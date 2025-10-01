UFPE: Justiça veta turma de medicina com vagas para sem-terra e quilombolas

O juiz Ubiratan de Couto Maurício, da 9ª Vara Federal de Pernambuco, atendeu ao pedido do vereador do Recife Tadeu Calheiros (MDB) e suspendeu o edital do curso de medicina da UFPE (Universidade Federal de Pernambuco) que destinaria metade das vagas a sem-terra e quilombolas.

A graduação faz parte do Pronera (Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária), criado em 1998 e que já formou 192 mil alunos. A turma extra do curso de medicina prevê 80 vagas e será ofertada no campus de Caruaru, 40 delas exclusiva para pessoas ligadas ao programa federal.

A criação do curso foi alvo das entidades médicas de Pernambuco, que reclamaram que ele seria ilegal. Atualmente, o programa tem 48 cursos em andamento e 37,9 mil estudantes em áreas como pedagogia da terra, direito, agronomia, engenharia agrícola, medicina veterinária e zootecnia.