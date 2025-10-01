Assine UOL
Carlos Madeiro

Carlos Madeiro

Reportagem

Justiça autoriza ex-afiliada da Globo em AL a tirar Collor da empresa

Carlos Madeiro
Colunista do UOL
Fernando Collor foi condenado por lavagem de dinheiro, pelo STF, em 2023
Fernando Collor foi condenado por lavagem de dinheiro, pelo STF, em 2023 Imagem: EVARISTO SA/AFP

O juiz Erick Costa de Oliveira Filho, da 10ª Vara Cível de Maceió, autorizou a TV Gazeta, ex-afiliada da Globo em Alagoas, a retirar o ex-presidente Fernando Collor de Mello de seu quadro societário. Também foi autorizado afastar Luís Amorim da administração da empresa.

O pedido foi feito porque a empresa está em recuperação judicial desde 2019, e uma mudança societária precisa de autorização. A saída ocorre porque no último dia 15 o Ministério das Comunicações notificou a TV para em até 90 dias excluir Collor e Amorim da sociedade, devido à sua condenação do STF, em maio de 2023, pelo crime de lavagem de dinheiro.

Segundo a pasta, manter um sócio condenado por esse crime é uma infração grave à legislação de radiodifusão, que leva à perda da outorga para operar.

O juiz reconheceu a urgência e a gravidade da situação e destacou a presença dos dois requisitos legais para a concessão da liminar: a "probabilidade do direito" e o "perigo de dano".

"A não autorização de alteração do quadro societário implicará em perda da outorga pública, o que acarretará, inevitavelmente, à inviabilização do processo de recuperação das empresas devedoras", afirmou em sua decisão, ressaltando o risco real e iminente para a sobrevivência da empresa", afirma.

O magistrado ainda determinou que os demais sócios tomem as providências para a alteração e comprovem a medida no processo em até 15 dias.

A autorização para a retirada de Collor de Mello, ressalta o juiz, "não o isenta de responsabilidades por ações tomadas enquanto estava à frente da empresa".

A questão foi levantada porque credores cobraram o julgamento de um incidente de desconsideração da personalidade jurídica antes de permitir a saída do sócio. O juiz rejeitou esse argumento, explicando que a retirada do quadro societário não blinda o sócio retirante de suas responsabilidades passadas.

Prédio da TV Gazeta em Maceió
Prédio da TV Gazeta em Maceió Imagem: Carlos Madeiro/UOL
Irmãos são sócios, mas já morreram

A TV Gazeta aparece na Junta Comercial de Alagoas com um capital social de R$ 1,2 milhão, sendo Collor formalmente dono de 12,76%. Entretanto, os demais acionistas com cotas significativas são os irmãos já falecidos dele, Ana Luiza (30,59%), Leda (30,59%), Leopoldo (7,42%) e Pedro Collor (4,86%).

O detalhe é que Leda e Leopoldo venderam suas partes da TV para o ex-presidente ainda em vida, mas a empresa não atualizou a situação societária na Junta Comercial. Ana Luiza deixou um testamento passando todos os seus bens —inclusive a parte dela na empresa— para Collor.

No caso de Pedro, os herdeiros alegam que, em comum acordo, abriram mão da parte que lhes caberiam das empresas do grupo logo após a morte dele, em dezembro de 1994, mas reclamam na Justiça que nunca houve a revisão no quadro societário. Por causa disso, o espólio de Pedro também foi acionado para pagar dívidas das empresas, e os herdeiros pedem judicialmente para serem excluídos da sociedade.

22.mai.2012 - O empresário Pedro Collor de Mello, irmão do ex-presidente Fernando Collor
22.mai.2012 - O empresário Pedro Collor de Mello, irmão do ex-presidente Fernando Collor Imagem: Paulo Giandalia/Folhapress - 21.05.1992

Segundo informações da própria Gazeta no processo do STF, um pedido de alteração chegou a ser feito na Receita Federal. No caso, o nome da esposa de Collor, Caroline Serejo, consta como uma das sócias; enquanto seu filho Fernando James entra como representante administrador da TV. O pedido, porém, foi cancelado no último dia 22 após indeferimento da Receita.

Perda do contrato com a Globo

No último sábado, após exatos 50 anos de existência, a TV Gazeta deixou de transmitir o sinal da Globo em Alagoas, um dia após o STF derrubar a renovação forçada de contrato entre as emissoras.

Em seu lugar, a TV Asa Branca iniciou transmissões da Globo no estado. Por ora, a nova emissora está repassando o sinal da Globo Nordeste, do Recife, e deve começar a veicular seus telejornais nos próximos dias.

Já a TV Gazeta passou a transmitir uma programação local, com a manutenção dos telejornais nos mesmos horários e nomes que eram exibidos quando ainda era afiliada da Globo. A tendência é que a emissora, única com transmissão nos 102 municípios do estado, feche com uma nova rede nacional em breve.

