por ora, a nova emissora está repassando o sinal da Globo Nordeste, do Recife, e deve começar a veicular seus telejornais nos próximos dias.
Já a TV Gazeta passou a transmitir uma programação local, com a manutenção dos telejornais nos mesmos horários e nomes que eram exibidos quando ainda era afiliada da Globo. A tendência é que a emissora, única com transmissão nos 102 municípios do estado, feche com uma nova rede nacional em breve.
