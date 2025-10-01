Projeto aprovado multa em R$ 4,5 mil fantasias 'cristofóbicas' em Salvador
Um projeto de lei aprovado pela Câmara de Salvador no último dia 24 prevê multa de R$ 4,5 mil para pessoas que usem fantasias em festas como o Carnaval com símbolos relacionados ao cristianismo.
O projeto é do vereador Cezar Leite (PL) e institui o "Programa de Combate à Cristofobia". O objetivo, segundo ele, é "garantir o respeito aos cristãos e promover a convivência pacífica entre as diversas crenças e religiões". Especialistas ouvidos pelo UOL questionam a medida, apontando falácia no conceito de perseguição a cristãos e inconstitucionalidade da proposta.
Para virar lei, é preciso que o prefeito Bruno Reis (União) sancione o texto. Caso ele vete ou não se manifeste em até 15 dias úteis, a Câmara pode derrubar o veto ou promulgar a norma. Procurado por meio de sua assessoria, Reis não respondeu se pretende vetar ou não a proposta.
Antes de ser aprovada, a proposta recebeu pareceres favoráveis das comissões de Finanças, Orçamento e Fiscalização, e de Constituição e Justiça. "[O projeto vem] em prol da paz social e da convivência harmoniosa entre os grupos religiosos", diz parecer do vereador Maurício Trindade (PP), em 25 de abril.
Multa pesada
Segundo o texto, ficam "permanentemente proibidas" fantasias consideradas "desrespeitosas aos cristãos, como por exemplo: hostilizar Jesus Cristo em eventos e atividades culturais, fantasias de freiras com conotação sensual e apelo sexual".
A medida valeria para "carnaval, festas e atividades culturais" e prevê multa de três salários mínimos (R$ 4.554 em valores atuais) a "empresas, organizadores de festas, blocos de carnaval, camarotes e pessoas físicas" que descumprirem a regra.
Além disso, o projeto afirma, de forma genérica, que serão punidos atos de "ataque à fé cristã, em suas diferentes formas". "Fica permanentemente proibido ataques, de forma direta e indireta, implícito ou explícito, de forma verbal, escrita ou física aos símbolos religiosos cristãos no âmbito do município", diz o texto.
Conceito falso, diz especialista
Magali Cunha, pesquisadora em religião e política do Iser (Instituto de Estudos da Religião), explica que a noção de "cristofobia" tem sido propagada por grupos extremistas da direita cristã.
"Embora nem sempre sejam religiosos, esses grupos utilizam e articulam elementos religiosos em suas campanhas e plataformas políticas, como estratégia para angariar apoio de um eleitorado que demonstra apreço pela fé cristã e se identifica com temas religiosos", diz.
Ela lembra que o conceito ganhou destaque a partir das eleições de 2018, intensificando-se em 2020. "Essa noção sustenta a tese de que no Brasil há uma perseguição sistemática aos cristãos, perpetrada pelo Estado. Essa afirmação é infundada: não existe cristofobia no Brasil, nem perseguição sistemática aos cristãos."
Pelo contrário, os cristãos constituem a maioria religiosa no país e a religião dominante desde o período colonial. A liberdade religiosa sempre foi garantida ao cristianismo no Brasil, e os cristãos historicamente desfrutaram de poder e influência, especialmente os católicos e, mais recentemente, os evangélicos. Portanto, a alegação de cristofobia é uma falácia.
Magali Cunha
Legislação é ilegal, diz jurista
A pedido do UOL, o professor de direito penal da Ufal (Universidade Federal de Alagoas), Welton Roberto, analisou o projeto e afirmou que, se virar lei, deve ser declarado inconstitucional.
"Só quem pode legislar em matéria criminal, criando penas e condutas criminosas, é a União. Nem estado, nem município podem fazer isso", explica.
Welton lembra que mesmo prevendo apenas multas, isso não seria permitido. "As multas se enquadram como pena acessória do direito penal. Mesmo que a pena seja diferente da prisão, ele está criando, de certa forma, uma punição. Não pode", finaliza.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.