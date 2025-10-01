Justiça autoriza ex-afiliada da Globo em AL a tirar Collor da empresa

O juiz Erick Costa de Oliveira Filho, da 10ª Vara Cível de Maceió, autorizou a TV Gazeta, ex-afiliada da Globo em Alagoas, a retirar o ex-presidente Fernando Collor de Mello de seu quadro societário. Também foi autorizado afastar Luís Amorim da administração da empresa.

O pedido foi feito porque a empresa está em recuperação judicial desde 2019, e uma mudança societária precisa de autorização. A saída ocorre porque no último dia 15 o Ministério das Comunicações notificou a TV para em até 90 dias excluir Collor e Amorim da sociedade, devido à sua condenação do STF, em maio de 2023, pelo crime de lavagem de dinheiro.

Segundo a pasta, manter um sócio condenado por esse crime é uma infração grave à legislação de radiodifusão, que leva à perda da outorga para operar.