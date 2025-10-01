Polícia tenta prender deputado Binho Galinha, suspeito de chefiar milícia

Uma operação integrada de forças de segurança na Bahia está tentando prender o deputado estadual Kléber Cristian Escolano de Almeida, o Binho Galinha (PRD). Ele e mais nove pessoas são alvos da Operação Estado Anômico, deflagrada na manhã de hoje.

Binho é suspeito de comandar uma milícia envolvida em crimes como lavagem de dinheiro, jogo do bicho, agiotagem, receptação qualificada, comércio ilegal de armas e associação para o tráfico.

A operação é uma ação conjunta do Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas e Investigações Criminais do Ministério Público da Bahia), da PF (Polícia Federal), da Receita Federal e polícias Civil e Militar. Entre os presos estão a esposa de Binho, Mayana Cerqueira, e o filho João Guilherme Escolano.