UFPE: Justiça veta turma de medicina com vagas para sem-terra e quilombolas
O juiz Ubiratan de Couto Maurício, da 9ª Vara Federal de Pernambuco, atendeu ao pedido do vereador do Recife Tadeu Calheiros (MDB) e suspendeu o edital do curso de medicina da UFPE (Universidade Federal de Pernambuco) que destinaria metade das vagas a sem-terra e quilombolas.
A graduação faz parte do Pronera (Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária), criado em 1998 e que já formou 192 mil alunos. A turma extra do curso de medicina prevê 80 vagas e será ofertada no campus de Caruaru, 40 delas exclusiva para pessoas ligadas ao programa federal.
A criação do curso foi alvo das entidades médicas de Pernambuco, que reclamaram que ele seria ilegal. Atualmente, o programa tem 48 cursos em andamento e 37,9 mil estudantes em áreas como pedagogia da terra, direito, agronomia, engenharia agrícola, medicina veterinária e zootecnia.
Os argumentos
A ação popular argumentou que o edital feria a "moralidade administrativa". Os três pontos questionados foram:
- 1. A restrição da participação exclusiva a candidatos do Pronera, o que seria contrário à razoabilidade administrativa.
- 2. Critérios de avaliação considerados inadequados, como uma prova de redação com temas agrários e a análise parcial do histórico escolar, que não seriam suficientes para um processo seletivo de medicina.
- 3. Um cronograma de inscrições considerado muito curto, o que comprometeria a publicidade do certame e o controle social.
Em sua defesa, a UFPE sustentou que o edital é amparado pela autonomia universitária, garantida pela Constituição. Argumentou ainda que o processo seletivo especial, já feito em várias outras áreas, visa reduzir desigualdades sociais e promover a educação no campo.
A universidade também afirmou que os critérios de avaliação são adequados ao público-alvo e que o financiamento integral do curso seria feito pelo Incra (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária), sem custos para a UFPE.
A instituição alegou ainda que a suspensão do processo causaria um grave prejuízo social, impedindo a formação de 80 futuros médicos oriundos de áreas de reforma agrária.
Ao analisar o caso, o juiz disse que a autonomia da UFPE "não é ilimitada". Segundo o magistrado, as formas de ingresso em universidades federais que não sejam pela ampla concorrência devem estar taxativamente previstas em lei, como é o caso da Lei de Cotas.
A decisão afirma que as universidades podem gerir seus processos seletivos, mas não podem "criar" novas modalidades de acesso, pois isso seria uma função do poder legislativo.
O juiz indica que não há legislação que autorize um processo seletivo restrito a beneficiários do Pronera nos moldes propostos pela UFPE. Para o magistrado, a universidade, ao criar essa seleção, agiu "à margem da lei".
Entenda o curso
O curso de medicina prevê 40 vagas de ampla concorrência e outras 40 exclusivas para:
- Famílias beneficiárias do PNRA (Programa Nacional de Reforma Agrária) e do PNFC (Programa Nacional de Crédito Fundiário);
- Educadores que atuam junto a essas famílias;
- Pessoas que fizeram cursos de especialização promovidos pelo Incra;
- Pessoas acampadas cadastradas pelo Incra e quilombolas.
As inscrições terminaram no último da 20, e a lista de aprovados seria divulgada em 14 de outubro. As aulas estão previstas para começar em 20 de outubro, no Centro Acadêmico do Agreste.
A medida foi criticada por entidades médicas de Pernambuco. Em nota pública, Cremepe (Conselho Regional de Medicina de Pernambuco), Sindicato dos Médicos, Associação Médica de Pernambuco e Academia Pernambucana de Medicina dizem que o edital "viola a igualdade de oportunidades" e desconsideraria os mecanismos de cotas já consolidados, "que garantem transparência e equidade no ingresso ao ensino superior".
A criação de um processo seletivo exclusivo, paralelo ao sistema nacional, sem utilização do Enem e do Sisu [Sistema de Seleção Unificada] como critérios de acesso, afronta os princípios da isonomia e do acesso universal, além de comprometer a credibilidade acadêmica e representar um precedente grave e perigoso para a educação médica no Brasil.
Nota das entidades
Em nota, a UFPE afirmou que a proposta foi aprovada pelo Conselho Superior da instituição em julho, e a turma "não interfere na distribuição regular de vagas da universidade", que segue com a seleção via Sisu.
A seleção será feita por prova de redação e análise do histórico escolar, sem uso da nota do Enem. A universidade argumenta que esse modelo já é adotado em vestibulares voltados a públicos vulneráveis, como indígenas e quilombolas.
Sobre a legalidade da turma, a UFPE ressaltou que o MEC e o CNE (Conselho Nacional de Educação) reconhecem a legitimidade da criação de vagas adicionais, especialmente em políticas afirmativas de inclusão social.
Especialistas defendem curso
Para o presidente da Abrasco (Associação Brasileira de Saúde Coletiva), Rômulo Paes de Sousa, a reação das entidades médicas "não deve prosperar politicamente nem juridicamente". Segundo ele, o Pronera é consolidado. "A UFPE deixa claro que se trata de uma ação excepcional, voltada a públicos vulneráveis. As entidades médicas sempre foram refratárias às políticas inclusivas", diz.
"O fato de ser fora do SiSU não tem sentido [na crítica das entidades], porque a adesão ao sistema é opcional. Essa crítica é corporativa e alheia às necessidades do país", afirma o pesquisador da Fiocruz e professor da Escola Nacional de Administração Pública, da University of Sussex (Inglaterra) e da Universidade Nova de Lisboa (Portugal).
Bernadete Perez, professora do Centro de Ciências Médicas da UFPE e integrante da Rede Solidária em Defesa da Vida, defende que o programa "corrige distorções históricas da universidade pública com políticas afirmativas" e permite formar profissionais para atender às especificidades de populações vulneráveis.
Ana Brito, pesquisadora da Fiocruz e integrante da Associação Brasileira de Médicas e Médicos pela Democracia, destaca que a medida amplia o acesso à saúde em regiões remotas.
Essas mudanças de democratização da universidade, principalmente nos cursos mais elitizados, não acontecem sem tensionamento com as elites. Foi assim nas cotas. Mas essa dívida histórica precisa ser superada com políticas que formem profissionais capazes de atender essas populações.
Ana Brito
Em nota, o MDA (Ministério do Desenvolvimento Agrário) e o Incra defenderam o Pronera. "É uma importante política de democratização do conhecimento, direcionada a um público diverso: jovens e adultos moradores de assentamentos criados ou reconhecidos pelo Incra; quilombolas; professores e educadores que exerçam atividades de ensino voltadas às famílias beneficiárias, além de pessoas atendidas pelo PNCF (Programa Nacional de Crédito Fundiário)".
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.