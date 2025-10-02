Assine UOL
Carlos Madeiro

Carlos Madeiro

Siga nas redes
Só para assinantesAssine UOL
Reportagem

Brasileiro dado como desaparecido em flotilha está preso, diz família

Carlos Madeiro
Colunista do UOL
Cineasta brasileiro Miguel Viveiros de Castro
Cineasta brasileiro Miguel Viveiros de Castro Imagem: Reprodução

O cineasta brasileiro Miguel Viveiros de Castro, 49, que estava na Flotilha Global Sumud —uma comissão humanitária que seguia rumo a Gaza— que havia sido dado como desaparecido pela família foi preso. A informação foi confirmada pela madrasta dele, Marta Viveiros de Castro.

Reportagem

Texto que relata acontecimentos, baseado em fatos e dados observados ou verificados diretamente pelo jornalista ou obtidos pelo acesso a fontes jornalísticas reconhecidas e confiáveis.

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.