PE vai pagar R$ 300 mil a homem cego por tiro da PM em ato contra Bolsonaro
O estado de Pernambuco foi condenado a pagar uma indenização de R$ 300 mil por danos morais e uma pensão mensal vitalícia de dois salários mínimos a Daniel Campelo da Silva, que perdeu a visão do olho esquerdo por uma bala de borracha disparada pela PM (Polícia Militar) durante um ato contra Bolsonaro no Recife, em maio de 2021. A decisão é do juiz Augusto Napoleão Angelim, da 5ª Vara da Fazenda Pública da Capital. A sentença foi assinada ontem.
O que aconteceu
O adesivador Daniel não participava do protesto e apenas passava pela ponte Duarte Coelho, no centro do Recife, para comprar materiais de trabalho. Ele contou que não costumava acompanhar a política do país, nem participar de qualquer tipo de ato público.
Segundo a ação, Daniel teria sido confundido com um manifestante e, mesmo ao levantar as mãos, foi alvejado por um tiro a curta distância. Ao ser abordado, ele alegou que disse aos policiais: "Sou pai de família, sou trabalhador...não tenho nada com isso".
Além do tiro no olho, Daniel ainda teve uma lesão menor nas costas. Uma fotografia de Daniel ensanguentado, ladeado por populares, acabou se tornando o símbolo da violência policial na ocasião.
Não bastasse ter sido ferido, populares contaram que pediram ajuda a duas viaturas da PM que passavam pelo local, mas não foram atendidos. O próprio Daniel e outras pessoas também solicitaram aos policiais que chamassem uma ambulância, mas "eles simplesmente se omitiram, não deram atenção e nem prestaram socorro".
Daniel foi levado para o Hospital da Restauração por um taxista. Lá, ao verem a gravidade do caso, o levaram para a Fundação Altino Ventura, unidade especializada em oftalmologia.
Exames apontaram que ele tinha "um trauma ocular com hematoma retrobulbar com proptose importante" e foi avaliado com "amaurose unilateral", ou seja, perda de visão.
No processo, o próprio estado reconheceu sua responsabilidade, admitindo que o dano foi causado por uma ação exclusiva de seus agentes. A controvérsia se limitou apenas aos valores da indenização. O governo chegou a oferecer R$ 150 mil por danos morais e estéticos, além de uma pensão de um salário mínimo.
A defesa do estado argumentou que a indenização deveria ser pautada pela razoabilidade e pela capacidade financeira da vítima, além de citar jurisprudências com valores menores em casos análogos.
No entanto, o juiz responsável pelo caso destacou um fator agravante para dobrar o valor da indenização por danos morais. "Dentre as circunstâncias do fato, considero que a omissão de socorro pela PM-PE é ato extremamente grave e que justifica o valor em dobro do que o oferecido pelo ente público", diz.
"O valor é justo e adequado ao caso, seja pela sua função compensatória, seja pela questão pedagógica", destacou.
Ele também manteve a pensão mensal em dois salários mínimos, valor que já havia sido fixado em decisão liminar e confirmado pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco.
Acionada pela coluna, a PGE (Procuradoria Geral do Estado) reconheceu o "entendimento que Daniel deve receber ação de indenização por danos morais e materiais". Informou, porém, que não foi notificada da decisão; quando isso ocorrer, irá avaliar e se manifestar.
O advogado Amaro Gustavo, que representa Daniel, afirma que o pedido inicial era de R$ 4 milhões de indenização e, por isso, que está analisando a possibilidade de recurso para tentar aumentar o valor.
O que houve naquele dia
Manifestantes tinham ido às ruas de todo o país para protestar contra a gestão de Jair Bolsonaro em meio à pandemia de covid-19. No Recife, o ato ficou marcado pela violenta repressão diante de um movimento que transcorria sem qualquer tumulto.
Sem justificativa, os PM que faziam a segurança das ruas agiram para dispersar o protesto, e para isso usaram bombas e balas de borracha. A vereadora Lia Cirne foi agredida no rosto por jatos de spray de pimenta.
Logo após a violência da PM, a então vice-governadora de Pernambuco, Luciana Santos (PCdoB) afirmou, em vídeo postado nas redes sociais, que o governo do estado não autorizou a ação da PM contra manifestantes. "O governo do estado tem se pautado pela democracia, pelo diálogo. Nós condenamos esse tipo de atitude e vamos tirar as consequências do acontecido", disse.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.