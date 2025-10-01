Polícia tenta prender deputado Binho Galinha, suspeito de chefiar milícia
Uma operação integrada de forças de segurança na Bahia está tentando prender o deputado estadual Kléber Cristian Escolano de Almeida, o Binho Galinha (PRD). Ele e mais nove pessoas são alvos da Operação Estado Anômico, deflagrada na manhã de hoje.
Binho é suspeito de comandar uma milícia envolvida em crimes como lavagem de dinheiro, jogo do bicho, agiotagem, receptação qualificada, comércio ilegal de armas e associação para o tráfico.
A operação é uma ação conjunta do Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas e Investigações Criminais do Ministério Público da Bahia), da PF (Polícia Federal), da Receita Federal e polícias Civil e Militar. Entre os presos estão a esposa de Binho, Mayana Cerqueira, e o filho João Guilherme Escolano.
O deputado já era alvo de medidas cautelares impostas desde 2023. Mesmo assim, segundo o Gaeco, ele continuava liderando a organização criminosa, utilizando empresas de fachada e "laranjas" para movimentar recursos.
A ação é um desdobramento da Operação El Patrón, deflagrada em dezembro de 2023, que já resultou em denúncias do MP-BA contra 15 pessoas, incluindo o deputado e familiares.
Segundo o Gaeco, estão sendo cumpridos mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão em endereços residenciais e de uma empresa nas cidades de Salvador, Feira de Santana e São Gonçalo dos Campos.
Na decisão, a Justiça também determinou o bloqueio de até R$ 9 milhões em bens dos investigados e a suspensão das atividades de uma empresa usada para lavagem de dinheiro.
