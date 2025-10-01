PE vai pagar R$ 300 mil a homem cego por tiro da PM em ato contra Bolsonaro

O estado de Pernambuco foi condenado a pagar uma indenização de R$ 300 mil por danos morais e uma pensão mensal vitalícia de dois salários mínimos a Daniel Campelo da Silva, que perdeu a visão do olho esquerdo por uma bala de borracha disparada pela PM (Polícia Militar) durante um ato contra Bolsonaro no Recife, em maio de 2021. A decisão é do juiz Augusto Napoleão Angelim, da 5ª Vara da Fazenda Pública da Capital. A sentença foi assinada ontem.

O que aconteceu

O adesivador Daniel não participava do protesto e apenas passava pela ponte Duarte Coelho, no centro do Recife, para comprar materiais de trabalho. Ele contou que não costumava acompanhar a política do país, nem participar de qualquer tipo de ato público.

Segundo a ação, Daniel teria sido confundido com um manifestante e, mesmo ao levantar as mãos, foi alvejado por um tiro a curta distância. Ao ser abordado, ele alegou que disse aos policiais: "Sou pai de família, sou trabalhador...não tenho nada com isso".