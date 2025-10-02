Só para assinantesAssine UOL
Reportagem
Brasileiro dado como desaparecido em flotilha está preso, diz família
O cineasta brasileiro Miguel Viveiros de Castro, 49, que estava na Flotilha Global Sumud —uma comissão humanitária que seguia rumo a Gaza— que havia sido dado como desaparecido pela família foi preso. A informação foi confirmada pela madrasta dele, Marta Viveiros de Castro.
